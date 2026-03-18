Nem változtatott a kamaton a Fed, teljes a bizonytalanság az amerikai jegybanknál

Továbbra is kivár az amerikai jegybank, nem változtatott az irányadó kamaton. A Fed az olajárak bizonytalanságát hangsúlyozta.
2026.03.18, 19:48
Frissítve: 2026.03.18, 20:12

A Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a kamatlábakat, és magasabb inflációt, stabil munkanélküliséget, valamint idén mindössze egyetlen kamatcsökkentést vetített előre.

Kivár a Fed, nem változtattak az irányadó kamaton / Fotó: AFP

Az amerikai jegybank döntéshozóinak új előrejelzései szerint a Fed irányadó kamatlába az idei év végéig mindössze negyed százalékponttal csökkenhet, hogy mikor, azt egyelőre homály fedi - írja a Reuters.  

Ez a várakozás változatlan maradt a korábbi előrejelzésekhez képest, és továbbra sincs összhangban Donald Trump elnök jelentős hitelköltség-csökkentésre irányuló követelésével. 

Az amerikai részvények mérsékelték veszteségeiket a Fed közleményének és előrejelzéseinek közzététele után: 

  • az S&P 500 index mintegy 0,6 százalék, 
  • a Nasdaq Composite pedig körülbelül 0,5 százalék mínuszban állt. 
  • A dollár visszaadta korábbi erősödésének egy részét, a dollárindex legutóbb 0,27 százalékos pluszban volt. 
  • Az amerikai államkötvények hozamai szintén mérsékelték emelkedésüket, a 10 éves hozam legutóbb 4,214 százalékon állt.

A Fed a bizonytalanságot hangsúlyozta

Az infláció – a Fed által preferált mutató szerint mérve – az év végére várhatóan 2,7 százalék lesz, ami nem sokkal marad el a jelenlegi szinttől, és magasabb a decemberben jelzett 2,4 százaléknál. Ez részben a globális olajárak megugrásának következménye lehet, amely az Irán elleni bombázási kampány kezdetét követte. 

A közel-keleti fejlemények amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai bizonytalanok

 – közölte a Fed a kamatdöntésről szóló nyilatkozatában, amely egyben a stabil munkanélküliséget is hangsúlyozta.

Az új kamat- és gazdasági előrejelzések szerint a Fed egyelőre nagyrészt átnéz az olajsokkon: a döntéshozók továbbra is kamatcsökkentést várnak idén, és az inflációt 2027 végére 2,2 százalékra prognosztizálják, ami közel áll a jegybank 2 százalékos céljához.

Figyelemre méltó, hogy egyetlen döntéshozó sem számít arra, hogy az idei év végéig kamatemelésre lenne szükség, bár egy tisztviselő 2027-re kamatemelést vetített előre.

A gazdasági növekedési kilátásokat enyhén javították: 2026-ra 2,4 százalékos növekedést várnak a decemberi 2,3 százalékkal szemben, míg a munkanélküliségi ráta előrejelzése változatlanul 4,4 százalék maradt.

Stephen Miran, a Fed kormányzója továbbra is ellenvéleményt fogalmazott meg: a jelenlegi 3,50–3,75 százalékos kamatsáv fenntartása ellen szavazott, és inkább kamatcsökkentést támogatott.

A kamatok változatlanul hagyásáról szóló döntés megegyezik a piaci várakozásokkal, ugyanakkor az előrejelzések új információkat adnak arról, hogyan értékeli az amerikai jegybank egy olyan háború gazdasági hatásait, amely megzavarta a globális olajpiacokat.

  • Az olaj ára a döntés előtt hordónként 80 dollár alatti szintről 108 dollárra emelkedett, 
  • az amerikai üzemanyagárak is megugrottak, és 
  • a friss inflációs adatok azt mutatták, hogy a nagykereskedelmi árak a vártnál gyorsabban emelkedtek már a konfliktus kezdete előtt is.

A háborúra való utalástól eltekintve a Fed új közleménye alig változott a január 27–28-i ülés után kiadott nyilatkozathoz képest.

Powell a bizonytalanságot hangsúlyozta

A Fed ülés eredményét követő sajtótájékoztatón a Fed elnöke, Jerome Powell hangsúlyozta, hogy a háború bizonytalanságot teremt a kilátásokban. 

Rövid távon a magasabb energiaárak növelni fogják az inflációt, de még túl korai megítélni a gazdaságra gyakorolt hatások mértékét és időtartamát. 

Hozzátette, hogy a monetáris politika „jó helyzetben van ahhoz, hogy a beérkező adatok, a változó kilátások és a kockázatok egyensúlya alapján meghatározza a kamatláb további módosításainak mértékét és időzítését.”

Stagflációs kockázatok

Az Amundi kommentárja szerint közel-keleti konfliktus stagflációs kockázatai miatt rövid távon a jegybankok világszerte valószínűleg akkor is kiváró álláspontot fognak képviselni, ha nem egy nagyobb, vagy tartós olajár-sokk bekövetkezéséből indulnak ki. 

Az elkövetkező néhány hónapban a növekedésre és az inflációra gyakorolt, országonként eltérő hatások fogják meghatározni a monetáris politika követendő irányvonalát. 

Az Amundi várakozásai szerint 

  • a Federal Reserve a legsebezhetőbb háztartások védelme érdekében elhalasztja, de továbbra is napirenden tartja a lazítást. 
  • Az Európai Központi Bank számára nehezebb kérdés, hogy az infláció ellen vagy a növekedés mellett lépjen fel, ezért a következő negyedévekben változatlanul tartja a kamatokat. 
  • A Bank of England valószínűleg meghosszabbítja a lazítási ciklusban tartott szünetet. 
  • Japánban a Takaishi-kormány az üzemanyag adójának csökkentésével és a rezsiszámlák támogatásával óvja a lakosságot az inflációs nyomástól, ami lehetővé teszi a Bank of Japan számára, hogy nyáron folytassa a beígért enyhe kamatemeléseket.
