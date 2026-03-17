Behódoltatnák a brit fontot az élővilágnak, Churchill helyét akár egy sirály is kaphatja

Nagy viták kereszttüzése került a Bank of England azon törekvése, hogy a jövőbeni angol bankjegyeken jelentős személyiségek arcmásai helyett természeti témák, elsősorban állatok képei jelenjenek meg. A brit jegybank azt állítja, előzetes közvéleménykutatási adatok támasztják alá az erre való igényt, ám az ennek kapcsán kialakult indulatok igen erőteljesek. A jegybank most igyekszik nyugtatni a közvéleményet, azt hangsúlyozva, hogy a változtatás elsősorban a hamisítás elleni védelemhez kapcsolódik, ezért idővel Churchillhez hasonló történelmi személyiségeket is le kell váltani a bankjegyeken. S hogy a vita még pikánsabb legyen: abba most a legnagyobb brit állatjóléti szervezet, az RSPCA is beszállt, amely galambokat, patkányokat és sirályokat javasol a jövőbeli bankjegyekre – írja az Origo.

Sirályok, hódok és más állatok válthatják motívumként az angol bankjegyeken a történelmi személyiségeket (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Áll a felfordulás a jövő angol bankjegyei körül

A lap a brit sajtótudósítások alapján azt írja, hogy a lakossági konzultáció eredményei alapján a következő 5, 10, 20 és 50 fontos címletű bankjegyeken őshonos brit vadon élő állatok szerepelnek majd.

Ezek válthatják a történelmi személyiségek portréit, amelyek 1970 óta – kezdve William Shakespeare arcképével – a bankjegyek hátoldalán szerepelnek (új bankjegyek persze annak alkalmából is készülnek, ha új uralkodó lép a brit trónra, mint történt néhány éve Károly király esetében; ilyenkor általában kifutó rendszerben váltják a forgalomban lévőket).

A jelenleg forgalomban lévő bankjegyeken – növekvő címletsorrendben – a következő személyiségek láthatók:

Winston Churchill, egykori miniszterelnök

Jane Austen, író

J. M. W. Turner, festő

Alan Turing, matematikus és háborús kódfeltörő.

A politikusok közül különösen Churchill eltávolítása váltott ki heves reakciókat.

„Azt javasolják, hogy olyan embereket, mint ő, cseréljünk le egy hód képére” – reagált erre indulatosan Nigel Farage, az euroszkeptikus Reform UK vezetője. Más politkusok – köztük liberálisok is – ehhez hasonlóan, elítélően nyilatkoztak az ötletről, hozzátéve, hogy az időzítés sem éppen ideális erre, hiszen Európában háború zajlik.