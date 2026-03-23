Így még a Nemzetközi Energiaügynökség sem volt megijedve – ez biztosan nem színjáték

Minden idők egyik legsúlyosabb energiaválságának látja az iráni háború kirobbanása következtében kialakuló helyzetet a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol. A helyzet szerinte már most súlyosabb hatású, mint az 1970-es évek két nagy, kőolajjal összefüggő energiaválsága együttesen. A nyomáson lehet enyhíteni, de a megoldás a Hormuzi-szoros újranyitása lenne.
VG
2026.03.23, 16:55
Frissítve: 2026.03.23, 17:46

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője nagyon súlyosnak nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára különösen nagy kockázat a Hormuzi-szoros blokádja. A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapiacokon, az ennek nyomán előállít helyzet súlyosságára figyelmeztet az IEA. Az ügynökség vezetője, Fatih Birol a canberrai Ausztrál Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében azt is mondta a The Guardian szerint, hogy a világ vezetői kezdetben nem vették elég komolyan az amerikai–izraeli bombázásokat Iránban, valamint a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros lezárása által okozott energiapiaci problémák mélységét.

Minden idők egyik legnagyobb energiaválsága jöhet az IEA szerint az iráni háború miatt / Fotó: Jan Verhoog / AFP (illusztráció)

IEA: a Hormuzi-szoros újranyitása lehet a megoldás az energiaválságra

A kőolaj rendelkezésre állásának mérséklődése, valamint az áremelkedés miatt az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés. Korábban 1991-ben, 2005-ben, 2011-ben és kétszer 2022-ben került sor ilyen összehangolt lépésre.

Az IEA által kiadott kapcsolódó értékelés szerint a közel-keleti konfliktus a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarát okozta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom szinte teljes leállása miatt. Fatih Birol elmondta, hogy az 1973-as és 1979-es két olajválságban naponta körülbelül 5 millió hordó esett ki a piacokról. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója mintegy 75 milliárd köbméter földgázt vont ki a nemzetközi kereskedelemből.

A mostani iráni válság, amely a február 28-i teheráni bombázásokkal kezdődött, már napi 11 millió hordó olaj- és mintegy 140 milliárd köbméter gázveszteséget jelent.

A Hormuzi-szoroson keresztüli tranzit újraindítása a legfontosabb lépés a stabil olaj- és gázáramlások helyreállításához, valamint a piacokra és az árakra nehezedő nyomás csökkentéséhez az IEA ügyvezetője szerint.

Az energiaválság miatt a világ országai számos intézkedést hoznak a kínálat növelése és a hirtelen áremelkedések fogyasztókra gyakorolt ​​hatásának csökkentése érdekében (friss hír, hogy Spanyolországban 80 kapcsolódó intézkedésről döntöttek). 

Magyarországon a kormány döntése nyomán védett üzemanyagárakon lehet tankolni, a fix árak óvják a magyarokat az olajárak eddigi emelkedése miatti hatásoktól.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
