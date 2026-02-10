Halvány reménysugár a luxusiparban: kimászik a gödörből a korábbi önmagával versengő ágazat?

Több mint 10 százalékot pattant ma a Kering divatcég, miután javuló értékesítési trendeket jelentett a tavalyi negyedik negyedévről, s a menedzsment várakozásai szerint idén visszatér a növekedés az évekig tartó visszaesés után. A párizsi luxusóriás célja, hogy megfordítsa magmárkája, a Gucci sorsát, s visszacsalogassa a vásárlókat a butikjaiba.

Kifelé tart a gödörből a luxusipar? / Fotó: Andersphoto / Shutterstock

Reményteli visszaesés

A tavalyi negyedik negyedévben 3,905 milliárd euró (4,65 milliárd dollár) árbevételt könyvelt el a divatóriás. A jelentésben szereplő időszakra esett a Black Friday és a karácsonyi vásár.

Bár 9 százalékos a visszaesés év per év alapon, mégis biztató, mert az előző negyedévben 10 százalékos volt a csúszás.

A Gucci márka negyedik negyedéves értékesítése 1,62 milliárd euró volt, s ez ugyan 16 százalékos zsugorodás az előző év azonos időszakához képest, de felülmúlta az elemzők 1,61 milliárd eurós konszenzusát. Igaz, ez sorozatban a tizedik negyedév volt, amikor visszaesésről számoltak be.

A tavalyi teljesítmény nem tükrözi a vállalat valódi potenciálját

– hangsúlyozta Luca de Meo vezérigazgató.

A pénzügyi helyzet ugyanakkor továbbra is kihívásokkal teli, mivel az operatív tevékenységből származó szabad cash flow 35 százalékkal, 2,3 milliárd euróra zuhant, az éves üzemi eredmény pedig 1,63 milliárd euróra esett vissza.

Részvényenként 3 euró rendes osztalékot és további 1 eurós rendkívüli osztalékot

javasolt a Kering.

Január végén jelentett a piacvezető LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, a világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó cége: tavalyi nyeresége 13 százalékkal, bevétele pedig 5 százalékkal csökkent 2024-hez képest.

Régi termékeikkel versenyeznek a luxuscégek

Belefáradtak a vásárlók az áremelésekbe, árspirál csapdájába került a szektor. Hol vannak már a pandémiás bosszúvásárlások: mióta ezek lecsengtek, egymás után éli a nehéz éveket az ágazat. A luxustermékek kevésbé tehetős vásárlói az elmúlt években csökkentették vásárlásaikat. Különösen feltűnő volt a visszaesés Kínában, az iparág egyik legnagyobb piacán. Miközben a nagy márkák gyakran csak azért emelik az árakat, hogy fenntartsák az exkluzivitás látszatát.

Az agresszív áremelések a vásárlókat a használt cikkek weboldalaira terelik.

Ha egy alig használt, kiváló állapotú Prada Galleria luxustáskát 1500 dollárért lehet átvenni a The Real Real viszonteladói weboldalon, kevésbé vonzó ennek az összegnek a háromszorosát fizetni a vadonatúj táskáért. Mondhatni, saját régi termékeivel versenyez az iparág.

Most abban reménykednek a luxusipari menedzserek, hogy emelkedik a kínai fogyasztás trendje.