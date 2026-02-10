Felhalmozásra ajánlva: több érv is szól a Richter mellett – jön a hiánypótló készítmény, magasra törhet a részvény
A Richter árfolyama 0,3 százalékkal 11 700 forintra emelkedett kedden tőzsdezárásra, a gyógyszergyártó az egyik legjobban teljesítő hazai blue chipnek számít a visszafogott emelkedést mutató hazai tőzsdén.
A drágulásban egy friss céláremelés is közrejátszhat, az Erste ugyanis kedden kiadott vállalatértékelésében lényegesen feljebb srófolta a Richter árfolyamkilátásait, jelentős hozamot látva a papírban.
Roboghat tovább a részvény
Az osztrák bankház szektorelemzője 12 190 forintról 13 145 forintra húzta fel a 12 havi célárat, közel 16 százalékos felértékelődést valószínűsítve. Az Erste ezért továbbra is felhalmozást ajánl.
A magas árcédulát az Erste szerint az indokolja, hogy a vállalat erős hosszú távú kilátásai még nincsenek teljes mértékben beárazva.
Az optimista várakozást a női egészségügyi szegmensben betöltött, egyre meghatározóbb pozíció, valamint a kutatás-fejlesztési folyamatok előrehaladása is támogatja, különös tekintettel a Vraylar lehetséges utódjára (RGH‑932), amelynek kettes fázisú klinikai vizsgálati eredményei várhatóan még idén megérkeznek.
Hamarosan piacra kerülhet a hiánypótló új nőgyógyászati készítmény
A társaság január végén jelentette be, hogy pozitív szakvéleményt kapott az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel foglalkozó bizottságától (CHMP) a Fylervy hormonpótló terápiás készítményre. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert az Európai Bizottság jóváhagyását követően a Richter gyógyszere lehet az elmúlt évtizedek első innovatív hormonális terápiás készítménye menopauzális tünetek kezelésére az európai piacon.
A jóváhagyásra váró készítményről Beke Zsuzsa, a Richter csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője lapunknak elmondta, hogy a CHMP jóváhagyását követően jellemzően fél évvel már el tud jutni a piacra egy készítmény, kedvező esetben akár már az év közepén megjelenhet az európai piacokon a Richter új nőgyógyászati terméke.
Mivel a gyógyszer saját fejlesztésű, originális, ezt a Fylervy árazása is tükrözni fogja, magasabb árkategóriás gyógyszerről van tehát szó – mondta Beke Zsuzsa. A piaci árazást és a készítményből várható csúcsbevételt számos tényező befolyásolhatja, ezért erről később közöl majd információkat a Richter. Az egyik ilyen meghatározó áralakító komponens az állami ártámogatások mértéke, ami nem egységes Európában.
Mérsékelten apadhatott a gyógyszergyártó nyeresége tavaly
A Richter február 27-én teszi közzé 2025-ös pénzügyi jelentését. A kedvező bázishoz képest egyre kisebb árfolyamnyereség-hatás, valamint a kelet-közép-európai piacok és az általános gyógyászati (GM) szegmens vártnál gyengébb teljesítménye miatt
- az Erste 1,6 százalékkal 923,8 milliárd forintra csökkentette értékesítési várakozását.
- Mivel a profitabilitási mutatók továbbra is erősek, az EBIT 8 százalékkal 282,2 milliárd forintra növekedhet.
- A kevésbé kedvező pénzügyi eredmény miatt a nettó profit 3,1 százalékkal 231,9 milliárd forintra csökkenhetett tavaly.
Az elemzés kiemeli, hogy a Vraylar értékesítése idén a korábban feltételezettnél erőteljesebben növekedhet, összhangban az AbbVie 2026-os, 4 milliárd dolláros értékesítési várakozásával, amelyet a receptfelírások erős bővülése hajt.
Az euróhoz és a dollárhoz képest relatíve erősebb forintot csak részben kompenzálhatja a korábban vártnál erősebb orosz rubel.
Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere
A Richter csúcskészítményének számító antipszichotikum negyedéves értékesítése tavaly év végén első alkalommal haladta meg az egymilliárd dollárt. A negyedik negyedéves 1,02 milliárd dolláros bevétel 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. A tengerentúli eladásokból több mint 60 milliárd forintnyi royaltybevételre tarthat számot a magyar gyógyszergyártó.
A tengerentúlon az AbbVie által forgalmazott Vraylar értékesítése 10,8 százalékkal 3,61 milliárd dollárra nőtt 2025 egészében. Egy éve még 18,4 százalékkal bővült az értékesítés az Egyesült Államokban.