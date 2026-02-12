A magyar vasút aranykora következik? Bejelentette az államtitkár: sorra jönnek a beruházások és a fejlesztések, ez lesz a gazdaság motorja
A jövőben a magyar vasút kerülhet a közlekedéspolitika középpontjába: Csepreghy Nándor államtitkár szerint a következő évek a hálózat és a szakemberképzés megerősítéséről szólnak majd, mivel a gazdasági szükségszerűség és a társadalmi elvárás egyszerre fogja felgyorsítani a beruházásokat.
Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette:
Magyarországon és Európában, de a világ számos más országában is a vasútfejlesztés aranykora következik, ez részben gazdasági kényszerből, részben pedig társadalmi igényből fakad.
A rendezvényen a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) és a MÁV Zrt. stratégiai együttműködési megállapodást írt alá. Az államtitkár szerint a helyzettel mindenki nyer:
- az egyetem pénzügyi támogatást és gyakorlati képzési lehetőséget kap;
- a MÁV pedig közvetlen kapcsolatba kerül azzal a tudásbázissal, amely a közlekedés fejlesztéséhez szükséges.
Emellett a társaság jövőbeni munkavállalókat is biztosíthat magának.
Nagyobb hangsúly a magyar vasútfejlesztésen
Csepreghy hangsúlyozta: az elmúlt években Magyarországon a közlekedésfejlesztés fókuszában az autópályák álltak, miközben a vasúton jelentős fejlesztési igény halmozódott fel. Most két fő területre kell koncentrálni.
Az egyik a földrajzi adottság. Magyarország egy olyan kelet-nyugati kereskedelmi korridor metszéspontjában fekszik, amely új központtá válhat az áruforgalomban. Ezért a közúti szállítás mellett erősíteni kell a vasúti áruszállítási kapacitásokat is. Példaként említette, hogy jelenleg évente 450-500 ezer autót gyártanak Magyarországon, amelyeket vasúton kell elszállítani. A most zajló beruházások nyomán az évtized végére ez a szám elérheti az évi egymillió darabot. Ez jelentős többletterhelést és egyben fejlesztési kényszert jelent a vasúti infrastruktúra számára.
A másik kulcsterület a személyszállítás. A mobilitási igények belföldön és nemzetközi szinten is erősödnek. Emellett egyre nagyobb súlyt kap a környezettudatosság, ami a vasutat versenyképes alternatívává teheti. Ugyanakkor mindez jelentős forrásokat igényel, mind a pályahálózat, mind a járműállomány tekintetében.
Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a MÁV-csoportnál közel 50 ezer ember dolgozik, az átlagéletkor 47 év. A szakember-utánpótlás ezért stratégiai kérdés.
A társaság célja, hogy minél több felsőoktatási intézménnyel alakítson ki partnerséget, és ezzel hosszú távon biztosítsa a közlekedési ágazat szakmai bázisát.
A közös közlemény szerint a MÁV-csoport 2025-től stratégiai együttműködési megállapodások keretében kínál partnerséget a felsőoktatási intézményeknek. A cél a szakember-utánpótlás megerősítése.
A Dunaújvárosi Egyetemmel 2015 óta működik együtt a vasúttársaság. Az intézmény duális képzésben biztosít szakmai gyakorlatot: a mérnökinformatikus, gépészmérnöki és műszaki menedzser alapszakos hallgatók a gyakorlati idő alatt megismerik a MÁV-csoport munkafolyamatait, majd a képzés után munkavállalóként csatlakozhatnak a vállalathoz.
A most aláírt megállapodás új szakirányú továbbképzés létrehozását is tartalmazza, valamint egy, a MÁV portfóliójához illeszkedő új szakirány kidolgozását a gépészmérnök, mérnökinformatikus és műszaki menedzser szakokon.
Tervezik hallgatói és oktatói ösztöndíjprogramok indítását, a gyakornoki és mentorprogramok fejlesztését, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések bővítését is.
A megállapodást Csepreghy Nándor és Hegyi Zsolt mellett András István rektor és Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke írta alá. A kormányzati üzenet egyértelmű: a következő években a vasút nem kiegészítő elem, hanem a közlekedéspolitika egyik fő pillére lehet.
