Orbán Viktor: Vidéki csávók vannak kormányon, nélkülünk a fejlesztéseknek annyi

A folyamatosan fejlődő vidék fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor szekszárdi látogatásán – derül ki a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videóból.

Orbán Viktor a vidéki kormányzás fontosságát hangsúlyozta / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

A Shell meg az Erste éléről fogalmuk sincsen a magyar vidékről. Könyvet lehet olvasni, de nem értik, hogy miről szól. A kormányon vidéki csávók vannak. Ha nem mi vagyunk kormányon, a vidéki fejlesztéseknek annyi

– mutatott rá a miniszterelnök, aki épp a fejlesztések apropóján érkezett Szekszárdra. Berlinger Attila polgármesterrel tárgyalt a települést érintő fejlesztésekről és a következő kormányzati ciklus terveiről – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A tárgyaláson részt vett Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Horváth István országgyűlési képviselő is.

A miniszter a videójában úgy fogalmazott, hogy szeretnének egy új kórházat, illetve egy elkerülő utat is építeni Szekszárdon. „Ezért nagyon dolgozik Berlinger Attila polgármester, aki kiváló ember” – mondta.

Egy új tömbkórház építésének gondolata korábban már többször napirendre került a városban. A meglévő épületekhez sokan érzelmileg kötődnek, azonban a szakemberek szerint a jelenlegi infrastruktúra hosszú távon fenntarthatatlan.

Az elöregedett kórházi épületek felújítása hatalmas összegeket emésztene fel, miközben egy modern, jól felszerelt kórház akár évtizedekre megoldaná az egészségügyi ellátás nehézségeit.

Kis Zoltán, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója elmondta, hogy amikor szóba került a szülészeti tömb és a rendelő felújításának kérdése, kaptak egy feladatot a minisztériumtól, hogy sorolják fel, milyen beruházási igényeik vannak.

Ebben szerepelt a rendelő és a szülészet, melyek együtt minimálisan is 30 milliárd forintos beruházást jelentenének.

„Akkor vettem a bátorságot, és beírtam az Excel-táblába, hogy jelezni szeretném, van még 30 épületünk, melyeknek jelentős része az 1930-as években lett átadva. A kórház széttagolt, 13 hektáros területen fekszik. Ezt a problémát egy új szülészet és rendelő nem fogja megoldani.

A teljes épületegyüttes felújítása egy közel 100 milliárdos projekt lenne, ebből az összegből pedig már egy teljesen új, modern tömbkórház is épülhetne”

– mondta Kis Zoltán.