Behódoltatnák a brit fontot az élővilágnak, Churchill helyét akár egy sirály is kaphatja
Nagy viták kereszttüzése került a Bank of England azon törekvése, hogy a jövőbeni angol bankjegyeken jelentős személyiségek arcmásai helyett természeti témák, elsősorban állatok képei jelenjenek meg. A brit jegybank azt állítja, előzetes közvéleménykutatási adatok támasztják alá az erre való igényt, ám az ennek kapcsán kialakult indulatok igen erőteljesek. A jegybank most igyekszik nyugtatni a közvéleményet, azt hangsúlyozva, hogy a változtatás elsősorban a hamisítás elleni védelemhez kapcsolódik, ezért idővel Churchillhez hasonló történelmi személyiségeket is le kell váltani a bankjegyeken. S hogy a vita még pikánsabb legyen: abba most a legnagyobb brit állatjóléti szervezet, az RSPCA is beszállt, amely galambokat, patkányokat és sirályokat javasol a jövőbeli bankjegyekre – írja az Origo.
Áll a felfordulás a jövő angol bankjegyei körül
A lap a brit sajtótudósítások alapján azt írja, hogy a lakossági konzultáció eredményei alapján a következő 5, 10, 20 és 50 fontos címletű bankjegyeken őshonos brit vadon élő állatok szerepelnek majd.
Ezek válthatják a történelmi személyiségek portréit, amelyek 1970 óta – kezdve William Shakespeare arcképével – a bankjegyek hátoldalán szerepelnek (új bankjegyek persze annak alkalmából is készülnek, ha új uralkodó lép a brit trónra, mint történt néhány éve Károly király esetében; ilyenkor általában kifutó rendszerben váltják a forgalomban lévőket).
A jelenleg forgalomban lévő bankjegyeken – növekvő címletsorrendben – a következő személyiségek láthatók:
- Winston Churchill, egykori miniszterelnök
- Jane Austen, író
- J. M. W. Turner, festő
- Alan Turing, matematikus és háborús kódfeltörő.
A politikusok közül különösen Churchill eltávolítása váltott ki heves reakciókat.
„Azt javasolják, hogy olyan embereket, mint ő, cseréljünk le egy hód képére” – reagált erre indulatosan Nigel Farage, az euroszkeptikus Reform UK vezetője. Más politkusok – köztük liberálisok is – ehhez hasonlóan, elítélően nyilatkoztak az ötletről, hozzátéve, hogy az időzítés sem éppen ideális erre, hiszen Európában háború zajlik.
Egy felmérés azonban arra utal, hogy egyes pártok támogatói nem feltétlenül értenek egyet a politikusi állásponttal. Például a YouGov tavaly júliusi, több mint ötezer főt érintő kutatása szerint a Liberális Demokraták támogatói közül 34 százalék a természetet választaná a bankjegyek témájául, míg történelmi személyiségeket 19 százalékuk látna szívesen.
Winston Churchill unokája, Emma Soames ezt nyilatkozta: sosem gondolta, hogy nagyapja képe „örökké” az ötfontos bankjegyen marad. Arra a kérdésre, mit szólna, ha egy borz váltaná fel Churchillt a bankjegyen, azt felelte, hogy a méltó utódnak bátor és kitartó állatnak kellene lennie.
Erre csatlakozott rá az RSPCA, amely szerint például a patkányok és galambok megfelelnek ennek az elvárásnak. Egyik, vadon élő állatokkal foglalkozó szakértőjük ennek alátámasztására felidézte, hogy a patkányokat betegségek felismerésére és taposóaknák felkutatására képezték ki, a galambok pedig mindkét világháborúban kulcsszerepet játszottak üzenetek szállításával. Ezért megérdemlik, hogy ilyen formán ünnepeljék őket. Emellett más intelligens és „alulértékelt” fajok, például rókák és sirályok szerepeltetését is javasolták.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.