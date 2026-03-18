Deviza
EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21% EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 629,61 +0,89% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 930 +1,52% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,24 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 616,75 +0,59% BUX123 629,61 +0,89% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 930 +1,52% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,24 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 616,75 +0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
élelmiszerválság
iráni konfliktus
iráni háború
étkezési olaj
biodízel

Irán miatt még az élelmiszerek is megdrágulhatnak – az olaj az ok, de nem az, amire gondolnánk

A Hormuzi-szoros blokádja alatt a biodízel iránti kereslet is nőhet, ami alapvető élelmiszerek árát is megdobhatja. Az étkezési olajok drágulása Európát is elérheti.
K. B. G.
2026.03.18, 05:30
Frissítve: 2026.03.18, 08:35

Nemcsak a kőolaj, de az étkezési olajok piacát is felforgatja az iráni háború, noha a legtöbb importőrt már most is elrettentik az emelkedő árak a vásárlástól. A másik oldalon azonban a biodízel iránti kereslet tovább drágíthatja az olajokat Dorab Mistry iparági veterán elemzése szerint.

Edible oil is seen in tiny polythene packets, on the first day of Ramadan, in Dhaka
Az étkezési olajból is üzemanyag lehet, ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad / Fotó: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Gyenge volt az étkezési olajok kereslete, amíg ki nem tört a háború

Az indiai fogyasztási cikkekkel foglalkozó Godrej International igazgatója szerint a háborús piacok mindig egészen másként viselkednek, és számos fejlemény váratlanul érkezik. Miután az amerikai-izraeli támadásra válaszul Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, az olajárak kilőttek, ami a növényi olajok felhasználását vonzóbbá tette a biodízel gyártására.

Az étkezési kereslet a Reutersnek nyilatkozó Mistry szerint 

a magas árak miatt meglehetősen lanyha, ám a piac nagy reményeket fűz a biodízelhez köthető kereslethez, és egyelőre kérdés, hogy melyik tényező kerül ki győztesen a küzdelemből.

A szakember az étkezési olajok egyik legjobban követett elemzője, akinek az előrejelzései képesek az árfolyamokat is megmozgatni.

A malajziai pálmaolajárak már 14 százalékot emelkedtek csak ebben a hónapban, elérve a 4600 ringgitet (közel 400 ezer forint) tonnánként, így a termék már drágább mint a szójaolaj, amit szintén használnak biodízel gyártására is. Az egyetlen kivétel Ázsia, ahol a szállítási költségek miatt a pálmaolaj továbbra is versenyképes maradt. Ez az árszint már most magasabb, mint Mistry múlt havi jóslata, amely júliusig 3800–4300 ringgit közötti tonnánkénti árral számolt.

Élelmiszer vagy üzemanyag legyen a gazdák terményéből?

Az élelmiszer vagy üzemanyag számos mezőgazdasági terméket érintő kérdése – gondoljunk például a kukoricából gyártott bioetanolra – tehát már most megdobta az árakat, a gyenge kereslet és a bőséges készletek ellenére. A világ legnagyobb növényiolaj-vásárlója, India már most sem szívesen vásárol ezeken az árakon, hiszen a feldolgozók inkább korrekcióra várnak az árakban. Az importőrök készletei azonban csökkennek, miután több, korábban lekötött szállítmányt is lemondtak a drágaság miatt. 

Az iráni háború ráadásul a globális műtrágyakínálat csökkenése miatt további drágulást hozhat az élelmiszerek piacán.

Ezzel párhuzamosan több szójaolaj-szállítmányt is lemondtak, amelyek Dél-Amerikából vagy a Fekete-tenger partjáról indultak volna útnak, miután ezek ára is emelkedett. Több vásárló ugyanis úgy vélte, hogy jobban megéri törölni a szállítmányokat, mint feldolgozni, és Indiában értékesíteni a végterméket. Azonban a korlátozott import Indiában is megdobhatja az étkezési olajok árát.

Indiában azonban az őszi vetésű olajnövények, mint a repce vagy a mustár betakarítása már a következő hónapban elkezdődhet. A válság Európát is elérheti, így az Euronext tőzsdén már az öreg kontinens repceárai is megindultak felfelé.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu