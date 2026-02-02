Kongói bányaélet: maga a földi pokol
A Rubaya környéki bányák – amelyek egyikében a mostani, szerencsétlen baleset is történt – az ország legnagyobb koltánbányái. Az ENSZ adatai szerint ezek a bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát, de a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) a világ második legnagyobb réztermelője, sőt a világpiacra jutó kobaltmennyiség 60-70 százaléka is innen származik. Ám ezeknek az értékes ásványkincseknek a kitermeléséhez olykor súlyos jogsértések is kapcsolódnak.
A százmilliós, szegény és egyes térségeiben fegyveres konfliktusokkal terhelt KDK-ban rengeteg van a ritka ásványkincsekből
Kongó jelenleg is hatalmas
- réz-,
- kobalt-,
- lítium- és
- tantálkészleteken ül.
Ezek a nyersanyagok pedig kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Így a sok viszontagságtól – ebolától, polgárháborútól és a szinte leküzdhetetlen, társadalmi szintű szegénységtől – sújtott ország megkerülhetetlen partnere az ellátási láncban a nagy bányavállalatoknak, és így végső soron a technológiai, valamint a járműgyártó cégeknek is. De mindannak dacára, hogy egyre több emberi jogi erőfeszítés és per kényszeríti Kongót a bányászat biztonságosabbá tételére, a kétes etika és a kizsákmányoló munkavégzés gyakorlata, különösen a gyermekmunka alkalmazása, továbbra is üldözi az ágazatot.
A kritikus nyersanyagok bányászata megdöbbentő emberi áldozattal jár Kongóban
A nemzetközi figyelem ellenére több ezer gyermek továbbra is veszélyes körülmények között dolgzik a kézműves és kisüzemi bányászatban, mindezt szerény bérekért, feláldozva egészségét, oktatását és jövőjét.
Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma szerint:
„Gyermekek rendszeresen dolgoznak ezekben a bányákban, gyakran veszélyes körülmények között. Míg a bányászat szerepel a Kongói Demokratikus Köztársaság azon veszélyes tevékenységeinek listáján, amelyeknél tilos a gyermekek munkája, a Kongói Demokratikus Köztársaságban a kobaltbányászat nagy része informálisan folyik, ahol a nyomon követés és a végrehajtás gyenge.”
A kézműves bányászatban a munka nagy részét nem gépek, hanem egyének végzik. Az 1800-as évek „aranylázának” (Golden Rush) bányászaihoz hasonlóan a gyerekek egyszerű, munkaigényes bányászati eszközöket használnak, például csákányt vagy lapátot és vödröt. Ráadásul nem használnak biztonsági felszerelést sem.
A legfrissebb becslések szerint 40 ezer gyermek vesz részt a kobaltbányászatban a Kongói Demokratikus Köztársaságban, némelyikük mindössze hétéves.
A gyerekek hosszú órákat dolgoznak napi 2 dollárnál kevesebbért, és olyan veszélyes feladatokat végeznek, mint például az alagutak ásása, nehéz terhek cipelése és kobaltércek tisztítása puszta kézzel.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban a szegénység és a rendszerszintű egyenlőtlenségek a gyermekmunka fő mozgatórugói
A Kongói Demokratikus Köztársaság lakosságának több mint 73 százaléka él a nemzetközi szegénységi küszöb alatt, miközben a növekvő megélhetési költségek egyre nehezebbé teszik a családok túlélését, így sokan nem jutnak elegendő élelemhez. Ennek eredményeként a gyerekeket bányászati munkára kényszerítik, családjaik pedig a jövedelemre támaszkodnak az alapvető szükségleteik fedezésére, de a gyermekfelügyeleti lehetőségek hiányában a női bányászok is gyakran magukkal viszik a gyermekeiket dolgozni. A gyermekek bányákban való munkavégzés céljából történő kereskedelme szintén rideg valóság. A milíciák gyakran rabolják el őket a családjaiktól, hogy a kobaltbányákban dolgozzanak, innentől pedig a kínkeserves munkájuk finanszírozza a fegyveres csoportokat.
