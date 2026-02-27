Richter: futószalagon jönnek a jó hírek – új ígéretes termék kapott pozitív jelzést, sok problémára adhat megoldást
A vártnál erősebb, sok tekintetben rekordot szállító negyedéves és egész éves gyorsjelentés, valamint az idei évre vonatkozó optimista célkitűzések után újabb jó hírt közölt péntek kora délután a Richter.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) ugyanis pozitív szakvéleményt adott ki a Tuyory európai forgalomba hozatali engedélyének megadására vonatkozóan. A készítményt a Richter és a Mochida Pharmaceutical közösen fejlesztette ki a RoActemra tocilizumab bioszimiláris változataként.
„A Tuyoryval kapcsolatban kapott pozitív CHMP-szakvélemény fontos lépést jelent e létfontosságú készítmény európai forgalomba hozatali engedélyének megszerzése felé. Ez a Richter második monoklonális antitest bioszimilárisának jóváhagyása, amely tovább bővíti reumatológiai és immunológiai portfóliónkat. A döntés jelentős mérföldkő azon elkötelezettségünkben, hogy Európa-szerte hozzájáruljunk a magas minőségű, megfizethető biológiai terápiákhoz való hozzáférés bővítéséhez” – mondta el dr. Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.
A Tuyory hatóanyaga, a tocilizumab az IL-6 jelátvitel gátlása révén fejti ki hatását, és
- rheumatoid arthritis,
- juvenilis idiopátiás arthritis,
- juvenilis idiopátiás polyarthritis,
- óriássejtes arteritis,
- citokinfelszabadulási szindróma,
- valamint Covid–19 kezelésére javasolt.
A készítmény intravénásan és szubkután is alkalmazható; adagolási rendje és gyógyszerformái megegyeznek a referenciakészítményével.
Az Európai Gyógyszerügynökség szakbizottsága január végén hasonlóan kedvező szakvéleményt adott ki a Richter Fylervy néven futó, hormonpótló terápiás készítményére is. Utóbbi készítményről Orbán Gábor vezérigazgató azt emelte ki a ma délelőtti, eredményeket ismertető sajtótájékoztatón, hogy a testvérkészítménynek számító Drovelisnél nagyobb potenciál van ebben az új menopauza-gyógyszerben, a nőgyógyászok felől pedig erős várakozást tapasztalnak a jóváhagyásra váró terméktől.
Erős évet tudhat maga mögött a Richter
A Richter
- árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal 929 milliárd forintra nőtt 2025-ben,
- miközben a bruttó fedezet 8,5 százalékkal 64,9 milliárd forintra,
- a tisztított üzemi eredmény pedig 12,1 százalékkal 292,8 milliárd forintra nőtt.
A pénzügyi eredmény a tavalyi 12,9 milliárdos pozitív tétel után 10,8 milliárd forintos mínuszt mutatott, nagyrészt a forint erősödése miatt elkönyvelt jelentős, 25 milliárd forintos devizaárfolyam-veszteségnek betudhatóan.
Az éves szintű adózott eredmény a negatív pénzügyi eredmény miatt 3 százalékkal maradt el a 2024-estől. A tavalyi évre elkönyvelt 232,2 milliárd forintos nettó nyereség 1271 forintos egy részvénye jutó eredményt jelent.
A tavalyi rekorderedmények után idén is magas, egy számjegyű növekedésre számít a vezetőség a gyógyszergyártási bevételek tekintetében, árfolyamszűrten. A kutatás-fejlesztési kiadások elérhetik a bevétel 11 százalékát a menedzsment iránymutatása alapján. A tisztított üzemi eredmény az árbevétellel párhuzamosan ugyancsak magas egy számjegyű mértékben nőhet 2026-ban.
A sorozatban érkező jó hírekre történelmi csúcsra futott pénteken a Richter részvényárfolyama, először átlépve a 12 ezer forintos szintet. Fél órával dél után 1,6 százalékos plusznál járt a kurzus, kiemelkedő, kétmilliárd forintos forgalomban. Az év eleje óta 22 százalékot menetelt az árfolyam.