A nagy AI-sztori: többszörösen díjnyertes a világ első AI-bora, amely ráadásul a Somlón készült

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak adatokat elemez vagy marketingfolyamatokat támogat, hanem egyre gyakrabban jelenik meg olyan hagyományos területeken is, mint a borászat. A nagy AI-sztori legújabb adásában Bertalan Gyula, a Kancellár Birtok borászati és kereskedelmi vezetője beszélt arról, hogyan vonták be a mesterséges intelligenciát egy somlói cuvée házasítási arányainak kialakításába, és hogyan lett ebből nemzetközi borversenyeken díjazott AI-bor, a SomlAI. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A történet nem egy futurisztikus kísérlettel indult, hanem egy nagyon is gyakorlati problémával. A somlói borokra jellemző magas savtartalom sok fogyasztónak nehezen befogadható, ezért a borászat évek óta próbálja lecsavarni a Somló karakterét anélkül, hogy az elveszne. A mesterséges intelligenciától ebben a folyamatban kértek segítséget: hogy milyen házasítási arányokkal lehetne kiegyensúlyozottabb ízvilágot elérni.

A ChatGPT négy különböző receptúrát javasolt, ezeket a borászat ténylegesen elkészítette a borász saját változatával együtt.

A végső döntést azonban nem algoritmus hozta meg, hanem kóstolás.

Bertalan Gyula szerint a meglepetést nem az okozta, hogy az AI jobbat csinált, hanem az, hogy úgy kérdezett vissza, mintha egy somlói borásszal beszélgetnének.

Vakteszten nyert, nem a technológia miatt

A kiválasztott bor egy furmintalapú cuvée lett, juhfarkkal, hárslevelűvel és minimális cserszegi fűszeressel. A bor nem AI-borként indult a versenyeken, a zsűri nem tudta, hogy a házasítás kialakításában mesterséges intelligencia is szerepet játszott. A vakteszteken mégis sorra jöttek az elismerések:

Berlinben aranyérmet nyert,

majd a brüsszeli borverseny ázsiai állomásán is kiemelkedő eredményt ért el a SomlAI.

A siker után ugrott meg igazán az érdeklődés. A SomlAI rövid idő alatt elfogyott, ára pedig a másodpiacon többszörösére emelkedett. Bertalan Gyula szerint ez is azt mutatja, hogy a bor a saját jogán állta meg a helyét, nem a technológiai háttér miatt.