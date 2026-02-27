Deviza
Richter: futószalagon jönnek a jó hírek – új ígéretes termék kapott pozitív jelzést, sok problémára adhat megoldást

Az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága pozitív szakvéleményt adott ki a Tuyory európai forgalomba hozatali engedélyének megadására vonatkozóan. A Tuyoryval tovább bővülhet a Richter reumatológiai és immunológiai portfóliója.
K. T.
2026.02.27, 12:50
Frissítve: 2026.02.27, 12:55

A vártnál erősebb, sok tekintetben rekordot szállító negyedéves és egész éves gyorsjelentés, valamint az idei évre vonatkozó optimista célkitűzések után újabb jó hírt közölt péntek kora délután a Richter.

Richter
Futószalagon szállítja a jó híreket pénteken a Richter / Fotó: Kallus György

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) ugyanis pozitív szakvéleményt adott ki a Tuyory európai forgalomba hozatali engedélyének megadására vonatkozóan. A készítményt a Richter és a Mochida Pharmaceutical közösen fejlesztette ki a RoActemra tocilizumab bioszimiláris változataként. 

„A Tuyoryval kapcsolatban kapott pozitív CHMP-szakvélemény fontos lépést jelent e létfontosságú készítmény európai forgalomba hozatali engedélyének megszerzése felé. Ez a Richter második monoklonális antitest bioszimilárisának jóváhagyása, amely tovább bővíti reumatológiai és immunológiai portfóliónkat. A döntés jelentős mérföldkő azon elkötelezettségünkben, hogy Európa-szerte hozzájáruljunk a magas minőségű, megfizethető biológiai terápiákhoz való hozzáférés bővítéséhez” – mondta el dr. Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.

A Tuyory hatóanyaga, a tocilizumab az IL-6 jelátvitel gátlása révén fejti ki hatását, és 

  • rheumatoid arthritis, 
  • juvenilis idiopátiás arthritis, 
  • juvenilis idiopátiás polyarthritis, 
  • óriássejtes arteritis, 
  • citokinfelszabadulási szindróma, 
  • valamint Covid–19 kezelésére javasolt. 

A készítmény intravénásan és szubkután is alkalmazható; adagolási rendje és gyógyszerformái megegyeznek a referenciakészítményével.

Az Európai Gyógyszerügynökség szakbizottsága január végén hasonlóan kedvező szakvéleményt adott ki a Richter Fylervy néven futó, hormonpótló terápiás készítményére is. Utóbbi készítményről Orbán Gábor vezérigazgató azt emelte ki a ma délelőtti, eredményeket ismertető sajtótájékoztatón, hogy a testvérkészítménynek számító Drovelisnél nagyobb potenciál van ebben az új menopauza-gyógyszerben, a nőgyógyászok felől pedig erős várakozást tapasztalnak a jóváhagyásra váró terméktől.

Erős évet tudhat maga mögött a Richter

A Richter 

  • árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal 929 milliárd forintra nőtt 2025-ben, 
  • miközben a bruttó fedezet 8,5 százalékkal 64,9 milliárd forintra, 
  •  a tisztított üzemi eredmény pedig 12,1 százalékkal 292,8 milliárd forintra nőtt.

A pénzügyi eredmény a tavalyi 12,9 milliárdos pozitív tétel után 10,8 milliárd forintos mínuszt mutatott, nagyrészt a forint erősödése miatt elkönyvelt jelentős, 25 milliárd forintos devizaárfolyam-veszteségnek betudhatóan. 

Az éves szintű adózott eredmény a negatív pénzügyi eredmény miatt 3 százalékkal maradt el a 2024-estől. A tavalyi évre elkönyvelt 232,2 milliárd forintos nettó nyereség 1271 forintos egy részvénye jutó eredményt jelent.

A tavalyi rekorderedmények után idén is magas, egy számjegyű növekedésre számít a vezetőség a gyógyszergyártási bevételek tekintetében, árfolyamszűrten. A kutatás-fejlesztési kiadások elérhetik a bevétel 11 százalékát a menedzsment iránymutatása alapján. A tisztított üzemi eredmény az árbevétellel párhuzamosan ugyancsak magas egy számjegyű mértékben nőhet 2026-ban.

A sorozatban érkező jó hírekre történelmi csúcsra futott pénteken a Richter részvényárfolyama, először átlépve a 12 ezer forintos szintet. Fél órával dél után 1,6 százalékos plusznál járt a kurzus, kiemelkedő, kétmilliárd forintos forgalomban. Az év eleje óta 22 százalékot menetelt az árfolyam.

