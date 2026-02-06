Európa még mélyebben a bajban, újabb nagy autógyártó kénytelen leszámolni elektromos álmaival – milliárdosak a veszteségek

A Ford és a General Motors után a szentgotthárdi Opel-motorgyárral Magyarországon is jelen lévő európai-amerikai Stellantis is brutális veszteséget kénytelen elkönyvelni az elektromos autózás érdekében tett beruházásain. Az autógyártó pénteken 22,2 milliárd eurós leírást jelentett be, ami a legnagyobb eddig az iparági bejelentések közül.

Az elektroms autókra tett fogadás nem jött be a Stellantisnak / Fotó: Northfoto

Mindenkit meglepett a Stellantis veszteségének mértéke

Bár a Ford és a GM lépései után a harmadik nagy amerikai autógyártónak számító Stellantis bejelentése önmagában még nem lenne meglepő, annak mértéke már sokkal inkább, így a vállalat Milánóban jegyzett részvényei közel 30 százalékot estek a közlés hatására. Ezzel az egyébként is sok problémával küzdő autógyártó részvényei a legalacsonyabb szintre estek azóta, hogy a Stellantis megszületett 2021-ben a Fiat Chrysler és a Peugeot-gyártó PSA fúziójából. A cég portfóliójában olyan itthon is népszerű márkák is megtalálhatók továbbá, mint az Alfa Romeo, a Citroen, a Maserati, a Dodge vagy épp a Lancia.

A Reuters arra is felhívja a figyelmet, hogy

a zuhanás után az elkönyvelt veszteség nagyobb, mint a cég piaci kapitalizációja.

A cég élére tavaly májusba kinevezett vezérigazgató, Antonio Filosa a Stellantis közleménye szerint elmondta, hogy a bejelentett veszteség főként annak a tükre, hogy túlbecsülték az energiaátmenet sebességét, ami eltávolította a céget a vásárlók valós igényeitől és vágyaitól. A bejelentés pedig része a tavaly elindított fordulatnak, melynek keretében ismét a fogyasztók igényeit helyezik előtérbe.

Bár Filosa tavaly még a robbanómotoros autók 2035-ös tilalma ellen lobbizott, az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslata sem nyerrte el tetszését, szerinte az túlságosan szigorú szabályokhoz köti az ilyen autók további forgalmazását.

Szó sem lehet osztalékról egy ekkora bukó után

A vállalat dolgát emellett a szaporodó vámok, a kínai piacon történő térvesztés és a kínai versenytársak erősödése is nehezíti, miközben az elektromos átállás lassabb a vártnál, főként az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump amerikai elnök kivezette az elektromos autók terjedését ösztönző programokat. Érdekes kettősség, hogy miközben az autógyártók a nyugati piacokon az ellektromos autók terjedésének lassúsága miatt könyvelnek el hatalmas veszteségeket, addig Kínában pont azért szorulnak vissza, mert nem kínálnak versenyképes elektromos modelleket.

A veszteség a cég tavalyi második félévének az eredményét fogja terhelni, ami így 19-21 milliárd euró közötti mínuszt jelezhet,

és a Stellantis azt is közölte, hogy idén nem fizet osztalékot. A leírásnak ráadásul része 6,5 milliárd euró kifizetése is része, ami 2026-tól négy évre szétterítve terheli az autógyártó költségvetését. A cég az idei évben közepes egyszámjegyű bevételnövekedésre számít, ám csak pár százalékos kiigazított működési haszon mellett. Az ipari tevékenység cash-flowja pedig 2027-ben fordulhat a pozitív tartományba.