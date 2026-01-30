Deviza
Federal Reserve
arany
Kevin Warsh
Donald Trump
dollár
nemesfém
ezüst

Villámkorrekció a piacokon: egy bejelentés elég volt, hogy lezárja a nemesfémralit – mélyrepülésben az arany árfolyama

A gyors emelkedést követő korrekció sok befektetőt váratlanul ért. A nemesfémek piacát hetek óta pörgető őrület hirtelen megtorpant, az arany és az ezüst történelmi csúcsról zuhant a mélybe.
VG
2026.01.30, 17:39
Frissítve: 2026.01.30, 17:55

Az arany és az ezüst ára az elmúlt hetekben történelmi rekordokat döntött, majd egyetlen nap alatt brutális eséssel reagált a piac. A dollár erősödése és az új Fed-vezér kinevezésének híre lavinát indított el a nemesfémek piacán.

arany, aranytartalék, aranyvásárlásnemesfém, árfolyamLengyelország arany
A nemesfémek piacát hetek óta pörgető őrület hirtelen megtorpant, az arany és az ezüst történelmi csúcsról zuhant a mélybe / Fotó: Shutterstock AI

A nemesfémek árfolyama hetekig tartó, történelmi mértékű emelkedés után, egyik napról a másikra zuhanni kezdett:

  • az arany árfolyama 8 százalékot esett, átlépve az ötezer dolláros unciánkénti határt,
  • az ezüst ára pedig száz dollár alá süllyedt.

A zuhanás a fémek teljes piacát érintette: a réz Londonban 4 százalékot esett, miután a hét elején rekordszintre, tonnánkénti 14 ezer dollárra ugrott.

A tavalyi év során a befektetők rekordokat döntögettek, a nemesfémek iránti láz rendkívüli volatilitást teremtett. Januárban a folyamat csak gyorsult, miközben a befektetők az infláció, a dollár értékvesztése és a globális politikai feszültségek miatt menekülőeszközként keresték a nemesfémeket.

Az erősödő dollár mélybe rántotta az aranyat

Bár a havi nyereség még mindig tetemes, a pénteki zuhanás a legnagyobb meglepetés az októberi visszaesés óta. A korrekciót a dollár erősödése indította el, miután megerősítették, hogy Donald Trump Kevin Warsht akarja jelölni a Federal Reserve elnökének. A dollár erősödése aláásta a nemesfémekbe áramló befektetői bizalmat, akik korábban gyengébb dollárra számítottak.

Ez az esés ékes bizonyítéka annak, hogy a gyors emelkedést gyors zuhanás követi

– mondta Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája. Bár Warsh jelölésének híre indította a korrekciót, a piac készen állt az ilyen mértékű profitrealizációra.

A Goldman Sachs szerint a nemesfémek piacát már korábban is szélsőséges mozgásokra készítették elő a történelmi árnövekedés és a volatilitás, valamint az opciós szerződések rekordvásárlásai, amelyek mechanikusan fokozták az áremelkedést.

Mindezek ellenére az arany januári ára még mindig 18 százalékkal magasabb, az ezüst pedig több mint 40 százalékot drágult az év eleje óta. 

Technikai mutatók is figyelmeztettek a túlvásároltságra: az arany relatív erősségi indexe (RSI) 90-ig emelkedett, ami évtizedek óta a legmagasabb szint. A kínai befektetők különösen aktívan vásároltak, amire a sanghaji tőzsde is azonnali intézkedésekkel reagált a fémpiacok hűtésére.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A Bloomberg szakértői szerint a drámai mozgások ugyanazokat a hullámokat idézik, mint az 1970-es évek végén, ám egyértelmű, hogy a piaci árak most átveszik az irányítást, a fundamentumok pedig háttérbe szorulnak.

Közben Trump bejelentette, hogy Warsh lesz a következő Fed-elnök, akit hagyományosan inflációellenesként tartanak számon, de az elmúlt hónapokban alacsonyabb kamatot szorgalmazott. 

Eközben a kormányzati leállás veszélye elhárult, miután Trump és a szenátusi demokraták ideiglenes megegyezésre jutottak, miközben tovább tárgyalnak az új bevándorlási korlátozásokról.

A piac szereplői így egy rendkívül izgalmas, hektikus környezetben találják magukat: a nemesfémek rekordokat döntöttek, majd drámai visszaesést szenvedtek el, jelezve, hogy a jövőben a gyors árváltozások továbbra is kiemelt kockázatot jelentenek a befektetők számára.

Trump bejelentésére összeszedte magát a dollár – csúnya vége lett az arany szárnyalásának

A csütörtöki csúcsról óriásit zuhant a nemesfémek árfolyama péntek reggelre. A dollár az euróval és a forinttal szemben is új erőre kapott.

 

 

