Iráni háború: levezették, milyen hatásai lehetnek az arany és az ezüst árfolyamára

A nemesfémek piacára is erőteljes hatást gyakorol a teljes befektetői világot leginkább mozgató történés, az Irán valamint az Egyesült Államok és Izrael között dúló háború az Erste elemzése szerint, amely sorra vette az eddig tapasztalt és a jövőben várható legvalószínűbb hatásokat az arany és az ezüst számára.

Összességében továbbra is kedvezőek az arany és az ezüst kilátásai / Fotó: Angel Garcia

A piaci fpélelmek növelik, a kamatemelések mérsékelhetik az arany és az ezüst iránti keresletet

Pletser Tamás, az osztrák bankház elemzője úgy látja, a növekvő geopolitikai feszültség növeli a keresletet a nemesfémek iránt. Mivel egyelőre nem látszik a fegyveres konfliktus végkifejlete, ráadásul a háború komoly migrációs és rezsim összeomlási kockázatokkal bír, ez egyértelműen növeli az arany és az ezüst iránti keresletet.

A háború és a tartósan magas energiaárak töb okból is a kamatok emelkedését okozhatják világszerte. A magasabb infláció miatt egyfelől a Fed várhatóan nem csökkent kamatot, másrészt a dollárt felhalmozó, export többlettel rendelkező országokban csökken a dollár államkötvény kereslet a kisebb jövedelem és magasabb energia- és élelmiszerárak miatt. A kamatemelkedési hullám pedig rövidtávon gyengíti a nemesfémek iránti igényeket, melyek az állampapírokkal szemben nem fizetnek hozamot.

Az erős dollárral és az aranytartalék piacra dobásával is számolni kell

Az iráni háború a devizapiacon erősítheti a dollárt. Pletser szerint azért mert az Egyesült Államok a kínai, európai és távol-keleti vetélytársainál jobb pozícióval bír a fosszilis energiahordozók terén. Az erős dollár márpedig nem kedvez a nemesfémeknek.

Az ezüst utóbbi években látott drágulása mögött a monetáris tényezők mellett a növekvő ipari kereslet (napelemek, chipgyártás, fegyveripar, félvezető gyártás) volt a meghatározó ok, ezért a globális konjunktúra gyengülése nem kedvez ennek a nemesfémnek. Egyedül a fegyveripar jelenthet kivételt, ahol fellendülés váható, éppen a szaporodó fegyveres konfliktusok miatt.

Az Ersténél azzal a forgatókönyvvel is számolnak, hogy Irán 300 tonnás aranytartaléka nagy baj esetén a piacra kerülhet, ami a jegybankok éves átlagos 1000 tonnás vásárlásának (az elmúlt 5 év átlaga) harmada lehet. A többi jegybank is a korábbinál kisebb ütemben veheti az aranyat a kisebb külkereskedelmi többlet következtében.

Az arany és az ezüst hosszútávú kilátásai mindezek miatt továbbra is kedvezőek, rövidtávon azonban a bizonytalanság, az oldalazó mozgás lehet inkább jellemző

– összegzett Pletser Tamás.