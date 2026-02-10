Megszólalt az MBH, elárulták, hogy mi lesz az utalásokkal a leállás után

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását. A bank hangsúlyozza, hogy a leállás hátterében egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája állt, nem érte támadás a bank rendszereit.

Fotó: TheCarPhotographer / Shutterstock

A bank szakértői délután fokozatosan kapcsolták vissza a lakossági netbanki rendszereket, és folyamatban van a vállalati netbank visszakapcsolása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása is a teljes ügyfélkör számára.

A ma beérkezett forintutalásokat a bank a nap végéig jóváírja az ügyfelek számláin, az ügyfelek által előzetesen indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesíti, és a bank ezúton is biztosítja az ügyfeleket arról, hogy a banknál elhelyezett pénzük és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak.

Az MBH Bank a vonatkozó előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot a hibaelhárítás lépéseiről. Az MBH Bank köszöni az ügyfelek türelmét, a szerdai napon a fiókok hosszabbított nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogy kérdéseiket és kéréseiket kezeljék.

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, technikai hiba miatt átmenetileg nem voltak elérhetők az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet. Közleményükben hozzátették, hogy a fióki ügyintézés is szünetelt, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig.