Deviza
EUR/HUF379,79 +0,11% USD/HUF319,59 +0,03% GBP/HUF436,11 +0,22% CHF/HUF416,67 +0,58% PLN/HUF90,12 +0,15% RON/HUF74,58 +0,04% CZK/HUF15,66 +0,12% EUR/HUF379,79 +0,11% USD/HUF319,59 +0,03% GBP/HUF436,11 +0,22% CHF/HUF416,67 +0,58% PLN/HUF90,12 +0,15% RON/HUF74,58 +0,04% CZK/HUF15,66 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 839,1 +1,07% MTELEKOM2 015 +2,53% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 670 -0,26% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 714,22 +0,85% BUX130 839,1 +1,07% MTELEKOM2 015 +2,53% MOL3 800 0% OTP41 480 +2,24% RICHTER11 670 -0,26% OPUS545 +0,18% ANY7 800 -1,03% AUTOWALLIS169,5 -0,88% WABERERS5 400 -1,11% BUMIX10 090,68 -1,35% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 714,22 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Ukrajna
Orbán Viktor
Brüsszel

Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor: Brüsszelben már minden döntés Ukrajna körül forog

Az Európai Unió csúcstalálkozói egyre inkább egyetlen témára szűkülnek, miközben más stratégiai kérdések háttérbe szorulnak. Orbán Viktor szerint Brüsszelben ma már szinte minden döntés Ukrajna körül forog.
VG
2026.02.12, 10:27
Frissítve: 2026.02.12, 11:00

Orbán Viktor Brüsszelbe utazott az uniós csúcsra és útközben exkluzív interjút adott a Patrióta stábjának a repülőgépen – írta a Magyar Nemzet. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Brüsszel egyre határozottabban támogatja Ukrajna gyorsított integrációját, miközben fokozódik a nyomás az óvatosabb álláspontot képviselő tagállamokra. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor interjút adott a Patriótának / Fotó: Facebook

Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba

Az interjúban szó esett arról is, érheti-e Magyarországot külső politikai befolyás a választási időszakban, valamint arról, milyen esély mutatkozik béketárgyalásokra a háború elhúzódása mellett. A miniszterelnök azt mondta: bár az uniós vezetők különböző ügyekben gyűlnek össze, 

a végén minden Ukrajnáról, illetve az Ukrajnába küldendő pénzről szól.

A kormányfő szerint a mostani találkozón hivatalosan az európai versenyképesség kérdése szerepel napirenden, ugyanakkor úgy fogalmazott: 

fél óra sem kell hozzá, és máris ott vagyunk az ukrán–orosz háborúnál és az Ukrajnának küldendő pénzügyi támogatásoknál.

A kormányfő szerint nem lehet versenyképessé tenni az európai gazdaságot, ha közben a pénzügyi forrásokat Ukrajnába irányítják, ezért szerinte

  • vagy versenyképesség,
  • vagy Ukrajna finanszírozása.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Európai Unió termékei a világpiacon egyre kevésbé versenyképesek, mert drágábbak a versenytársaknál, amit elsősorban azzal magyarázott, hogy Európában az energia ára három-négyszer magasabb, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. Úgy fogalmazott: ha Európa levágja magát az olcsó orosz energiáról, akkor nehéz lesz olcsó energiát biztosítani.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a versenyképesség első feltétele az energiaárak csökkentése. Azt mondta, amíg nincs olcsóbb energia, addig nincs versenyképesség, és szerinte az orosz olaj és gáz kiszorítása az európai piacokról az energiaárak emelkedéséhez vezet. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország ezért nem támogat olyan döntéseket, amelyek drágább energia beszerzésére kényszerítenék az országot.

Az interjúban Orbán Viktor azt is elárulta, hogy megítélése szerint az Európai Unió „eldöntötte, hogy háborúba megy”, és hadigazdaság kiépítésére készül. Hozzátette: 

Magyarország igyekszik kimaradni ebből, és egyes kérdésekben Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontot képvisel, miközben szerinte több nyugat-európai ország a háború támogatása mellett áll.

A miniszterelnök beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is. Azt mondta: bár a kérdés formálisan most nincs napirenden, az Európai Unión belül folyamatosan haladnak a csatlakozás irányába, miközben Magyarország ezt ellenzi. Álláspontja szerint 

Ukrajna uniós tagsága biztonsági és gazdasági kockázatokat jelentene.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós döntések kapcsán szerinte nyomás nehezedik azokra az országokra, amelyek nem támogatják a közös álláspontot, különösen az ukrajnai háborúval és az uniós hatáskörök bővítésével összefüggő kérdésekben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu