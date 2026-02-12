Magyarország vezeti az uniós rangsort az atomenergia kérdésében, nukleáris reneszánszát éli az EU

A nukleáris erőműveket elutasítók aránya harmadára csökkent, a támogatóké pedig több mint kétszeresére növekedett tíz év alatt az Európai Unióban. A leginkább atomenergia-párti tagállam Magyarország, ahol 75 százalék támogatja, 22 százalék elfogadja és mindössze 3 százalék ellenzi a technológiát. A radikális zöldpártok ideológiavezérelt energiapolitikája egyre inkább kikopik az európai közvéleményből. Az atomenergia nélkülözhetetlen elemét jelenti a biztonságos, megfizethető és alacsony károsanyag-kibocsátású energiamixnek – mutatott rá csütörtökön közzétett elemzésében a Századvég.

Az Európai Unióban a leginkább atomenergia-párti tagállam Magyarország, de más országokban, például Csehországban is népszerű a lakosság körében a nukleáris energia. A képen a Dukovany atomerőmű / Fotó: Michal Cizek / AFP

A sor egyik végén Magyarország, a másikon Ausztria

A Századvég Európa Projekt-kutatásában kapott eredmények szerint az uniós lakosság atomenergiával kapcsolatos megítélése jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedben. Míg 2016-ban a véleménnyel rendelkezők 45 százaléka ellenezte és 17 százaléka támogatta a technológiát, az arányok 2026-ra csaknem megfordultak: 15 és 37 százalékra

Noha a vizsgált időszakban valamennyi uniós tagállamban javult az atomenergia megítélése, az országok között továbbra is jelentős különbségek vannak, amelyeket a technológia helyi energiamixben betöltött szerepe és a politikai viták is befolyásolnak.

A legnagyobb támogatottságot Magyarországon (75 százalék), Csehországban (56 százalék), Bulgáriában (55 százalék) és Franciaországban (51 százalék) mérték.

A nukleáris alapú energiatermelés mind a négy országban legalább egyharmados súllyal jelenik meg a villamosenergia-mixben, és az atomenergia-ellenes mozgalmak egyik országban sem tudtak áttörő eredményeket elérni.

Ezzel szemben a legnagyobb arányban (43 százalék) Ausztriában utasítják el ezt az energiatermelési módot, ahol bár korábban építettek atomerőművet, de azt egy 1978-as népszavazás nyomán soha nem indították be. A 2016-os adatfelvétel óta azonban még Ausztriában is csaknem felére csökkent a technológiát elutasítók aránya: 78-ról 43 százalékra. Ezen túl, az ellenzők aránya csak olyan országokban éri el a 30 százalékot (Ciprus, Málta, Írország, Görögország és Portugália), ahol nem üzemelt nukleáris létesítmény.