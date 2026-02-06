Felbukkant a vizitdíj atyja is a Tiszánál, elvenni a nyugdíjat, behozni a migránsokat és becsukni a falvakat

Újabb régi baloldali közgazdász jelent meg a Tisza Párt mellett. Ezúttal a Gyurcsány-kormány egészségügyi megszorításainak egyik kidolgozója, a vizitdíj kitalálója, Kóka János bizalmasa, az SZDSZ-es közgazdász Mihályi Péter beszélt egy konferencián — közölte az Ellenpont.

Magyar Péter vasmarokkal vezeti a Tisza Pártot / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem fogta vissza magát a Tisza Párt közgazdásza

A Republikon Intézet legutóbbi rendezvényén ugyanis Mihályi is részt vett – ráadásul olyan Tisza párti szakértők társaságában, mint a drasztikus nyugdíjeltörlésekről álmodozó Simonovits András vagy az intézet kuratóriumi elnöke, a Magyar Pétert előszeretettel dicsérő volt Gyurcsány-kormány-tag Horn Gábor – fogalmazott az Ellenpont.

Mihályi a rendezvényen többször is arról beszélt, hogy Magyar Péternek kell nyernie a választást, majd egyértelműen kimondta:

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni (…) semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak

– erről a Magyar Nemzet közölt videót. A szóhasználat egyébként külön feltűnő: nemrégiben pont a volt jegybankelnök, a Tisza szigetes rendezvények sztárvendége, Surányi György fogalmazott ugyanígy, ahogy arról az Ellenpont elsőként beszámolt.

Régi recept új köntösben: többek szerint különösen ismerős a Tisza gazdasági csomagja – mintha ezt 2009-ben láttuk már volna

Mihályi Péter: A falu középkori hagyomány, költözzenek el a falusiak

Mihályitól most az Ellenpont újabb megdöbbentő kijelentéseket talált. A közgazdász több évvel ezelőtt is azt taglalta, hogy a 300 fő alatti településekre semmi szükség, költözzenek el onnan inkább az emberek.

A kistelepülésen lakó emberek számára azt akarjuk, hogy az ő gyerekeik munkát találjanak, szakmát tanuljanak, akkor bizony nagyobb települések iskoláiba kell járatni a gyerekeket (…) a gazdasági élet logikája, a minimális szakmai színvonal megkövetelése nyomán egyszerűen nem lehet iskolát működtetni, nem lehet gyógyszertárat, nem lehet éttermet ilyen helyeken működtetni.

Amikor az egyik vendég rákérdezett Mihályinál, hogy mégis hogy képzelte a kistelepülések felszámolását, újra megerősítette romboló szándékát:

Nem kell őket felszámolni, a fiatalok maguktól is elköltöznek, és én azt gondolom, hogy ebben kell őket támogatni…

– közölte Mihályi.