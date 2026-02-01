Nagy nap lesz hétfőn, 2,5 millió forint ingyenpénzt szórnak ki: megnyílik a várva várt napelemes-akkumulátoros pályázat – ez a percre pontos időpont

Már csak egyet kell aludni: karnyújtásnyira a 2,5 millió forint – ezzel a címmel tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, egyben az MVM elnöke. Czepek Gábor az Otthoni Energiatároló Program részleteit ismertette.

Először is közölte, hogy

holnap 10 órakor indul el az Otthoni Energiatároló Program pályázati szakasza.

A kezdeményezés lényege, hogy a jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez.

A nyertesek meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. „A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is: aki teheti, éljen a lehetőséggel” – fogalmazott.

Fontos, hogy a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre. A pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését.

Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel.

Az elbírálásnál előnyben részesítik

a szaldó elszámolásból már kiesetteket

vagy 2030 végéig kiesőket,

és az ötezer alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakóit.

Czepek Gábor szerint még sosem volt ilyen egyszerű ekkora támogatáshoz jutni. Első körben mindössze egy 2,5 oldalas online űrlapot kell kitölteni jellemzően a pályázó (esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező) személyes adataival és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival.

A kitöltőfelület tartalma a támogató honlapján közzétett dokumentumban olvasható, így a szükséges információkat előkészítve pár kattintással, percek alatt jelezhető a részvételi szándék. Dokumentumok becsatolására a holnap megnyíló pályázati szakaszban nem lesz szükség.

Akkus pályázat: így jelentkezhetnek az őstermelők és az egyéni vállalkozók

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a visszajelzések alapján még az elmúlt héten is többféleképpen léptek a pályázói kedv növelése érdekében.

társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a rendeletmódosítást, amely rögzíti, hogy a résztvevők akkor is az eredeti határidőig őrzik meg éves szaldójogosultságukat, ha az akkumulátor beszerzése miatt invertert kell cserélniük. A pályázaton nyerteseknek ugyanúgy jár a tíz év az előnyösebb elszámolásból, mint bárki másnak. Ha a rendszerbe bele is kell nyúlni a tároló működőképessége érdekében, emiatt nem rövidül meg a szaldó időtartama. Egyértelműsítették, hogy az egyéni vállalkozók és őstermelők előtt is nyitva a lehetőség. Nekik elegendő arról nyilatkozniuk, hogy gazdasági tevékenységüket nem a napelemes ingatlanban végzik.

Az Otthoni Energiatároló Programban a jelenlegit megduplázó új kapacitás létesítését támogatjuk összesen 100 milliárd forinttal. A fejlesztések minden magyar javára válnak, mivel csökkentik az importszükségleteket, mérséklik az áramhálózat terhelését és üzemeltetési költségeit – sorolta az államtitkár.