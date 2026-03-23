Így még a Nemzetközi Energiaügynökség sem volt megijedve – ez biztosan nem színjáték

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője nagyon súlyosnak nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára különösen nagy kockázat a Hormuzi-szoros blokádja. A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapiacokon, az ennek nyomán előállít helyzet súlyosságára figyelmeztet az IEA. Az ügynökség vezetője, Fatih Birol a canberrai Ausztrál Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében azt is mondta a The Guardian szerint, hogy a világ vezetői kezdetben nem vették elég komolyan az amerikai–izraeli bombázásokat Iránban, valamint a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros lezárása által okozott energiapiaci problémák mélységét.

IEA: a Hormuzi-szoros újranyitása lehet a megoldás az energiaválságra

A kőolaj rendelkezésre állásának mérséklődése, valamint az áremelkedés miatt az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés. Korábban 1991-ben, 2005-ben, 2011-ben és kétszer 2022-ben került sor ilyen összehangolt lépésre.

Az IEA által kiadott kapcsolódó értékelés szerint a közel-keleti konfliktus a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarát okozta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom szinte teljes leállása miatt. Fatih Birol elmondta, hogy az 1973-as és 1979-es két olajválságban naponta körülbelül 5 millió hordó esett ki a piacokról. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója mintegy 75 milliárd köbméter földgázt vont ki a nemzetközi kereskedelemből.

A mostani iráni válság, amely a február 28-i teheráni bombázásokkal kezdődött, már napi 11 millió hordó olaj- és mintegy 140 milliárd köbméter gázveszteséget jelent.

A Hormuzi-szoroson keresztüli tranzit újraindítása a legfontosabb lépés a stabil olaj- és gázáramlások helyreállításához, valamint a piacokra és az árakra nehezedő nyomás csökkentéséhez az IEA ügyvezetője szerint.