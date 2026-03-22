Ultimátumot adott Trump Iránnak - rettentő amerikai csapásra lehet számítani két nap múlva

Donald Trump elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy megtámadja az ország erőműveit, ha Teherán nem nyitja meg gyorsan újra a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt, miután az olaj- és gázszállítmányok áthaladása megbénult.

Trump szombat késő este egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy „csapást mér és megsemmisíti” Irán erőműveit – kezdve a legnagyobbal –, ha 48 órán belül nem nyitják meg a szorost.

Trump megjegyzései, amelyeket a Truth Social platformján tett közzé, jelentős eszkalációt jeleztek az amerikai elnök retorikájában a szorossal kapcsolatban. Egy nappal korábban még arról beszélt, hogy fontolgatja a katonai művelet „lecsengését”, és hogy a Hormuzi-szoros felügyeletének felelőssége azokra az országokra hárulna, amelyek a folyosón keresztül bonyolítják a szállítást.

A fenyegetések gyakorlatilag leállították az áruszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, amely a világ olaj- és gázforgalmának mintegy 20 százalékát bonyolítja. Az ebből fakadó energiapiaci sokk megugrasztotta az olajárakat:

a nemzetközi Brent-referenciaár pénteken 112,19 dolláron zárt.

Ennek ellenére egyes országok találnak módot a szállítmányok átjuttatására. Az iráni haditengerészet például egy indiai LNG-tankert kísért át a szoroson, Újdelhi diplomáciai közbenjárását követően.

Iráni tisztviselők ugyanakkor a harcok közepette vonakodnak a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló tárgyalásoktól – írja a Bloomberg.

Atomerőművet támadna Trump?

Más energetikai létesítmények – például a South Pars gázmező – elleni támadásokkal ellentétben Irán villamosenergia-szektorának célba vétele önmagában nem járna azonnali hatással a globális energiaellátásra.

Az országban 98 működő földgázalapú erőmű található.

A legnagyobbak közé tartozik a Teherántól délkeletre fekvő Damavand kombinált ciklusú erőmű,

az Ahváztól északra lévő Ramin erőmű,

valamint a chatrudi Kerman létesítmény.

Trump fenyegetése, hogy a legnagyobb erőművekkel kezdené a támadásokat, utalhat a busheri atomerőműre is.

Mindez annak ellenére történt, hogy korábban még arra szólított fel, hogy állítsák le Izrael térségbeli energetikai célpontok elleni csapásait, amelyek iráni megtorlóakciókat és az olaj- és gázellátás további korlátozását válthatják ki.