Takarékra kapcsol az USA budapesti nagykövetsége, ameddig nem lesz meg a költségvetés – "csak a sürgős biztonsági információk jelennek meg"

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Facebook-oldal működése és tájékoztatása átmenetileg korlátozottá válik. A diplomáciai képviselet közlése szerint mindaddig nem frissítik rendszeresen az oldalt, amíg az Egyesült Államokban nem fogadnak el hivatalos költségvetést, a kommunikáció kizárólag sürgős, biztonsági jellegű információkra szorítkozik. Mindez azt jelenti, hogy ameddig nem fogadják el az amerikai költségvetést, addig a budapesti nagykövetség tevékenységét, így a közösségi média kezelését sem tudják rendesen megfizetni.

Az amerikai költségvetés hiányában még a posztolásra is alig van pénz: takaréklángra kapcsol a budapesti nagykövetség, ameddig a szenátus meg nem egyezik / Fotó: em_concepts

A bejegyzés megfogalmazása visszafogott, ugyanakkor egyértelműen utal arra, hogy a költségvetési bizonytalanság a nagykövetség napi működését is érinti. Bár a diplomáciai képviselet nem részletezi a döntés pénzügyi hátterét, a közösségi médiás jelenlét szüneteltetése arra enged következtetni, hogy a nem alapvető tevékenységekre – így a rendszeres kommunikációra – jelenleg korlátozott források állnak rendelkezésre.

A nagykövetség hangsúlyozta, hogy

a helyzet nem érinti automatikusan az alapvető konzuli szolgáltatásokat.

Az ütemezett útlevél- és vízumügyintézés az Egyesült Államokban és a külföldi amerikai képviseleteken az aktuális körülmények függvényében továbbra is folytatódik. A hivatalos működésről és az esetleges változásokról az érdeklődők a travel.state.gov oldalon kaphatnak naprakész tájékoztatást.

A háttérben az amerikai szövetségi költségvetés körüli elhúzódó vita áll. Az Egyesült Államokban a kongresszusnak minden pénzügyi évre el kell fogadnia a szövetségi kormány működését biztosító költségvetést, ennek hiányában ideiglenes finanszírozási megoldások lépnek életbe. Ha ezek sem születnek meg időben, a kormányzati intézmények egy része részlegesen vagy teljesen leállhat.

Ilyen helyzetekben a létfontosságú feladatok – például a nemzetbiztonsághoz, a külképviseletek alapműködéséhez vagy az állampolgárok védelméhez kapcsolódó tevékenységek – általában tovább működnek, míg más, kevésbé sürgős feladatokat elhalasztanak. A budapesti nagykövetség kommunikációs aktivitásának visszafogása is jól mutatja, hogy

a költségvetési vita nemcsak Washingtonban, hanem a külföldi amerikai intézmények mindennapjaiban is kézzelfogható hatással jár.

A közlemény megfogalmazása szerint a korlátozás átmeneti, és a nagykövetség a költségvetés elfogadását követően visszatér a megszokott működéshez. Addig azonban a hangsúly egyértelműen az alapfeladatok fenntartásán marad, miközben a kommunikációs jelenlét – így a közösségi médiás posztolás is – háttérbe szorul.