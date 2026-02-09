Brutális mészárlás közeleg a brit elektromosautótöltő-piacon – a cégek már megvételre kínálják magukat

A brit elektromosautó-töltőket (EV-töltők) üzemeltető cégek egy része már a versenytársainál kopogtat felvásárlási ajánlatokkal, miután a növekvő költségek és az élesedő verseny miatt a működésképtelenség szélére kerültek – írja a The Guardian ágazati vezetőkre hivatkozva.

Egyre több elektromosautó-töltést biztosító cég kerül működési válságba az Egyesült Királyságban / Fotó: I Wei Huang / Shutterstock

A brit lapnak több iparági szereplő is arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány idején a befektetők olcsó finanszírozás mellett hatalmas összegeket áramoltattak a zöldtechnológiákba és az elektromosautó-iparba. Azóta azonban a fokozódó verseny, a költségek emelkedése és az állami támogatások késlekedése miatt több töltőhálózat-üzemeltető pénzügyi nehézségekkel küzd, míg eközben a befektetők már hozamot várnak el.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt években robbanásszerűen nőtt a telepített töltők száma: 2025 végére közel 88 ezer töltőpont működött mintegy 45 ezer helyszínen a Zapmap adatai szerint. Bár sok üzemeltető már nyereséges, mások előre telepítettek a jövőbeli keresletre számítva, így egyelőre nem termelnek eleget a költségeik fedezésére.

Asif Ghafoor, a Be.EV társalapítója szerint

a következő időszakban felvásárlási hullám söpörhet végig a piacon, amelynek eredményeként a jelenlegi mintegy 150 töltőpont-üzemeltető cégből öt-hat meghatározó szereplő maradhat.

Ghafoor elmondta, hogy sok vállalat kereste már meg a Be.EV-et felvásárlási szándékkal. „A cégek kifogynak a pénzből. Túlzsúfolt ez a piac, túl sok az üzemeltető. Ezek a vállalkozások idővel össze fognak olvadni, és a konszolidáció lehetővé teszi a további beruházásokat és a méretgazdaságosságot.”

A felvásárlásokkal a cégek méretgazdaságon alapuló költségelőnyöket érhetnek el, azaz kevesebb háttérirodai dolgozóval több töltőt felügyelhetnek, kedvezőbb országos szerződéseket köthetnek, és nagy tételben olcsóbban vásárolhatnak eszközöket.

„Két dolog dönti el, ki marad talpon: a megfelelő helyszínek és a gyors kihasználtság. Ha nem nőnek elég gyorsan a volumenek, a megtérülési idő elnyúlik, az eszközök beragadnak, és jön a konszolidáció.”

Simon Smith, a teherautók töltésére specializálódott Voltempo vezérigazgatója szerint

a szektor egyszerre válik egyre tőkeigényesebbé és versenyképesebbé.

A túlélés záloga a specializáció

A legnagyobb brit töltőhálózat a Shell tulajdonában van, ezt követi az állami támogatású Connected Kerb és az EDF-hez tartozó Pod Point. Rajtuk kívül azonban számos szereplő van jelen, köztük a Sainsbury’s szupermarketlánc, az olajipari BP és Total, az Arnold Clark autókereskedő, valamint olyan autógyártók, mint a BMW, a Ford, a Hyundai, a Mercedes-Benz és a Volkswagen, amelyek az Ionity hálózatot támogatják.