Beindult a jövő téli gáz betárolása: Ukrajna is nagy lendülettel spájzol - Magyarországról is vásárol

Napokon belül, április 1-jén kezdődik a földgáz következő fűtési idényre történő betárolásának időszaka, de ez nem kőbe vésett dátum. A műszaki és a piaci lehetőségek fényében ettől el lehet, és gyakran célszerű is eltérni. A területén folyó háború miatt kiélezett helyzetben lévő Ukrajna már hozzákezdett a föld alatti tárolói feltöltéséhez. Erre szorítja az is, hogy azok töltöttsége csupán 16 százalékon áll. Igaz, ezek felltöltéséhez sok gáz kell, mert a legnagyobbak közé tartoznak Európában. A 31 milliárd köbméter a magyarországinak közel az ötszöröse.

Ukrajna már elkezdte betárolni a következő fűtési idényre a gázt / Fotó: Naftogaz

Ukrajnának azért is sürgős mielőbb gondoskodnia a jövő téli gázellátásáról, mert a háború során nagyjából felerészben károsodott a saját gáztermelő infrastruktúrája, holott az ellene indított orosz katonai agresszió előtt szinte teljesen önellátó volt gázból. Ezért növekvő mértékben szorul rá a más országokból, országokon keresztüli vásárlásokra.

Az orosz–ukrán gáztranzit-megállapodás 2024 utolsó napján lejárt.

Meghosszabbítására Ukrajna nem volt hajlandó.

Nem segíti Ukrajna Magyarországon keresztüli gázvásárlásait a Török Áramlat gázvezeték folyamatos támadása, hiszen részben ezen a csövön érkezik a Magyarországról és Szlovákiából Ukrajnába juttatott földgáz. Ilyen támadásról legutóbb március 19-én érkezett hír.

Az ukrán gázszállító társaság szerint a tegnapra (csütörtökre) tervezett import mennyiésge 25,2 millió köbméter volt. Ezen belül

Lengyelországból 10,2 millió köbmétert,

Magyarországról 8,4 millió köbmétert várt.

Szerdán 26,1 millió köbmétert importált.

Március elején Denisz Smihal miniszterelnök ismertette a kormány terveit, miszerint a 2026–2027-es fűtési szezont legalább 13 milliárd köbméteres tartalékkal kezdi az ország. Nagyjából ennyivel kezdte a most záruló fűtési idényt is.

Megsemmisült sok iparvállalat, ez is csökkentette a gázigényt

A kabinet idei tervei között nemcsak a vezetékes gáz importja szerepel (Szlovákiából, Magyarországról és kismértékben Romániából), hanem az Egyesült Államokból történő LNG-vásárlások növelése is (lengyelországi újragázosító terminálokon keresztül, és ha az ár elfogadható, Görögországon keresztül is).