Deviza
EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93% EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos autók
autómodell
neue klasse
i3
3-as sorozat
német autóipar
BMW
német autógyártó

Bemutatta a BMW az új csodát: egy töltéssel megvan Firenze, 10 perc alatt 400 kilóméternyi hatótáv érhető el

A BMW elektromos változatban is piacra dobja a legkedveltebb, 3-as sorozatát. A német autógyártó ígérete szerint az i3-as modell 900 kilométeres hatótávra és villámtöltéssel 10 perc alatt akár 400 kilométernyi plusz hatótávra is képes. Az autóból lesz hibrid és plug-in hibrid verzió is. Miközben pedig a kedvenc BMW modellt frissítik, a magyar gyár már két műszakban termeli az autócsalád első modelljét.
Németh Anita
2026.03.18, 19:44

A német autógyártó szerdán Münchenben mutatta be a teljesen elektromos i3-at, ami a Neue Klasse második modellje a Debrecenben gyártott iX3-as mellett. Az új modell sok azonos megoldást kapott, köztük nagyobb töltési kapacitást és jobb digitális élményt – írja a Bloomberg.

A kedvenc BMW modellt piacra dobják elektromos változatban is i3-asként / Fotó: BMW AG

Az 1975-ös bemutatása óta a 3-as sorozat legendássá vált, a márka legsikeresebb modellje, és eddig hét generációt élt meg.

A BMW hónapok óta alakítja át müncheni gyárát, hogy elektromos 3-asokat is tudjon gyártani. A termelés várhatóan ősszel indul. 

Az autó hatótávolsága 900 kilométer, és 10 perc villámtöltés akár plusz 400 kilométer hatótáv nyerhető.

A német autógyártó ezen kívül egy átdolgozott hibrid változatú 3-ast is bemutat, amit azonban főként belső égésű motor hajt. A modell külsőre azonos lesz az elektromos változattal. A cég később plug-in hibrid verziót is gyártana.

Az i3-as motorháztetője alatt csak akkumulátor található meghajtásként/ Fotó: BMW AG

Az új megközelítés kockázatokat is hordoz a márka számára, amely eddig jobban teljesített az elektromos autók piacán, mint prémium riválisai, a Mercedes-Benz Csoport vagy a Volkswagen Csoport Audija. A 3-as sorozattól sokat várnak,  a BMW-nek a nehéz gazdasági helyzetben nem fér bele, hogy csökkentett kapacitáson működő gyárral működjön.

Az elektromos és belső égésű modellek hasonló dizájnjára építő stratégia a versenytársaknál is terjed, így a Mercedesnél és a Porschenek is.

A BMW ugyan egyelőre nem közöl árat az új 3-as sorozat változataira, de iparági szintről elmondható, hogy az elektromos változatok árazása egyre inkább közelít a belső égésű modellekéhez.

A BMW a jövő évig több mint 40 új és frissített modellt tervez bevezetni, köztük a 7-es sorozat és az X5 SUV új, valamint átalakított változatait.

A BMW több mint 10 milliárd eurót fektetett a Neue Klasse programba: korszerű szoftverrel, ultragyors töltéssel és megújult dizájnnal vértezte fel a platformot.

Megszólalt a BMW csúcsvezére a debreceni gyárról: ami Magyarországon történik, arra nem készültek fel a németek – ha ezt meghallja Nagy Márton, táncra perdülhet

Mint lapunk megírta, a vállalat erős vevői érdeklődésről beszél az iX3 iránt. „A Debrecenben gyártott BMW iX3-as iránti kereslet jelentősen meghaladja a várakozásainkat. Jelentős megrendelések érkeznek magán- és flottavásárlóktól egyaránt, és sok olyan új ügyfelet is megnyerünk, akik korábban még nem vezettek BMW-t” – jelentette ki Oliver Zipse, a BMW Group vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeit ismertető hétfői sajtótájékoztatóján.

Európában minden harmadik megrendelt tisztán elektromos BMW az iX3-as modell. Emiatt kell felgyorsítani a termelés felfuttatását, és ezért kellett a tervezettnél jóval korábban elindítani a második műszakot Debrecenben.

Az első német vevők január végén vehették át a Debrecenben gyártott BMW iX3-as autókat.

Zipse azt is kiemelte, hogy az iX3-ra vonatkozó megrendeléseik tele vannak, és kitartanak az idei év végéig. A gyártási és beszállítói hálózatuk rugalmasságát kihasználva a kereslettel összhangban növelik a kapacitásunkat.

A Neue Klasse modellcsalád első modelljét, az iX3-ast tavaly ősz óta gyártják a debreceni üzemben, onnan indultak az autók világhódító útjukra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
