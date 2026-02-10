Deviza
Orbán Viktor
Európa
Szekszárd

Orbán Viktor: Vidéki csávók vannak kormányon, nélkülünk a fejlesztéseknek annyi

„A kormányon vidék csávók vannak, és ha nem mi vagyunk kormányon, akkor a fejlesztéseknek annyi” – mondta a miniszterelnök szekszárdi látogatásán. Orbán Viktor a szekszárdi tömbkórház építése mellett számos más fontos ügyben is egyeztetett a térségi vezetőkkel.
VG
2026.02.10., 17:54
Fotó: MTI

A folyamatosan fejlődő vidék fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor szekszárdi látogatásán – derül ki a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videóból. 

Orbán Viktor a vidéki kormányzás fontosságát hangsúlyozta / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

A Shell meg az Erste éléről fogalmuk sincsen a magyar vidékről. Könyvet lehet olvasni, de nem értik, hogy miről szól. A kormányon vidéki csávók vannak. Ha nem mi vagyunk kormányon, a vidéki fejlesztéseknek annyi

– mutatott rá a miniszterelnök, aki épp a fejlesztések apropóján érkezett Szekszárdra. Berlinger Attila polgármesterrel tárgyalt a települést érintő fejlesztésekről és a következő kormányzati ciklus terveiről – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A tárgyaláson részt vett Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Horváth István országgyűlési képviselő is.

A miniszter a videójában úgy fogalmazott, hogy szeretnének egy új kórházat, illetve egy elkerülő utat is építeni Szekszárdon. „Ezért nagyon dolgozik Berlinger Attila polgármester, aki kiváló ember” – mondta. 

Egy új tömbkórház építésének gondolata korábban már többször napirendre került a városban. A meglévő épületekhez sokan érzelmileg kötődnek, azonban a szakemberek szerint a jelenlegi infrastruktúra hosszú távon fenntarthatatlan. 

Az elöregedett kórházi épületek felújítása hatalmas összegeket emésztene fel, miközben egy modern, jól felszerelt kórház akár évtizedekre megoldaná az egészségügyi ellátás nehézségeit. 

Kis Zoltán, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója elmondta, hogy amikor szóba került a szülészeti tömb és a rendelő felújításának kérdése, kaptak egy feladatot a minisztériumtól, hogy sorolják fel, milyen beruházási igényeik vannak

Ebben szerepelt a rendelő és a szülészet, melyek együtt minimálisan is 30 milliárd forintos beruházást jelentenének. 

„Akkor vettem a bátorságot, és beírtam az Excel-táblába, hogy jelezni szeretném, van még 30 épületünk, melyeknek jelentős része az 1930-as években lett átadva. A kórház széttagolt, 13 hektáros területen fekszik. Ezt a problémát egy új szülészet és rendelő nem fogja megoldani. 

A teljes épületegyüttes felújítása egy közel 100 milliárdos projekt lenne, ebből az összegből pedig már egy teljesen új, modern tömbkórház is épülhetne”

– mondta Kis Zoltán.

A város szélén egy új épület megépítése 30–50 évre megoldhatná a térség problémáját. Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila polgármester egyetértettek a problémát illetően, és ismertették a minisztériummal és a fenntartóval. Lázár János korábbi szekszárdi látogatásán elismerte, az ötlet jó, érdemes vele tovább foglalkozni.

 

Lázár János is beszédet mondott a DPK ülésén

„Vidéki vagyok, annak is születtem. Harminc éve ismerem Orbán Viktort, ő is vidéki gyerek, akinek helyén van a szíve. A miniszterelnök nem csak a biztos, de az egyedüli választás is, a magyar vidék utolsó esélye – húzta alá Kaposváron Lázár János. – Mi nem a budapestiekkel, de nem is ellenük vagyunk: azzal van a bajunk, hogy Budapest-ország legyünk, mert ott termelődik a magyar GDP jelentős része, ez azonban nem érdem, hanem maga a probléma.”

Ez a helyzet, és ezt kell megváltoztatnunk. A tiszások Budapestnek és a fővárosnak fognak forrásokat juttatni, ha ők lesznek kormányon, a vidéknek kuss lesz a neve. 

A miniszter szerint a következő hónapokban derül ki, hogy lesz-e magyar élelmiszeripar, erős agrárium, ami 10 millió magyar képest ellátni egészséges, minőségi élelmiszerekkel. Ez létfontosság Somogyban, létfontosság Magyarországon. 

Most a vidék jön, különben a vidéki fiatalok mennek el, őket nem erővel kell itthon tartani, hanem lehetőséggel. A következő évtized nagy feladata, hogy az új agráriummal a fiatalok is esélyt kapjanak, esélyt a jól fizető munkahelyekre, a családalapításra, a biztos otthon megteremtésére: Somogyban, falun.

Mi a legerősebb fegyvere a vidéki magyaroknak? Úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Velünk, fideszesekkel a vidék győztes lesz 

– zárta szavait Lázár János a DPK-n. 

