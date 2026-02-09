Nem mindennapi katonai aktivitás zajlott le hétfő reggel a Földközi-tenger nyugati medencéjében. Az olasz légierő egy speciális felderítő repülőgépe hosszabb ideig körözött Szardíniától keletre, abban a tengeri térségen, ahol jelenleg egy orosz romboló és egy ellátóhajó, a Sparta IV tartózkodik. A reggeli légi tevékenység közvetlen összefüggésbe hozható a Sparta IV körül az elmúlt napokban kialakult helyzettel, valamint az orosz és a NATO-erők szoros tengeri jelenlétével.

Rendkívüli helyzet a Földközi-tengeren: farkasszemet néz egymással egy orosz romboló és egy NATO-hadihajó – felküldték a légierő speciális repülőjét / Fotó: @ItalianNavy / X

Folyamatosan figyelik az orosz rombolót

A reggeli órákban az olasz légierő egyik Beechcraft B350ER SPYDR típusú repülőgépe hosszú időn keresztül a Szardíniától keletre fekvő tengerrész felett repült. A gép mozgása egyértelműen arra a körzetre összpontosult, ahol az orosz haditengerészet egységei jelenleg várakoznak. A rendelkezésre álló információk alapján nincs arra utaló jel, hogy az orosz hajók jelenléte közvetlenül katonai művelethez kapcsolódna. A legvalószínűbb magyarázat továbbra is az, hogy a keleti mediterrán térséget sújtó kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az egységek védettebb vizeken várják a tengeri helyzet javulását.

Ugyanakkor több szakértő is felhívja a figyelmet arra:

elméletben más útvonalak vagy kikötők – például az algériai partvidék – is rendelkezésre álltak volna, ahol az orosz haditengerészet rendszeresen megfordul.

Hogy miért nem ezt az opciót választották, továbbra sincs tisztázva.

Az olasz fél mindenesetre nem hagyta felügyelet nélkül a helyzetet. A térség ugyan az olasz felségvizeken kívül esik, de Olaszország kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozik, ami jogalapot ad a folyamatos megfigyelésre. Az első szakaszban a pénzügyőrség tengeri járőrgépei végeztek ellenőrző repüléseket, majd a térségbe érkezett az olasz haditengerészet ITS Spartaco Schergat fregattja is. A hajó jelenléte hivatalos felvételekkel és nyilvánosan követhető hajózási adatokkal is megerősíthető.

Sokáig körözött a Beechcraft az orosz hajók felett

A tengeri megfigyelést egészítette ki a keddi légi művelet, mely során a Beechcraft B350ER SPYDR hosszasan körözött az orosz egységek felett. A nyilvánosan elérhető adatokból nem állapítható meg, hogy az olasz erők vetettek-e be további, nem látható eszközöket, de a tapasztalatok alapján ez sem zárható ki. A Beechcraft B350ER SPYDR nem hagyományos járőrrepülő:

egy kifejezetten elektronikai és jelhírszerzési feladatokra kialakított repülőről van szó.

A King Air 350ER alapjaira épülő típus fejlett antennákkal és szenzorokkal képes radarjelek, rádió- és adatkapcsolatok felderítésére, elemzésére és valós idejű követésére. Kis mérete és hosszú repülési ideje miatt alkalmas arra, hogy vitatott térségek közelében, viszonylag diszkréten végezzen tartós megfigyelést. Az ilyen gépek fontos kiegészítői a nagyobb légtérellenőrző rendszereknek, és jelentősen növelik a helyzetértékelés pontosságát.