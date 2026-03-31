Történelmi energiaszövetséget kötnének Magyarországgal: ez lehet a válasz Ukrajnának a Barátság vezeték blokkolására – egész Közép-Európa összefogna

A szlovák miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítását kulcsfontosságúnak tartja. Robert Fico szerint a Barátság kőolajvezeték leállása súlyos kockázatot jelent az európai energiaellátásra. A régió energiabiztonsága érdekében Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria energiamegállapodást köthet.
2026.03.31, 17:59
Frissítve: 2026.03.31, 18:33

A Barátság kőolajvezeték működésének felújítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem egész Európa számára létfontosságú – jelentette ki a szlovák miniszterelnök az észak-morvaországi Studénkában, ahol a helyi Nová Horka kastélyban három év után újra közösen ülésezett a cseh és a szlovák kormány.

energia Gas,Pipes.,Multichannel,Pipeline.,Oil,Pipes,Under,Blue,Skies.,Pipeline
Robert Fico szerint a Barátság kőolajvezeték leállása súlyos kockázatot jelent az európai energiaellátásra / Fotó: Fotogrin

Robert Fico szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása létfontosságú, ezért történelmi energiaszövetséget kötne Magyarországgal

Robert Fico a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón úgy vélte, hogy a kőolajvezeték újbóli megnyitása stabilizálná a kőolajellátást Közép-Európában.

A Barátság vezeték, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország kőolajat kap Oroszországból, január végén egy orosz támadás után állt le. Az ukránok szerint a vezeték megsérült, és a kijavítása időbe telik.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: meggyőződése, hogy 

az Európai Bizottság ebben az ügyben, tehát a Szlovákia, Magyarország, illetve Ukrajna között kialakult vitában nem részesítheti előnyben egy nem EU-tagállam érdekeit két tagállam érdekeinek kárára.

Leszögezte: számára érthetetlen, hogy az Európai Bizottság nem tudja rábírni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajvezeték azonnali újbóli megnyitására.

Fico köszönetet mondott Csehországnak, amely felajánlotta, hogy kész szakértőket küldeni Ukrajnába, akik megvizsgálnák a Barátság vezeték állapotát. Ukrajna azonban egyelőre nem enged semmiféle külföldi delegációt a rongálás helyszínére.

Andrej Babis cseh miniszterelnök a Barátság olajvezetékkel kapcsolatban konkrétan nem nyilatkozott, de kijelentette: meggyőződése, hogy

Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria megállapodása energiaügyben „kedvező hatással lenne az egész régióra”.

Felélesztenék a V4-et, azaz a visegrádi négyek együttműködését

Babis és Fico is ismételten kiállt a visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) működésének felújítása mellett, úgy vélték, hogy rendkívül fontos együttműködésről van szó. Fico kijelentette: Szlovákia – miután az év második felében átveszi a visegrádi csoport soros elnökségét – mindent megtesz annak érdekében, hogy az együttműködésnek újra legyen értelme.

„Jelenleg a magyarországi választások fogságában vagyunk, mindenki arra vár, hogyan végződnek” – mondta a szlovák kormányfő újságíróknak. Szerinte a visegrádi együttműködés témájára április 12. után, amikor már ismert lesz, hogyan döntöttek a magyar választók, egy nyugodtabb légkörben vissza kell térni.

Babis kijelentette, hogy előző kormánya idején a visegrádi négyek nagyon jól együttműködtek. A politikus bízik abban, hogy Magyarország és Lengyelország viszonya mihamarabb visszatér a normális mederbe.

A találkozó alkalmával a két ország kormányfője emlékeztetőt írt alá Csehország és Szlovákia együttműködésének elmélyítéséről.

Ursula von der Leyent így még nem alázták meg, elege lett belőle az uniós ország miniszterelnökének: „Már tényleg senki sem veszi önt komolyan"

Az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz, Ukrajnát részesíti előnyben az európai uniós tagállamok kárára, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pedig megegyezhetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy az uniós vizsgálócsoportnak nem engedik meg a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni vizsgálatát – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban hétfőn. 

Robert Fico ezekkel a szavakkal az Európai Bizottság Pozsonynak küldött hivatalos levelére reagált, amelyben a Szlovákia által a dízelüzemanyagra bevezetett korlátozások, konkrétan a külföldiek számára érvényesített külön árszabás visszavonását követeli.

Energiabiztonság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
