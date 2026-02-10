Felhalmozásra ajánlva: több érv is szól a Richter mellett – jön a hiánypótló készítmény, magasra törhet a részvény

A Richter árfolyama 0,3 százalékkal 11 700 forintra emelkedett kedden tőzsdezárásra, a gyógyszergyártó az egyik legjobban teljesítő hazai blue chipnek számít a visszafogott emelkedést mutató hazai tőzsdén.

Nem árazta még be teljesen a piac a Richter erős hosszú távú kilátásait / Fotó: Kallus György

A drágulásban egy friss céláremelés is közrejátszhat, az Erste ugyanis kedden kiadott vállalatértékelésében lényegesen feljebb srófolta a Richter árfolyamkilátásait, jelentős hozamot látva a papírban.

Roboghat tovább a részvény

Az osztrák bankház szektorelemzője 12 190 forintról 13 145 forintra húzta fel a 12 havi célárat, közel 16 százalékos felértékelődést valószínűsítve. Az Erste ezért továbbra is felhalmozást ajánl.

A magas árcédulát az Erste szerint az indokolja, hogy a vállalat erős hosszú távú kilátásai még nincsenek teljes mértékben beárazva.

Az optimista várakozást a női egészségügyi szegmensben betöltött, egyre meghatározóbb pozíció, valamint a kutatás-fejlesztési folyamatok előrehaladása is támogatja, különös tekintettel a Vraylar lehetséges utódjára (RGH‑932), amelynek kettes fázisú klinikai vizsgálati eredményei várhatóan még idén megérkeznek.

Hamarosan piacra kerülhet a hiánypótló új nőgyógyászati készítmény

A társaság január végén jelentette be, hogy pozitív szakvéleményt kapott az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel foglalkozó bizottságától (CHMP) a Fylervy hormonpótló terápiás készítményre. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert az Európai Bizottság jóváhagyását követően a Richter gyógyszere lehet az elmúlt évtizedek első innovatív hormonális terápiás készítménye menopauzális tünetek kezelésére az európai piacon.

A jóváhagyásra váró készítményről Beke Zsuzsa, a Richter csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője lapunknak elmondta, hogy a CHMP jóváhagyását követően jellemzően fél évvel már el tud jutni a piacra egy készítmény, kedvező esetben akár már az év közepén megjelenhet az európai piacokon a Richter új nőgyógyászati terméke.