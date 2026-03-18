Bemutatta a BMW az új csodát: egy töltéssel megvan Firenze, 10 perc alatt 400 kilóméternyi hatótáv érhető el

A német autógyártó szerdán Münchenben mutatta be a teljesen elektromos i3-at, ami a Neue Klasse második modellje a Debrecenben gyártott iX3-as mellett. Az új modell sok azonos megoldást kapott, köztük nagyobb töltési kapacitást és jobb digitális élményt – írja a Bloomberg.

A kedvenc BMW modellt piacra dobják elektromos változatban is i3-asként / Fotó: BMW AG

Az 1975-ös bemutatása óta a 3-as sorozat legendássá vált, a márka legsikeresebb modellje, és eddig hét generációt élt meg.

A BMW hónapok óta alakítja át müncheni gyárát, hogy elektromos 3-asokat is tudjon gyártani. A termelés várhatóan ősszel indul.

Az autó hatótávolsága 900 kilométer, és 10 perc villámtöltés akár plusz 400 kilométer hatótáv nyerhető.

A német autógyártó ezen kívül egy átdolgozott hibrid változatú 3-ast is bemutat, amit azonban főként belső égésű motor hajt. A modell külsőre azonos lesz az elektromos változattal. A cég később plug-in hibrid verziót is gyártana.

Az i3-as motorháztetője alatt csak akkumulátor található meghajtásként/ Fotó: BMW AG

Az új megközelítés kockázatokat is hordoz a márka számára, amely eddig jobban teljesített az elektromos autók piacán, mint prémium riválisai, a Mercedes-Benz Csoport vagy a Volkswagen Csoport Audija. A 3-as sorozattól sokat várnak, a BMW-nek a nehéz gazdasági helyzetben nem fér bele, hogy csökkentett kapacitáson működő gyárral működjön.

Az elektromos és belső égésű modellek hasonló dizájnjára építő stratégia a versenytársaknál is terjed, így a Mercedesnél és a Porschenek is.

A BMW ugyan egyelőre nem közöl árat az új 3-as sorozat változataira, de iparági szintről elmondható, hogy az elektromos változatok árazása egyre inkább közelít a belső égésű modellekéhez.

A BMW a jövő évig több mint 40 új és frissített modellt tervez bevezetni, köztük a 7-es sorozat és az X5 SUV új, valamint átalakított változatait.

A BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a Neue Klasse programba: korszerű szoftverrel, ultragyors töltéssel és megújult dizájnnal vértezte fel a platformot.

Megszólalt a BMW csúcsvezére a debreceni gyárról: ami Magyarországon történik, arra nem készültek fel a németek – ha ezt meghallja Nagy Márton, táncra perdülhet

Mint lapunk megírta, a vállalat erős vevői érdeklődésről beszél az iX3 iránt. „A Debrecenben gyártott BMW iX3-as iránti kereslet jelentősen meghaladja a várakozásainkat. Jelentős megrendelések érkeznek magán- és flottavásárlóktól egyaránt, és sok olyan új ügyfelet is megnyerünk, akik korábban még nem vezettek BMW-t” – jelentette ki Oliver Zipse, a BMW Group vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeit ismertető hétfői sajtótájékoztatóján.