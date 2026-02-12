Deviza
EU-csúcs
Bart De Wever
Ursula von der Leyen
Európai Unió
válság

Európa haldoklik – az a miniszterelnök mondta ki, akit Brüsszelben falhoz állítottak, és Orbán Viktor védte meg

Ismét összegyűltek az EU vezetői. Az európai gazdaság országai létét fenyegető válságba került – mondta ki az a kormányfő, akinek országát generációkra kivédhetetlen bajba sodorta volna, ha az előző uniós csúcs – többek közt Orbán Viktor ellenállása miatt – nem veti el a német triumvirátus tervét az orosz vagyon elkobzásáról.
Pető Sándor
2026.02.12, 18:15
Frissítve: 2026.02.12, 19:40

December óta először gyűltek össze az Európai Unió állam- és kormányfői Belgiumban. A legutóbbi, brüsszeli csúcson hazai pályán állították falhoz Bart De Wever belga miniszterelnököt, hogy országa számára Ukrajna érdekében felvállalja az évszázad rizikóját. A kormányfő most elképesztő szavakkal köszöntötte a visszatérő európai vezetőket, nem varázsolva glóriát az Európai Bizottság élén második ciklusát töltő Ursula von der Leyen feje fölé. 

Európai gazdaság: ki erre, ki arra
Európai gazdaság: ki erre, ki arra / Fotó: Belga via AFP

Emlékeztetőül: uniós vezetők, élükön a német triumvirátussal – Von der Leyen, Friedrich Merz kancellár és Manfred Weber európai néppárti frakcióvezető –, akár rá is kényszerítették volna a belgákat a náluk lévő befagyasztott orosz vagyon jogilag atomveszélyes elkobzására. 

Többség azonban nem jöhetett létre, mert többen – az élen megszokott módon Orbán Viktor kormányfővel – ellenálltak, így a jogi-politikai katasztrófa helyett időnyerő 90 milliárd eurós hitelfelvétellel mentik meg a csődtől a háborúzó Ukrajnát.

Európai gazdaság: Bart De Wever szerint gazdátlanul hagyták a hajó kormányát

A belgák már a decemberi csúcs előtti elkeseredett védekezés során felhozták, hogy gazdaságuknak egy ilyen uniós bomba nélkül is elég baja van. De Wever az új csúcs elé időzítve most elővette a témát, és nem csak Belgiumról beszélt. 

Belgium, Franciaország, Németország és Hollandia

 egzisztenciális válsággal néz szembe

– fejtette ki az Antwerpenben tartott európai ipari csúcson. 

A háttér: gyárbezárások és a csökkenő beruházások, ami a magas energiaárak, a szabályozás és a kínai dömping – azaz a tisztességtelenül támogatott termékek európai piacokat elárasztó beáramlása – következménye.

Mindannyian tudjuk, hogy irányt kell váltanunk – mondta a belga miniszterelnök a brit The Guardian jelentése szerint.

Mégis néha úgy tűnik, mintha továbbra is a hajó hídján állnánk, a horizontot bámulva, anélkül hogy a kormánykerékhez nyúlnánk

– folytatta, és ez aligha dicséret a belga Brüsszeltől az uniós Brüsszelnek.

Vannak tervek, rebesgetnek egy listát: csak a legnagyobb tételek maradtak le róla

Az Európai Tanács elnöke, António Costa csütörtökön a csúcs előtt közölte: „Világos prioritásunk Európában a gazdasági növekedés megerősítése. Ez elengedhetetlen a jólétünkhöz, a minőségi munkahelyek teremtéséhez és gazdasági-társadalmi modellünk fenntartásához.”

Hamarosan megtudhatjuk, milyen elképzeléseket támogat az informális csúcs a lecsúszó Európa új pályára állítását illetően. Azt már korábbról tudjuk: Von der Leyen második elnöksége a korábbi zöldátállás helyett Ukrajna támogatását, a fegyverkezést és a hatalomösszpontosítást állította az EU-politika központjába. 

 A csúcs előtt új programokról is érkeztek hírek, amelyeket nyilván ismertetnek az informális csúcsot követően. A rebesgetett listán az ukrajnai békekötés és a visszatérés az olcsó orosz energiához nem szerepelt.

A Budapesttel szemben korlátozottan jóindulatú Politico is megtette tétjét, megnevezve az unió jelenlegi legnagyobb problémáját. Fő anyaga csütörtökön este nem az EU-csúcs volt, vagy akár De Wever figyelmeztetése, hanem a következő című: „Az Európai Bizottság hibázott, amikor 10 milliárd eurót adott Magyarországnak – mondta az EU legfelsőbb bíróságának tanácsadója”. 

Brutális bejelentés: példátlan EU-s csapás indult meg Magyarország ellen – az összes uniós pénzt visszavennék, amit eddig kifizettek
Komoly jogi fordulat körvonalazódik Brüsszelben Magyarország uniós forrásai körül. Napirendre került az uniós pénz visszakövetelése, miután az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka megkérdőjelezte a 2023-ban felszabadított támogatások jogszerűségét. Ha a testület megszavazza az indítványt, precedensértékű döntés születhet.

 

 

