Már a súlycsökkentő gyógyszerekhez készít szendvicset a McDonald's, nem jönnek vissza a ledobott kilók – itt a speciális ajánlat, várakozásokat meghaladó a forgalom

A hamburgerbiznisz nagyjai belehúztak az év végén, mind a globális piacvezető McDonald’s, mint a rivális Burger King az elemzői várakozásokat meghaladó forgalmat produkált, jelezve, hogy a gyorséttermi kínálat is alkalmazkodni tud a folyamatosan változó fogyasztói igényekhez, és olyan, egészséges(ebb) menüt tud kínálni alacsony áron, amire vevők a tömegek.

A hamburger a gyorséttermi menü alappillére / Fotó: NurPhoto via AFP

A McDonald’s 10 százalékkal, 7,01 milliárd dollárra növelte globális bevételét, meghaladva a 6,84 milliárdos konszenzust, míg adózott nyeresége 7 százalékkal gyarapodva, 2,16 milliárd dollár lett. Az egy éve működő egységek átlagos forgalma 5,7 százalékkal nőtt, ez úgy jött össze, hogy az Egyesült Államokban a társaság 6,8 százalékkal, nemzetközi piacain pedig 5,2 százalékkal tudta növelni fajlagos árbevételét. A teljes portfólióban viszont 11 százalékos év per év alapú pluszt mutattak ki a gyorsjelentésben.

A változatos hamburgermenükkel fogják meg a fogyasztókat

A Big Mac gyártójának sikerét a kedvező áron kínált menük alapozták meg, ez a stratégia már tavalyelőtt is növekedési pályán tartotta a McDonald’st. Az értékarányos és kombinált menükre való átállás és a folyton megújuló promóciós kampányok is besegítettek a forgalom felpörgetésébe.

A legnagyobb sikert a leglaposabb pénztárcájú fogyasztók visszaédesgetése hozta,

ők egyre nagyobb részarányt képviselnek a vendégkör összetételében. A lojalitás amúgy is kiemelten kezelt terület a cégnél, a 70 országban elérhető digitális lojalitásprogramokban részt vevők 20 százalékkal többet költöttek, mint egy évvel korábban, azoknak az aktív felhasználóknak a száma, akik három hónapos időszakon belül legalább egyszer használták az applikációt, közel 210 millióra emelkedett.

Nem csak a menükön, a hozzájutásukon is könnyítenek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A McDonald’s azonban nem elégszik meg ennyivel, újabb lökést ad további terjeszkedéséhez, növekedéséhez mind hazai, mind nemzetközi piacain, s eközben folyamatosan új menü- és marketingkezdeményezésekkel tartja fenn az érdeklődést.

A menedzsmentje az idén 3,7–3,9 milliárd dollár közötti összeget fordít beruházásokra, elsősorban új egységek megnyitására. Odahaza 750 egység, külföldön leányvállalataik és franchise partnereik révén mintegy 1800 új gyorsétterem nyílhat.