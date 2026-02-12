Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor: Brüsszelben már minden döntés Ukrajna körül forog

Orbán Viktor Brüsszelbe utazott az uniós csúcsra és útközben exkluzív interjút adott a Patrióta stábjának a repülőgépen – írta a Magyar Nemzet. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Brüsszel egyre határozottabban támogatja Ukrajna gyorsított integrációját, miközben fokozódik a nyomás az óvatosabb álláspontot képviselő tagállamokra.

Orbán Viktor interjút adott a Patriótának / Fotó: Facebook

Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba

Az interjúban szó esett arról is, érheti-e Magyarországot külső politikai befolyás a választási időszakban, valamint arról, milyen esély mutatkozik béketárgyalásokra a háború elhúzódása mellett. A miniszterelnök azt mondta: bár az uniós vezetők különböző ügyekben gyűlnek össze,

a végén minden Ukrajnáról, illetve az Ukrajnába küldendő pénzről szól.

A kormányfő szerint a mostani találkozón hivatalosan az európai versenyképesség kérdése szerepel napirenden, ugyanakkor úgy fogalmazott:

fél óra sem kell hozzá, és máris ott vagyunk az ukrán–orosz háborúnál és az Ukrajnának küldendő pénzügyi támogatásoknál.

A kormányfő szerint nem lehet versenyképessé tenni az európai gazdaságot, ha közben a pénzügyi forrásokat Ukrajnába irányítják, ezért szerinte

vagy versenyképesség,

vagy Ukrajna finanszírozása.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Európai Unió termékei a világpiacon egyre kevésbé versenyképesek, mert drágábbak a versenytársaknál, amit elsősorban azzal magyarázott, hogy Európában az energia ára három-négyszer magasabb, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. Úgy fogalmazott: ha Európa levágja magát az olcsó orosz energiáról, akkor nehéz lesz olcsó energiát biztosítani.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a versenyképesség első feltétele az energiaárak csökkentése. Azt mondta, amíg nincs olcsóbb energia, addig nincs versenyképesség, és szerinte az orosz olaj és gáz kiszorítása az európai piacokról az energiaárak emelkedéséhez vezet. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország ezért nem támogat olyan döntéseket, amelyek drágább energia beszerzésére kényszerítenék az országot.

Az interjúban Orbán Viktor azt is elárulta, hogy megítélése szerint az Európai Unió „eldöntötte, hogy háborúba megy”, és hadigazdaság kiépítésére készül. Hozzátette:

Magyarország igyekszik kimaradni ebből, és egyes kérdésekben Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontot képvisel, miközben szerinte több nyugat-európai ország a háború támogatása mellett áll.

A miniszterelnök beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is. Azt mondta: bár a kérdés formálisan most nincs napirenden, az Európai Unión belül folyamatosan haladnak a csatlakozás irányába, miközben Magyarország ezt ellenzi. Álláspontja szerint

Ukrajna uniós tagsága biztonsági és gazdasági kockázatokat jelentene.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós döntések kapcsán szerinte nyomás nehezedik azokra az országokra, amelyek nem támogatják a közös álláspontot, különösen az ukrajnai háborúval és az uniós hatáskörök bővítésével összefüggő kérdésekben.