Európa haldoklik – az a miniszterelnök mondta ki, akit Brüsszelben falhoz állítottak, és Orbán Viktor védte meg

December óta először gyűltek össze az Európai Unió állam- és kormányfői Belgiumban. A legutóbbi, brüsszeli csúcson hazai pályán állították falhoz Bart De Wever belga miniszterelnököt, hogy országa számára Ukrajna érdekében felvállalja az évszázad rizikóját. A kormányfő most elképesztő szavakkal köszöntötte a visszatérő európai vezetőket, nem varázsolva glóriát az Európai Bizottság élén második ciklusát töltő Ursula von der Leyen feje fölé.

Európai gazdaság: ki erre, ki arra / Fotó: Belga via AFP

Emlékeztetőül: uniós vezetők, élükön a német triumvirátussal – Von der Leyen, Friedrich Merz kancellár és Manfred Weber európai néppárti frakcióvezető –, akár rá is kényszerítették volna a belgákat a náluk lévő befagyasztott orosz vagyon jogilag atomveszélyes elkobzására.

Többség azonban nem jöhetett létre, mert többen – az élen megszokott módon Orbán Viktor kormányfővel – ellenálltak, így a jogi-politikai katasztrófa helyett időnyerő 90 milliárd eurós hitelfelvétellel mentik meg a csődtől a háborúzó Ukrajnát.

Who you gonna call? 💪😎 pic.twitter.com/gkf9NuiHOu — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 19, 2025

Európai gazdaság: Bart De Wever szerint gazdátlanul hagyták a hajó kormányát

A belgák már a decemberi csúcs előtti elkeseredett védekezés során felhozták, hogy gazdaságuknak egy ilyen uniós bomba nélkül is elég baja van. De Wever az új csúcs elé időzítve most elővette a témát, és nem csak Belgiumról beszélt.

Belgium, Franciaország, Németország és Hollandia

egzisztenciális válsággal néz szembe

– fejtette ki az Antwerpenben tartott európai ipari csúcson.

A háttér: gyárbezárások és a csökkenő beruházások, ami a magas energiaárak, a szabályozás és a kínai dömping – azaz a tisztességtelenül támogatott termékek európai piacokat elárasztó beáramlása – következménye.

Mindannyian tudjuk, hogy irányt kell váltanunk – mondta a belga miniszterelnök a brit The Guardian jelentése szerint.

Mégis néha úgy tűnik, mintha továbbra is a hajó hídján állnánk, a horizontot bámulva, anélkül hogy a kormánykerékhez nyúlnánk

– folytatta, és ez aligha dicséret a belga Brüsszeltől az uniós Brüsszelnek.

Vannak tervek, rebesgetnek egy listát: csak a legnagyobb tételek maradtak le róla

Az Európai Tanács elnöke, António Costa csütörtökön a csúcs előtt közölte: „Világos prioritásunk Európában a gazdasági növekedés megerősítése. Ez elengedhetetlen a jólétünkhöz, a minőségi munkahelyek teremtéséhez és gazdasági-társadalmi modellünk fenntartásához.”