Riadalom: menekülnek a nemesfémekből a befektetők: mégsem jelent biztos menedéket az arany

Bár a tavaly és az idei év elején a befektetők kedvencei a nemesfémek voltak a geopolitikai feszültségek és bizonytalanságok közepette, amikor tényleg eldurvult a helyzet és kitört az iráni háború, a kedvelt menekülőeszköz és kistestvére az ezüst egyre kevésbé maradt működőképes.

Már a háború előtt megakadt az arany ralija

A nemesfémek ralija már január végére kifulladni látszott, ám akkor még némiképp magára talált az arany árfolyama, noha az év eleji, unciánként 5500 dollárt közelítő árat már nem érte el. A harcok ketzdete óta pedig szinte folyamatosan csökken a vezető nemesfém árfolyama, ami csütörtökön is folytatódott. Már az 5000 dolláros árfolyam is egyre messzebb van, a jegyzés a reggeli órákban már 4800 dollár alatt alakult.

Az arany árfolyamát az inflációs félelmek és az erős dollár is lefelé hajtja, hiszen a nemesfém nem generál hozamot, míg a kamatok világszerte a háború előtt vártnál magasabbak lehetnek.

Ezt igazolja a termelői árak vártnál nagyobb mértékű emelkedéséről szóló, ezen a héten közzétett adat az Egyesült Államokban, ami ráadásul még az olajárak megugrása előtti időszakról szól. Ugyanakkor az amerikai Fed által felvázolt kamatpálya egyelőre nem változott, bár más devizák esetében a befektetők már magasabb kamatokkal számolnak, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is várhatóan változatlanul hagyja az alapkamatot a jövő héten, míg az Európai Központi Bank akár kétszer is emelhet idén.

Az ezüst befektetők igencsak pórul jártak

Az arany kistestvére, az ezüst még nagyobb változásokkal követi a sárga fém árfolyamát, a január végi, unciánként 120 dollárt közelítő árfolyam csütörtökre már 72 dollár közelébe süllyedt. Bár az ezüst árfolyamát hajtó egyik narratíva az ipari, különösen a napelemes felhasználásról szólt, amit az energiaválság akár támogathat is, ez nem nyújtott védelmet a kettes számú nemesfém számára.

Az arany és az ezüst zuhanása magával rántotta a réz árfolyamát is, ám

az ipari fém esése mögött részben a kibontakozó energiaválság miatti gazdasági lassulás is szerepet játszhat, ami a réz iránti keresletet is negatívan befolyásolhatja.

Az ipari fém több mint 10 százalékot veszített értékéből az iráni háború kezdete óta és csütörtök reggel is mintegy két százalékos esést mutatott az árfolyam.