Történelmi energiaszövetséget kötnének Magyarországgal: ez lehet a válasz Ukrajnának a Barátság vezeték blokkolására – egész Közép-Európa összefogna

A Barátság kőolajvezeték működésének felújítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem egész Európa számára létfontosságú – jelentette ki a szlovák miniszterelnök az észak-morvaországi Studénkában, ahol a helyi Nová Horka kastélyban három év után újra közösen ülésezett a cseh és a szlovák kormány.

Robert Fico szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása létfontosságú, ezért történelmi energiaszövetséget kötne Magyarországgal

Robert Fico a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón úgy vélte, hogy a kőolajvezeték újbóli megnyitása stabilizálná a kőolajellátást Közép-Európában.

A Barátság vezeték, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország kőolajat kap Oroszországból, január végén egy orosz támadás után állt le. Az ukránok szerint a vezeték megsérült, és a kijavítása időbe telik.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: meggyőződése, hogy

az Európai Bizottság ebben az ügyben, tehát a Szlovákia, Magyarország, illetve Ukrajna között kialakult vitában nem részesítheti előnyben egy nem EU-tagállam érdekeit két tagállam érdekeinek kárára.

Leszögezte: számára érthetetlen, hogy az Európai Bizottság nem tudja rábírni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajvezeték azonnali újbóli megnyitására.

Fico köszönetet mondott Csehországnak, amely felajánlotta, hogy kész szakértőket küldeni Ukrajnába, akik megvizsgálnák a Barátság vezeték állapotát. Ukrajna azonban egyelőre nem enged semmiféle külföldi delegációt a rongálás helyszínére.

Andrej Babis cseh miniszterelnök a Barátság olajvezetékkel kapcsolatban konkrétan nem nyilatkozott, de kijelentette: meggyőződése, hogy

Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria megállapodása energiaügyben „kedvező hatással lenne az egész régióra”.

Felélesztenék a V4-et, azaz a visegrádi négyek együttműködését

Babis és Fico is ismételten kiállt a visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) működésének felújítása mellett, úgy vélték, hogy rendkívül fontos együttműködésről van szó. Fico kijelentette: Szlovákia – miután az év második felében átveszi a visegrádi csoport soros elnökségét – mindent megtesz annak érdekében, hogy az együttműködésnek újra legyen értelme.