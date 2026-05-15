Fico rendkívüli információkat szerzett meg Putyintól, azonnal el fogja mondani az EU-vezetőinek: az orosz elnök világossá tette, hogyan lesz béke Ukrajnában

A szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásai után fontos információkat fog átadni az európai partnereknek.

Robert Fico rendkívüli információkat szerzett meg Putyintól / Fotó: AFP

„Igen, van egy erős és nagyon fontos információm a szövetségesek számára. Amikor találkozom velük, természetesen megosztom velük” – mondta Robert Fico a TA3 televízió által közvetített sajtótájékoztatón.

A Ria szemléje szerint Fico megjegyezte, hogy Putyin világosan ismertette álláspontját az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban.

Úgy gondolom, hogy ezt az információt továbbítani kell partnereinknek

– tette hozzá.

A szlovák kormányfő azt a véleményét is kifejtette, hogy az Európai Unió és Moszkva közötti tárgyalások közvetítőjének olyasvalakinek kellene lennie, aki „érti az orosz lelket”.

A tárgyalások május 9-én zajlottak Moszkvában. A felek megvitatták a kétoldalú együttműködést több területen, az orosz–szlovák gazdasági együttműködési kormányközi bizottság munkájának esetleges újraindítását, valamint az ukrajnai helyzetet. Emellett Fico átadta Putyinnak Volodimir Zelenszkij üzenetét is a találkozóra való készségről.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az orosz–szlovák energetikai kapcsolatok újra a figyelem középpontjába kerültek, miután Putyin Moszkvában személyesen biztosította Robert Ficót arról, hogy Oroszország továbbra is készen áll Szlovákia energiaellátásának fenntartására.

Az üzenet Magyarország számára is kiemelten fontos, mert a két ország energiarendszere gyakorlatilag ugyanarra az orosz infrastruktúrára épül: a kőolaj a Barátság vezetéken, a földgáz pedig a Török Áramlaton keresztül érkezik a térségbe. Emiatt minden uniós döntés, amely az orosz energiaimport korlátozását célozza, egyszerre érintheti Pozsonyt és Budapestet.

Putyin a második világháborús győzelem 81. évfordulója alkalmából rendezett moszkvai eseményeken fogadta a szlovák miniszterelnököt, és világossá tette: Moszkva továbbra is hajlandó biztosítani Szlovákia energiaigényeit.

Szlovákia már pert indított az Európai Unió Bíróságán az orosz gázkivezetési terv ellen, arra hivatkozva, hogy az veszélyezteti az ország gazdasági stabilitását. Fico szerint az energiaellátás kérdését nem lehet kizárólag politikai alapon kezelni. Közben Magyarországon is egyre hangsúlyosabb téma az energiafüggőség csökkentése. A Tisza-kormány energetikai vezetője, Kapitány István korábban arról beszélt, hogy hosszabb távon Magyarországnak diverzifikálnia kell energiaforrásait, mert geopolitikai és üzleti szempontból is kockázatos az egyoldalú orosz függőség.