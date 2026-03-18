Nem változtatott a kamaton a Fed, teljes a bizonytalanság az amerikai jegybanknál

A Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a kamatlábakat, és magasabb inflációt, stabil munkanélküliséget, valamint idén mindössze egyetlen kamatcsökkentést vetített előre.

Kivár a Fed, nem változtattak az irányadó kamaton / Fotó: AFP

Az amerikai jegybank döntéshozóinak új előrejelzései szerint a Fed irányadó kamatlába az idei év végéig mindössze negyed százalékponttal csökkenhet, hogy mikor, azt egyelőre homály fedi - írja a Reuters.

Ez a várakozás változatlan maradt a korábbi előrejelzésekhez képest, és továbbra sincs összhangban Donald Trump elnök jelentős hitelköltség-csökkentésre irányuló követelésével.

Az amerikai részvények mérsékelték veszteségeiket a Fed közleményének és előrejelzéseinek közzététele után:

az S&P 500 index mintegy 0,6 százalék,

a Nasdaq Composite pedig körülbelül 0,5 százalék mínuszban állt.

A dollár visszaadta korábbi erősödésének egy részét, a dollárindex legutóbb 0,27 százalékos pluszban volt.

Az amerikai államkötvények hozamai szintén mérsékelték emelkedésüket, a 10 éves hozam legutóbb 4,214 százalékon állt.

A Fed a bizonytalanságot hangsúlyozta

Az infláció – a Fed által preferált mutató szerint mérve – az év végére várhatóan 2,7 százalék lesz, ami nem sokkal marad el a jelenlegi szinttől, és magasabb a decemberben jelzett 2,4 százaléknál. Ez részben a globális olajárak megugrásának következménye lehet, amely az Irán elleni bombázási kampány kezdetét követte.

A közel-keleti fejlemények amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai bizonytalanok

– közölte a Fed a kamatdöntésről szóló nyilatkozatában, amely egyben a stabil munkanélküliséget is hangsúlyozta.

Az új kamat- és gazdasági előrejelzések szerint a Fed egyelőre nagyrészt átnéz az olajsokkon: a döntéshozók továbbra is kamatcsökkentést várnak idén, és az inflációt 2027 végére 2,2 százalékra prognosztizálják, ami közel áll a jegybank 2 százalékos céljához.

Figyelemre méltó, hogy egyetlen döntéshozó sem számít arra, hogy az idei év végéig kamatemelésre lenne szükség, bár egy tisztviselő 2027-re kamatemelést vetített előre.

A gazdasági növekedési kilátásokat enyhén javították: 2026-ra 2,4 százalékos növekedést várnak a decemberi 2,3 százalékkal szemben, míg a munkanélküliségi ráta előrejelzése változatlanul 4,4 százalék maradt.