Trump megint meglepte a világot, tapasztalt harcost ültet a világ legfontosabb jegybankjának élére
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken közölte, hogy a korábbi jegybanki kormányzót, Kevin Warsht választotta a Federal Reserve következő elnökének, amikor Jerome Powell jelenlegi elnök májusban távozik posztjáról.
A jelölés egy több hónapon át tartó folyamatot zár le, amely gyakran nyilvános meghallgatásra emlékeztetett:
- Warsh,
- a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett,
- valamint más vezető esélyesek – köztük a hivatalban lévő Fed-kormányzó Christopher Waller és
- a Wall Street-i bennfentes Rick Rieder
– rendszeresen szerepeltek a televízióban, hogy bemutassák szakmai felkészültségüket és megosszák nézeteiket a gazdaságról és a jegybanki politikáról.
Az alapfolyamatok nem változnak - egy fecske nem csinál nyarat
Warsh esélyeinek növekedése nyomán a dollár visszaadta korábbi nyereségének egy részét, miközben az amerikai államkötvényhozamok emelkedtek, a határidős részvényindexek pedig gyenge nyitást jeleztek a Wall Streeten.
Peter Cardillo, a Spartan Capital Securities vezető közgazdásza szerint Warsh jelölése meglepetés, de nem igazán nagy.
Héjának tartották, de az utóbbi időben mintha közelebb került volna Trumphoz, így elég nehéz megítélni, hogyan fogadja majd a piac ezt a jelölést
- kommentálta a helyzetet a közgazdász. „Meg kell néznünk, hogy a Fehér Ház befolyása alá kerül-e vagy sem. Az az érzésem, hogy nem fog, és nagyon körültekintően jár majd el, viszonylag kiegyensúlyozott lesz az infláció és a munkaerőpiac megítélésében. Kevésbé elszánt, mint Powell, de nem is áll tőle nagyon messze” - tette hozzá.
Más elemzők szerint Warsh jelölése ugyan nagy horderejű hír, de a makrogazdasági alapfolyamatokon egyelőre nem változtat: növekszik a volatilitás a devizapiacokon, majd ha megnyugodnak a kedélyek, akkor ismét a kedvelt feltörekvő piacok felé fordulhat a figyelem.
Meredekebb lehet a hozamgörbe
Elemzők hangsúlyozzák, hogy jelölés dollárra gyakorolt hatás semleges, és a részvénypiacokra is az. A Fed Warsh irányítása alatt várhatóan továbbra is az alacsonyabb kamatokat részesíti előnyben, ami támogatja a kockázatos eszközöket. Ugyanakkor jelentősen csökkentené a Fed mérlegét, amely eddig komoly támaszt adott az eszközárak gyors emelkedésének.
A Fed mérlegének csökkentése azt jelenti, hogy az amerikai jegybank kevesebb eszközt tartana a mérlegében, vagyis visszafogja a korábban felhalmozott állampapír- és egyéb értékpapír-állományát. Röviden: az amerikai jegybank kevesebbé avatkozik be a pénzpiacokba, kevesebb pénzt pumpál a rendszerbe.
Közgazdászok felhívják a figyelmet arra is, hogy az amerikai hozamgörbe még meredekebb lehet, ami azt jelenti, hogy a rövid lejáratú kamatok csökkennek, míg a hosszabb távú hozamok ragadósak maradhatnak, vagy akár tovább is emelkedhetnek az amerikai fiskális hitelesség hiánya miatt.
Erre utal az is, hogy a kétéves amerikai államkötvény hozama – amely leginkább tükrözi a Fed monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat – ma reggel mérséklődött. Ez arra utal, hogy az első piaci mozgások inkább ösztönös reakciók voltak a hírre, és ez a benyomás most kezd elhalványulni.
Trump ismét váratlant húzott
A jelölést követő kommentárok kiemelik, hogy a Fed elnöki címére esélyes korábbi jelöltek túlnyomó többsége a laza monetáris politika híve volt, így Warsh jelölése ebből a szempontból meglepetésnek számít - " fegyelmezettebb és realisztikusabb irányt jelez.”
Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a Fed Powell alatt is adatvezérelt volt, vagyis a beérkező makrogazdasági adatok határozták meg alapvetően a kamatdöntéseket. Warsh alatt ez valószínűleg nem változik, hiszen
ha az adatok nem indokolják a lazább monetáris politikai irányt, akkor nagyon nehéz lesz egyetlen embernek ezt keresztülvinnie.
Warsh tapasztalt jegybankár, ami pozitív a dollárra nézve. Jelölése enyhíti azokat az aggodalmakat, hogy egy politikailag motivált vezető kerül a világ legbefolyásosabb jegybankjának az élére. „Warsh-t pragmatikusnak látjuk..a független, konzervatív jegybankárok hagyományos értelemben vett vonalán” - fogalmazott a Bloombergnek egy elemző.
Warsh nagy tiszteletnek örvend Londonban is
Egy londoni közgazdász mindehhez hozzátette, hogy Európa pénzügyi központjában, Londonban meglehetősen jó Warsh megítélése, körülbelül tíz évvel ezelőtt elemzést készített a Bank of England kamatdöntési átláthatóságáról. "Nagy tiszteletnek örvend.”
Az Egyesült Államok fiskális pályája fenntarthatatlan, és Warsh kinevezése nem feltétlenül akadályozza meg Trump elnököt abban, hogy beavatkozzon a Fed vagy az amerikai államigazgatás más területeinek működésébe. A gyengébb dollár kockázatai továbbra is fennállnak, bár a mai hír némileg csökkentette ezeket
- finomította a dolgokat egy másik elemző.
Piaci reakciók
- Az amerikai határidős részvényindexek
- és az államkötvények csökkentették veszteségeiket Warsh jelölése után.
- A hírre a dollár is gyengült kissé, miután a nap korábbi mozgásai arra utaltak, hogy a befektetők mérsékelték a Warsh alatti monetáris lazítással kapcsolatos várakozásaikat.
- A jelölt ugyanis 2006 és 2011 között döntéshozóként gyakran hangsúlyozta az inflációs kockázatokat, még akkor is, amikor mások a pénzügyi válság idején inkább a növekedés és a foglalkoztatás támogatására helyezték a hangsúlyt.
- Az arany ára öt százalékkal esett, ahogy a fémek piacán általános gyengülés volt tapasztalható.