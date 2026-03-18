Irán miatt még az élelmiszerek is megdrágulhatnak – az olaj az ok, de nem az, amire gondolnánk

Nemcsak a kőolaj, de az étkezési olajok piacát is felforgatja az iráni háború, noha a legtöbb importőrt már most is elrettentik az emelkedő árak a vásárlástól. A másik oldalon azonban a biodízel iránti kereslet tovább drágíthatja az olajokat Dorab Mistry iparági veterán elemzése szerint.

Az étkezési olajból is üzemanyag lehet, ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad / Fotó: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Gyenge volt az étkezési olajok kereslete, amíg ki nem tört a háború

Az indiai fogyasztási cikkekkel foglalkozó Godrej International igazgatója szerint a háborús piacok mindig egészen másként viselkednek, és számos fejlemény váratlanul érkezik. Miután az amerikai-izraeli támadásra válaszul Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, az olajárak kilőttek, ami a növényi olajok felhasználását vonzóbbá tette a biodízel gyártására.

Az étkezési kereslet a Reutersnek nyilatkozó Mistry szerint

a magas árak miatt meglehetősen lanyha, ám a piac nagy reményeket fűz a biodízelhez köthető kereslethez, és egyelőre kérdés, hogy melyik tényező kerül ki győztesen a küzdelemből.

A szakember az étkezési olajok egyik legjobban követett elemzője, akinek az előrejelzései képesek az árfolyamokat is megmozgatni.

A malajziai pálmaolajárak már 14 százalékot emelkedtek csak ebben a hónapban, elérve a 4600 ringgitet (közel 400 ezer forint) tonnánként, így a termék már drágább mint a szójaolaj, amit szintén használnak biodízel gyártására is. Az egyetlen kivétel Ázsia, ahol a szállítási költségek miatt a pálmaolaj továbbra is versenyképes maradt. Ez az árszint már most magasabb, mint Mistry múlt havi jóslata, amely júliusig 3800–4300 ringgit közötti tonnánkénti árral számolt.

Élelmiszer vagy üzemanyag legyen a gazdák terményéből?

Az élelmiszer vagy üzemanyag számos mezőgazdasági terméket érintő kérdése – gondoljunk például a kukoricából gyártott bioetanolra – tehát már most megdobta az árakat, a gyenge kereslet és a bőséges készletek ellenére. A világ legnagyobb növényiolaj-vásárlója, India már most sem szívesen vásárol ezeken az árakon, hiszen a feldolgozók inkább korrekcióra várnak az árakban. Az importőrök készletei azonban csökkennek, miután több, korábban lekötött szállítmányt is lemondtak a drágaság miatt.

Az iráni háború ráadásul a globális műtrágyakínálat csökkenése miatt további drágulást hozhat az élelmiszerek piacán.

Ezzel párhuzamosan több szójaolaj-szállítmányt is lemondtak, amelyek Dél-Amerikából vagy a Fekete-tenger partjáról indultak volna útnak, miután ezek ára is emelkedett. Több vásárló ugyanis úgy vélte, hogy jobban megéri törölni a szállítmányokat, mint feldolgozni, és Indiában értékesíteni a végterméket. Azonban a korlátozott import Indiában is megdobhatja az étkezési olajok árát.