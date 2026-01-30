Trump megint meglepte a világot, tapasztalt harcost ültet a világ legfontosabb jegybankjának élére

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken közölte, hogy a korábbi jegybanki kormányzót, Kevin Warsht választotta a Federal Reserve következő elnökének, amikor Jerome Powell jelenlegi elnök májusban távozik posztjáról.

Kevin Warsh, a Fed leendő elnöke - Trump ismét meglepte a világot, immá nem lehet azzal vádolni, hogy befolyásolja a Fedet / Fotó: David Paul Morris

A jelölés egy több hónapon át tartó folyamatot zár le, amely gyakran nyilvános meghallgatásra emlékeztetett:

Warsh,

a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett,

valamint más vezető esélyesek – köztük a hivatalban lévő Fed-kormányzó Christopher Waller és

a Wall Street-i bennfentes Rick Rieder

– rendszeresen szerepeltek a televízióban, hogy bemutassák szakmai felkészültségüket és megosszák nézeteiket a gazdaságról és a jegybanki politikáról.

Az alapfolyamatok nem változnak - egy fecske nem csinál nyarat

Warsh esélyeinek növekedése nyomán a dollár visszaadta korábbi nyereségének egy részét, miközben az amerikai államkötvényhozamok emelkedtek, a határidős részvényindexek pedig gyenge nyitást jeleztek a Wall Streeten.

Peter Cardillo, a Spartan Capital Securities vezető közgazdásza szerint Warsh jelölése meglepetés, de nem igazán nagy.

Héjának tartották, de az utóbbi időben mintha közelebb került volna Trumphoz, így elég nehéz megítélni, hogyan fogadja majd a piac ezt a jelölést

- kommentálta a helyzetet a közgazdász. „Meg kell néznünk, hogy a Fehér Ház befolyása alá kerül-e vagy sem. Az az érzésem, hogy nem fog, és nagyon körültekintően jár majd el, viszonylag kiegyensúlyozott lesz az infláció és a munkaerőpiac megítélésében. Kevésbé elszánt, mint Powell, de nem is áll tőle nagyon messze” - tette hozzá.

Más elemzők szerint Warsh jelölése ugyan nagy horderejű hír, de a makrogazdasági alapfolyamatokon egyelőre nem változtat: növekszik a volatilitás a devizapiacokon, majd ha megnyugodnak a kedélyek, akkor ismét a kedvelt feltörekvő piacok felé fordulhat a figyelem.

Meredekebb lehet a hozamgörbe

Elemzők hangsúlyozzák, hogy jelölés dollárra gyakorolt hatás semleges, és a részvénypiacokra is az. A Fed Warsh irányítása alatt várhatóan továbbra is az alacsonyabb kamatokat részesíti előnyben, ami támogatja a kockázatos eszközöket. Ugyanakkor jelentősen csökkentené a Fed mérlegét, amely eddig komoly támaszt adott az eszközárak gyors emelkedésének.

A Fed mérlegének csökkentése azt jelenti, hogy az amerikai jegybank kevesebb eszközt tartana a mérlegében, vagyis visszafogja a korábban felhalmozott állampapír- és egyéb értékpapír-állományát. Röviden: az amerikai jegybank kevesebbé avatkozik be a pénzpiacokba, kevesebb pénzt pumpál a rendszerbe.

Közgazdászok felhívják a figyelmet arra is, hogy az amerikai hozamgörbe még meredekebb lehet, ami azt jelenti, hogy a rövid lejáratú kamatok csökkennek, míg a hosszabb távú hozamok ragadósak maradhatnak, vagy akár tovább is emelkedhetnek az amerikai fiskális hitelesség hiánya miatt.