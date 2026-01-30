Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 606,8 +1,34% MTELEKOM1 992 +1,1% MOL3 954 +1,32% OTP40 840 +1,44% RICHTER10 860 +2,3% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 234,24 -0,53% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,69 -0,19% BUX129 606,8 +1,34% MTELEKOM1 992 +1,1% MOL3 954 +1,32% OTP40 840 +1,44% RICHTER10 860 +2,3% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 234,24 -0,53% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,69 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Federal Reserve
kötvénypiac
Kevin Warsh
Trump
devizapiac
amerikai gazdaság
jegybankelnök
amerikai hozamgörbe
részvénypiac

Trump megint meglepte a világot, tapasztalt harcost ültet a világ legfontosabb jegybankjának élére

Hosszú hónapok találgatásai után az amerikai elnök kifogta a szelet azok vitorláiból, akik a Fed feletti politikai befolyás megszerzésének szándékával vádolták. Kevin Warsh, Trump jelöltje az amerikai központi bank élére kipróbált és sokat látott jegybanki harcos, pragmatikus, független jegybankárnak tartják a piacon.
D. GY.
2026.01.30., 14:45

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken közölte, hogy a korábbi jegybanki kormányzót, Kevin Warsht választotta a Federal Reserve következő elnökének, amikor Jerome Powell jelenlegi elnök májusban távozik posztjáról.

Kevin Warsh
Kevin Warsh, a Fed leendő elnöke - Trump ismét meglepte a világot, immá nem lehet azzal vádolni, hogy befolyásolja a Fedet / Fotó: David Paul Morris

A jelölés egy több hónapon át tartó folyamatot zár le, amely gyakran nyilvános meghallgatásra emlékeztetett: 

  • Warsh, 
  • a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, 
  • valamint más vezető esélyesek – köztük a hivatalban lévő Fed-kormányzó Christopher Waller és 
  • a Wall Street-i bennfentes Rick Rieder 

– rendszeresen szerepeltek a televízióban, hogy bemutassák szakmai felkészültségüket és megosszák nézeteiket a gazdaságról és a jegybanki politikáról.

Az alapfolyamatok nem változnak - egy fecske nem csinál nyarat

Warsh esélyeinek növekedése nyomán a dollár visszaadta korábbi nyereségének egy részét, miközben az amerikai államkötvényhozamok emelkedtek, a határidős részvényindexek pedig gyenge nyitást jeleztek a Wall Streeten. 

Peter Cardillo, a Spartan Capital Securities vezető közgazdásza szerint Warsh jelölése meglepetés, de nem igazán nagy. 

Héjának tartották, de az utóbbi időben mintha közelebb került volna Trumphoz, így elég nehéz megítélni, hogyan fogadja majd a piac ezt a jelölést

- kommentálta a helyzetet a közgazdász. „Meg kell néznünk, hogy a Fehér Ház befolyása alá kerül-e vagy sem. Az az érzésem, hogy nem fog, és nagyon körültekintően jár majd el, viszonylag kiegyensúlyozott lesz az infláció és a munkaerőpiac megítélésében. Kevésbé elszánt, mint Powell, de nem is áll tőle nagyon messze” - tette hozzá.

Más elemzők szerint Warsh jelölése ugyan nagy horderejű hír, de a makrogazdasági alapfolyamatokon egyelőre nem változtat: növekszik a volatilitás a devizapiacokon, majd ha megnyugodnak a kedélyek, akkor ismét a kedvelt feltörekvő piacok felé fordulhat a figyelem. 

Meredekebb lehet a hozamgörbe

Elemzők hangsúlyozzák, hogy jelölés dollárra gyakorolt hatás semleges, és a részvénypiacokra is az. A Fed Warsh irányítása alatt várhatóan továbbra is az alacsonyabb kamatokat részesíti előnyben, ami támogatja a kockázatos eszközöket. Ugyanakkor jelentősen csökkentené a Fed mérlegét, amely eddig komoly támaszt adott az eszközárak gyors emelkedésének. 

A Fed mérlegének csökkentése azt jelenti, hogy az amerikai jegybank kevesebb eszközt tartana a mérlegében, vagyis visszafogja a korábban felhalmozott állampapír- és egyéb értékpapír-állományát. Röviden: az amerikai jegybank kevesebbé avatkozik be a pénzpiacokba, kevesebb pénzt pumpál a rendszerbe. 

Közgazdászok felhívják a figyelmet arra is, hogy az amerikai hozamgörbe még meredekebb lehet, ami azt jelenti, hogy a rövid lejáratú kamatok csökkennek, míg a hosszabb távú hozamok ragadósak maradhatnak, vagy akár tovább is emelkedhetnek az amerikai fiskális hitelesség hiánya miatt.

Erre utal az is, hogy a kétéves amerikai államkötvény hozama – amely leginkább tükrözi a Fed monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat – ma reggel mérséklődött. Ez arra utal, hogy az első piaci mozgások inkább ösztönös reakciók voltak a hírre, és ez a benyomás most kezd elhalványulni.

Trump ismét váratlant húzott

A jelölést követő kommentárok kiemelik, hogy a Fed elnöki címére esélyes korábbi jelöltek túlnyomó többsége a laza monetáris politika híve volt, így Warsh jelölése ebből a szempontból meglepetésnek számít - " fegyelmezettebb és realisztikusabb irányt jelez.”

Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a Fed Powell alatt is adatvezérelt volt, vagyis a beérkező makrogazdasági adatok határozták meg alapvetően a kamatdöntéseket. Warsh alatt ez valószínűleg nem változik, hiszen 

ha az adatok nem indokolják a lazább monetáris politikai irányt, akkor nagyon nehéz lesz egyetlen embernek ezt keresztülvinnie.

Warsh tapasztalt jegybankár, ami pozitív a dollárra nézve. Jelölése enyhíti azokat az aggodalmakat, hogy egy politikailag motivált vezető kerül a világ legbefolyásosabb jegybankjának az élére. „Warsh-t pragmatikusnak látjuk..a független, konzervatív jegybankárok hagyományos értelemben vett vonalán” - fogalmazott a Bloombergnek egy elemző.

Warsh nagy tiszteletnek örvend Londonban is

Egy londoni közgazdász mindehhez hozzátette, hogy Európa pénzügyi központjában, Londonban meglehetősen jó Warsh megítélése, körülbelül tíz évvel ezelőtt elemzést készített a Bank of England kamatdöntési átláthatóságáról. "Nagy tiszteletnek örvend.”

Az Egyesült Államok fiskális pályája fenntarthatatlan, és Warsh kinevezése nem feltétlenül akadályozza meg Trump elnököt abban, hogy beavatkozzon a Fed vagy az amerikai államigazgatás más területeinek működésébe. A gyengébb dollár kockázatai továbbra is fennállnak, bár a mai hír némileg csökkentette ezeket

 - finomította a dolgokat egy másik elemző.

Piaci reakciók

  • Az amerikai határidős részvényindexek 
  • és az államkötvények csökkentették veszteségeiket Warsh jelölése után. 
  • A hírre a dollár is gyengült kissé, miután a nap korábbi mozgásai arra utaltak, hogy a befektetők mérsékelték a Warsh alatti monetáris lazítással kapcsolatos várakozásaikat. 
  • A jelölt ugyanis 2006 és 2011 között döntéshozóként gyakran hangsúlyozta az inflációs kockázatokat, még akkor is, amikor mások a pénzügyi válság idején inkább a növekedés és a foglalkoztatás támogatására helyezték a hangsúlyt. 
  • Az arany ára öt százalékkal esett, ahogy a fémek piacán általános gyengülés volt tapasztalható. 
Kapcsolódó

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Byd

Szegedi BYD-gyár: annyian járnak majd külföldről dolgozni, hogy külön sávot nyitnak az ingázóknak a magyar határon – megszólaltak a kínaiak az átadásról

Januárban elindult a szegedi BYD-gyárban a próbagyártás, amit Botka László, a város polgármestere csütörtök este jelentett be.
2 perc
Biró Marcell

Líbiai olajmező üzemeltetőjévé válhat a Mol

A Mol tovább diverzifikálhatja az olajforrásait.
10 perc
kötvénypiac

Trump megint meglepte a világot, tapasztalt harcost ültet a világ legfontosabb jegybankjának élére

Kevin Warsh, Trump jelöltje a Fed élére kipróbált és sokat látott jegybanki harcos, pragmatikus, független jegybankárnak tartják a piacon.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu