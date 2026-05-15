Új energiahatalom emelkedik fel Magyarország közvetlen közelében: ömleni fog a gáz és az áram a Pannon-folyosón – korszakos terveket jelentettek be

Szerbia azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy regionális energetikai központtá váljon, amelyen keresztül az Európa déli része felől észak felé irányuló gáz- és villamosenergia-szállítások jelentős része halad majd át – jelentette ki Athénban Dubravka Gyedovics Handanovics szerb bányászati és energetikai miniszter.

A tárcavezető bejelentette, hogy Belgrád további 1,2 milliárd eurót kíván beruházni a Romániával és Észak-Macedóniával tervezett gázinterkonnektorok kiépítésébe, valamint a belföldi gázinfrastruktúra megerősítésébe.

„Arra törekszünk, hogy minél több gáz- és villamosenergia-összeköttetéssel rendelkezzünk, hogy ezekből a lehető legnagyobb előnyt tudjuk kovácsolni. Nemcsak saját szükségleteink kielégítése érdekében, hanem geopolitikai szempontból is” – idézte Gyedovics Handanovicsot az RTS szerb hírportál.

A tárcavezető elmondta, hogy az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal (SOKAR) már összehangolták a Nis közelében építendő gázerőmű közös megvalósításáról szóló jövőbeli szerződés alapvető rendelkezéseit. A szerződésnek többek között meg kell határoznia az EPS, a Srbijagas és a SOKAR részvételét és felelősségi köreit a projektben, amelynek megvalósítására közös vállalatot hoznak létre.

Megfelelnek az EU-s szabályozásnak

Gyedovics Handanovics emlékeztetett, hogy Szerbia elsőként ültette át a régióban az Európai Unió villamosenergia-piaci integrációra vonatkozó szabályozását. Hozzátette, hogy tengeri kijárattal rendelkező országként Görögországnak is jelentős érdeke fűződik a projekthez, mivel az energiahordozók könnyebben jutnak el oda, mint Közép-Európa államaiba, továbbá Görögország jelentős mennyiségű villamos energiát képes továbbítani.

„Szerbia a Balkán központi és legnagyobb országa. Ha egy olyan államról van szó, amelyet senki sem tud megkerülni, és amely kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrával rendelkezik, az geopolitikai értelemben is erősíti a pozícióját. Tudjuk, milyen szoros kapcsolatban áll egymással az energetika és a geopolitika. Már most is beruházunk a gázinterkonnektorokba, összekapcsolódtunk Bulgáriával, és további 1,2 milliárd eurót kívánunk befektetni az Észak-Macedóniával és Romániával létesítendő új összeköttetésekbe, hogy új gázforrásokhoz jussunk” – hangsúlyozta a miniszter.