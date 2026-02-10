Deviza
BÉT logó
késleltetett adatok
célár
tőzsde
gyógyszergyártó
Richter
elemzés

Felhalmozásra ajánlva: több érv is szól a Richter mellett – jön a hiánypótló készítmény, magasra törhet a részvény

Roboghat tovább a részvény, és a drágulásában egy friss céláremelés is közrejátszhat, az Erste friss vállalatértékelésében ugyanis lényegesen feljebb srófolta a Richter árfolyamkilátásait, jelentős hozamot látva a papírban. Az optimista várakozást a Richternek a női egészségügyi szegmensben betöltött egyre meghatározóbb pozíciója, valamint a kutatás-fejlesztési folyamatok előrehaladása is támogatja.
K. T.
2026.02.10, 18:15

A Richter árfolyama 0,3 százalékkal 11 700 forintra emelkedett kedden tőzsdezárásra, a gyógyszergyártó az egyik legjobban teljesítő hazai blue chipnek számít a visszafogott emelkedést mutató hazai tőzsdén. 

Richter, részvény, célár, Erste
Nem árazta még be teljesen a piac a Richter erős hosszú távú kilátásait / Fotó: Kallus György

A drágulásban egy friss céláremelés is közrejátszhat, az Erste ugyanis kedden kiadott vállalatértékelésében lényegesen feljebb srófolta a Richter árfolyamkilátásait, jelentős hozamot látva a papírban. 

Roboghat tovább a részvény

Az osztrák bankház szektorelemzője 12 190 forintról 13 145 forintra húzta fel a 12 havi célárat, közel 16 százalékos felértékelődést valószínűsítve. Az Erste ezért továbbra is felhalmozást ajánl.

A magas árcédulát az Erste szerint az indokolja, hogy a vállalat erős hosszú távú kilátásai még nincsenek teljes mértékben beárazva.

Az optimista várakozást a női egészségügyi szegmensben betöltött, egyre meghatározóbb pozíció, valamint a kutatás-fejlesztési folyamatok előrehaladása is támogatja, különös tekintettel a Vraylar lehetséges utódjára (RGH‑932), amelynek kettes fázisú klinikai vizsgálati eredményei várhatóan még idén megérkeznek.

Hamarosan piacra kerülhet a hiánypótló új nőgyógyászati készítmény

A társaság január végén jelentette be, hogy pozitív szakvéleményt kapott az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel foglalkozó bizottságától (CHMP) a Fylervy hormonpótló terápiás készítményre. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert az Európai Bizottság jóváhagyását követően a Richter gyógyszere lehet az elmúlt évtizedek első innovatív hormonális terápiás készítménye menopauzális tünetek kezelésére az európai piacon. 

A jóváhagyásra váró készítményről Beke Zsuzsa, a Richter csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője lapunknak elmondta, hogy a CHMP jóváhagyását követően jellemzően fél évvel már el tud jutni a piacra egy készítmény, kedvező esetben akár már az év közepén megjelenhet az európai piacokon a Richter új nőgyógyászati terméke.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mivel a gyógyszer saját fejlesztésű, originális, ezt a Fylervy árazása is tükrözni fogja, magasabb árkategóriás gyógyszerről van tehát szó – mondta Beke Zsuzsa. A piaci árazást és a készítményből várható csúcsbevételt számos tényező befolyásolhatja, ezért erről később közöl majd információkat a Richter. Az egyik ilyen meghatározó áralakító komponens az állami ártámogatások mértéke, ami nem egységes Európában.

Mérsékelten apadhatott a gyógyszergyártó nyeresége tavaly

A Richter február 27-én teszi közzé 2025-ös pénzügyi jelentését. A kedvező bázishoz képest egyre kisebb árfolyamnyereség-hatás, valamint a kelet-közép-európai piacok és az általános gyógyászati (GM) szegmens vártnál gyengébb teljesítménye miatt 

  • az Erste 1,6 százalékkal 923,8 milliárd forintra csökkentette értékesítési várakozását. 
  • Mivel a profitabilitási mutatók továbbra is erősek, az EBIT 8 százalékkal 282,2 milliárd forintra növekedhet.
  • A kevésbé kedvező pénzügyi eredmény miatt a nettó profit 3,1 százalékkal 231,9 milliárd forintra csökkenhetett tavaly.

Az elemzés kiemeli, hogy a Vraylar értékesítése idén a korábban feltételezettnél erőteljesebben növekedhet, összhangban az AbbVie 2026-os, 4 milliárd dolláros értékesítési várakozásával, amelyet a receptfelírások erős bővülése hajt. 

Az euróhoz és a dollárhoz képest relatíve erősebb forintot csak részben kompenzálhatja a korábban vártnál erősebb orosz rubel.

Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere

A Richter csúcskészítményének számító antipszichotikum negyedéves értékesítése tavaly év végén első alkalommal haladta meg az egymilliárd dollárt. A negyedik negyedéves 1,02 milliárd dolláros bevétel 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. A tengerentúli eladásokból több mint 60 milliárd forintnyi royaltybevételre tarthat számot a magyar gyógyszergyártó.

A tengerentúlon az AbbVie által forgalmazott Vraylar értékesítése 10,8 százalékkal 3,61 milliárd dollárra nőtt 2025 egészében. Egy éve még 18,4 százalékkal bővült az értékesítés az Egyesült Államokban.

