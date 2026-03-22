A háború és az infláció általában az arany barátja - miért nem működik most ez a stratégia?

A geopolitikai feszültségek, a háborúk, az elszabaduló olajárak által okozott inflációs fenyegetés a hagyományos közgazdaságtani elméletek értelmében az arany eszeveszett drágulásához kellene, hogy vezessenek.

Furcsa dolgok történtek az arany árfolyamával az iráni háború kitörése után / Fotó: NurPhoto via AFP

A sárga nemesfém tökéletes alkalmat kapott arra, hogy bizonyítsa szerepét mint az infláció és a geopolitikai kockázatok elleni védelem eszköze. Ehelyett összeomlott az árfolyama: csütörtökön egy ponton 14 százalékkal volt alacsonyabb annál a szintnél, ahol az izraeli-amerikai Irán elleni háború kezdete előtt állt.

A befektetők jobban jártak volna a legkisebb mikrokapitalizációjú részvényekkel, mint ezzel a hagyományos „biztonságos menedékkel”

– írja a The Wall Street Journal elemzése.

Vannak persze technikai magyarázatok arra, miért nem teljesítette az arany az ígéretét, de ezek nem igazán állják meg a helyüket. A probléma ugyanaz, ami minden alkalommal gondot okoz, amikor a befektetők divatos eszközökbe menekülnek: a többi befektető. Egyszerűen fogalmazva: az arany az elmúlt évben rendkívül népszerűvé vált, így amikor kitört a háború, kézenfekvő volt eladni – akár óvatosságból, akár az adósságok csökkentése miatt.

Kifogások

Az arany dollárban van árazva, és a dollár jelentősen erősödött az iráni bombázások kezdete óta, részben azért, mert az Egyesült Államok nettó energiaexportőr. Ez elvileg közvetlenül árt az aranynak és más, dollárban jegyzett globális eszközöknek is.

Az arany árfolyama a dollárerősödés ellenére jelentősen

esett brit fontban (11 százalék),

euróban (10 százalék) és

jenben is (11 százalék) is.

A csütörtöki nap újabb teszt elé állította a sárga fém árfolyamát: a dollár gyengült, ami elvileg segítené az arany árát. Ennek ellenére az arany az eddigi legrosszabb napját produkálta a háború alatt, közel 6 százalékos eséssel. A kövekteztetés: a dollár árfolyamának változása legfeljebb csak kis részben magyarázza az árzuhanást.

Kamatok és infláció

Az arany általában érzékeny a reálkamatokra (inflációval korrigált kamatokra). Ha infláció elleni védelmi eszközként tekintünk rá, akkor az alternatív költsége az, hogy lemondunk a biztonságos, inflációkövető állampapírok (TIPS) hozamáról. Emögött a következő logika áll: ha a hozam nő, az arany kevésbé vonzó, és csökken az árfolyama.