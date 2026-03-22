Ultimátumot adott Trump Iránnak - rettentő amerikai csapásra lehet számítani két nap múlva
Donald Trump elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy megtámadja az ország erőműveit, ha Teherán nem nyitja meg gyorsan újra a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt, miután az olaj- és gázszállítmányok áthaladása megbénult.
Trump szombat késő este egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy „csapást mér és megsemmisíti” Irán erőműveit – kezdve a legnagyobbal –, ha 48 órán belül nem nyitják meg a szorost.
Trump megjegyzései, amelyeket a Truth Social platformján tett közzé, jelentős eszkalációt jeleztek az amerikai elnök retorikájában a szorossal kapcsolatban. Egy nappal korábban még arról beszélt, hogy fontolgatja a katonai művelet „lecsengését”, és hogy a Hormuzi-szoros felügyeletének felelőssége azokra az országokra hárulna, amelyek a folyosón keresztül bonyolítják a szállítást.
A fenyegetések gyakorlatilag leállították az áruszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, amely a világ olaj- és gázforgalmának mintegy 20 százalékát bonyolítja. Az ebből fakadó energiapiaci sokk megugrasztotta az olajárakat:
a nemzetközi Brent-referenciaár pénteken 112,19 dolláron zárt.
Ennek ellenére egyes országok találnak módot a szállítmányok átjuttatására. Az iráni haditengerészet például egy indiai LNG-tankert kísért át a szoroson, Újdelhi diplomáciai közbenjárását követően.
Iráni tisztviselők ugyanakkor a harcok közepette vonakodnak a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló tárgyalásoktól – írja a Bloomberg.
Atomerőművet támadna Trump?
- Más energetikai létesítmények – például a South Pars gázmező – elleni támadásokkal ellentétben Irán villamosenergia-szektorának célba vétele önmagában nem járna azonnali hatással a globális energiaellátásra.
- Az országban 98 működő földgázalapú erőmű található.
- A legnagyobbak közé tartozik a Teherántól délkeletre fekvő Damavand kombinált ciklusú erőmű,
- az Ahváztól északra lévő Ramin erőmű,
- valamint a chatrudi Kerman létesítmény.
Trump fenyegetése, hogy a legnagyobb erőművekkel kezdené a támadásokat, utalhat a busheri atomerőműre is.
Mindez annak ellenére történt, hogy korábban még arra szólított fel, hogy állítsák le Izrael térségbeli energetikai célpontok elleni csapásait, amelyek iráni megtorlóakciókat és az olaj- és gázellátás további korlátozását válthatják ki.
Csapások az energatikai infrastruktúrára
A térség energetikai infrastruktúrája egyre inkább a konfliktus középpontjába kerül:
- Izrael múlt szerdán csapást mért a South Pars gázmezőre,
- Irán pedig válaszul támadásokat indított a világ legnagyobb LNG-létesítménye ellen Katarban.
Szombaton több mint száz ember sérült meg Izraelben az ország déli részét érő iráni rakétatámadások következtében, miközben Teherán egy korábbi, saját nukleáris létesítménye elleni csapásra reagált.
Az áremelkedés belpolitikai kockázatot jelent Trump számára is, alig nyolc hónappal az időközi választások előtt, amelyek várhatóan nagyrészt az amerikai gazdaság és a fogyasztói árak megítéléséről szólnak majd.