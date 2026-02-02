Kitette a listát Orbán Viktor, amire mindenki várt – „Itthon maradt a pénz, az eredmény magáért beszél!”

Orbán Viktor közösségi oldalán tette közzé azt az összefoglaló listát, amely a kormány szerint jól mutatja, mire fordította Magyarország azokat a forrásokat, amelyekről politikai vita zajlott az elmúlt időszakban az Európai Unióval. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Brüsszel Ukrajnába irányította volna a magyar emberek pénzét, a kormány azonban nemet mondott, és itthon tartotta a forrásokat. Állítása szerint az eredmények már februárban kézzelfoghatóvá válnak.

A poszthoz csatolt kép több, februártól életbe lépő vagy ekkor kifizetésre kerülő intézkedést sorol fel. Ezek között szerepel

a minimálbér 11 százalékos emelése,

11 százalékos emelése, valamint a garantált bérminimum 7 százalékos növelése,

ami elsősorban a szakképzett munkavállalókat érinti. A kormányzati kommunikáció szerint ezek a lépések a reáljövedelmek megőrzését és a munkaerőpiac stabilitását szolgálják egy továbbra is bizonytalan gazdasági környezetben.

A felsorolásban kiemelt helyen jelenik meg az anyák személyijövedelemadó-mentessége is.

Februártól a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák, valamint a 30 év alatti anyák bérére vonatkozó adókedvezmény érvényesül,

ami a kormány értelmezése szerint célzott támogatást jelent a fiatal családok számára. Emellett a családi adókedvezmény megduplázása is szerepel a listán, amely a többgyermekes háztartások jövedelmi helyzetét javíthatja.

