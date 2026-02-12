Újabb brüsszeli korrupciós botrány? Több épületben is razziázott a belga rendőrség – milliárdos ügyletről rántották le a leplet

Házkutatás zajlott az Európai Bizottság több épületében Brüsszelben. A hatóságok egy tavalyi, több százmillió eurós ingatlaneladás ügyében gyűjtenek bizonyítékokat, az ügyben pedig a költségvetési főigazgatóság vezetője is érintett lehet.

Több brüsszeli épületben is razziázott a belga rendőrség, az EPPO irányításával folyik vizsgálat az Európai Bizottság egyik korábbi ingatlanügylete miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A Financial Times értesülései szerint csütörtök reggel több bizottsági helyszínen is házkutatást tartott a belga rendőrség Brüsszelben, az akció pedig a bizottság költségvetési főigazgatóságát is érintette. A nyomozás középpontjában egy 2024-ben lebonyolított ingatlaneladás áll.

Az ügylet során 23 uniós tulajdonú épület került a belga állami vagyonalap, az SFPIM tulajdonába összesen 900 millió euróért.

A tranzakció az előző bizottsági ciklus idején történt. A költségvetési biztos akkor Johannes Hahn volt, aki 2024-ig az Európai Unió mintegy ezermilliárd eurós költségvetésének felügyeletéért felelt. Mandátuma lejárta után az EU ciprusi különmegbízottjává nevezték ki.

Az eladás idején a bizottság azt közölte, hogy az ügylet az uniós pénzügyi szabályozásnak megfelelő, szabályos pályáztatási eljárás keretében zajlott.

A parlament után most az Európai Bizottságban robbant ki korrupciós botrány

A vizsgálatot az Európai Ügyészség (EPPO) vezeti. A szervezet szóvivője, Tine Hollevoet megerősítette: folyamatban lévő nyomozás részeként bizonyítékgyűjtési tevékenységeket végeznek. További részleteket nem közöltek, arra hivatkozva, hogy az veszélyeztetné az eljárást.

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy az épületek értékesítése a kialakult eljárások és protokollok szerint történt, és megítélésük szerint a folyamat megfelelt a szabályoknak. Hozzátette: a testület teljes mértékben együttműködik az EPPO-val és az illetékes belga hatóságokkal.

Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF nem kívánt nyilatkozni, ahogy a belga szövetségi rendőrség sem. Az SFPIM és Johannes Hahn a megkeresésekre egyelőre nem reagált.

A nyomozás bizonyítékgyűjtési szakaszban tart, hivatalos gyanúsításról vagy vádemelésről nem érkezett tájékoztatás.

Az ügy érzékenyen érintheti az uniós intézményeket, mivel a költségvetési átláthatóság és a közpénzek kezelése kiemelt politikai kérdés Brüsszelben.