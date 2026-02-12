Már a súlycsökkentő gyógyszerekhez készít szendvicset a McDonald's, nem jönnek vissza a ledobott kilók – itt a speciális ajánlat, várakozásokat meghaladó a forgalom
A hamburgerbiznisz nagyjai belehúztak az év végén, mind a globális piacvezető McDonald’s, mint a rivális Burger King az elemzői várakozásokat meghaladó forgalmat produkált, jelezve, hogy a gyorséttermi kínálat is alkalmazkodni tud a folyamatosan változó fogyasztói igényekhez, és olyan, egészséges(ebb) menüt tud kínálni alacsony áron, amire vevők a tömegek.
A McDonald’s 10 százalékkal, 7,01 milliárd dollárra növelte globális bevételét, meghaladva a 6,84 milliárdos konszenzust, míg adózott nyeresége 7 százalékkal gyarapodva, 2,16 milliárd dollár lett. Az egy éve működő egységek átlagos forgalma 5,7 százalékkal nőtt, ez úgy jött össze, hogy az Egyesült Államokban a társaság 6,8 százalékkal, nemzetközi piacain pedig 5,2 százalékkal tudta növelni fajlagos árbevételét. A teljes portfólióban viszont 11 százalékos év per év alapú pluszt mutattak ki a gyorsjelentésben.
A változatos hamburgermenükkel fogják meg a fogyasztókat
A Big Mac gyártójának sikerét a kedvező áron kínált menük alapozták meg, ez a stratégia már tavalyelőtt is növekedési pályán tartotta a McDonald’st. Az értékarányos és kombinált menükre való átállás és a folyton megújuló promóciós kampányok is besegítettek a forgalom felpörgetésébe.
A legnagyobb sikert a leglaposabb pénztárcájú fogyasztók visszaédesgetése hozta,
ők egyre nagyobb részarányt képviselnek a vendégkör összetételében. A lojalitás amúgy is kiemelten kezelt terület a cégnél, a 70 országban elérhető digitális lojalitásprogramokban részt vevők 20 százalékkal többet költöttek, mint egy évvel korábban, azoknak az aktív felhasználóknak a száma, akik három hónapos időszakon belül legalább egyszer használták az applikációt, közel 210 millióra emelkedett.
A McDonald’s azonban nem elégszik meg ennyivel, újabb lökést ad további terjeszkedéséhez, növekedéséhez mind hazai, mind nemzetközi piacain, s eközben folyamatosan új menü- és marketingkezdeményezésekkel tartja fenn az érdeklődést.
A menedzsmentje az idén 3,7–3,9 milliárd dollár közötti összeget fordít beruházásokra, elsősorban új egységek megnyitására. Odahaza 750 egység, külföldön leányvállalataik és franchise partnereik révén mintegy 1800 új gyorsétterem nyílhat.
A súlycsökkentővel élőknek speciális ajánlat készül
Az Egyesült Államokban 13 600, külföldön csaknem 29 ezer gyorséttermet üzemeltetnek a McDonald’s égisze alatt. A menüben is alkalmazkodnak a súlycsökkentő gyógyszerek által diktált új körülményekhez, olyan ételeket vezetnek be, amelyekkel nem szedik fel újra az Ozempic, a Zepbound, a Mounjaro és a Wegovy segítségével ledobott kilókat.
A „szomszédban” is az árérzékeny és az egészségbarát menük a nyerők. A Meki-rivális Restaurant Brands International (RBI) is erős negyedévet tudhat maga mögött. Ez a lánc
- a Burger King,
- a Tim Hortons,
- a Popeyes
- és a Firehouse Subs
gyorsétteremláncok összevonásával jött létre, s 120 országban 33 041 ezer egységet üzemeltet, melyből 19 700 a Burger King cégért viseli. Csütörtök délután publikált gyorsjelentésük szerint a negyedik negyedévben a legalább egy éve működő egységeiknél átlagosan 3,1 százalékos forgalomnövekedést értek el, szemben a 2,8 százalékos elemzői várakozásokkal.
Összesített bevételük 7,4 százalékkal, 2,47 milliárd dollárra bővült. Kiigazított üzemi nyereségük 17 százalékkal, 674 millió dollárra nőtt, ez a várakozásoknak megfelelően alakult.
A zászlóshajónál, a Burger Kingnél nagyon erősen ráhajtottak a kispénzű fogyasztókra, taroltak a kettőt öt dollárért, hármat hét dollárért mennyiségi akcióikkal. A McDonalds’hoz hasonlóan idén az RBI is a terjeszkedést preferálja, erre 400 millió dolláros keretet különített el.
Különösen a nemzetközi terepen bővítenék a zömmel franchise-ban működtetett hálózataikat. Kiemelt piacnak tekintik Kínát, ahol öt év alatt meg akarják duplázni, azaz 2500 fölé növelni az egységeik számát, hosszabb távon a 4 ezres célt tűzték ki maguk elé.
Ami a pénzügyi terveiket illeti, tartják magukat a 3 százalékos éves organikus forgalomnövekedési tempóhoz, míg üzemi profitjuknál a 8 százalékos átlagos éves gyarapodással lennének elégedettek a következő három évben.