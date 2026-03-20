Beindult a jövő téli gáz betárolása: Ukrajna is nagy lendülettel spájzol - Magyarországról is vásárol
Napokon belül, április 1-jén kezdődik a földgáz következő fűtési idényre történő betárolásának időszaka, de ez nem kőbe vésett dátum. A műszaki és a piaci lehetőségek fényében ettől el lehet, és gyakran célszerű is eltérni. A területén folyó háború miatt kiélezett helyzetben lévő Ukrajna már hozzákezdett a föld alatti tárolói feltöltéséhez. Erre szorítja az is, hogy azok töltöttsége csupán 16 százalékon áll. Igaz, ezek felltöltéséhez sok gáz kell, mert a legnagyobbak közé tartoznak Európában. A 31 milliárd köbméter a magyarországinak közel az ötszöröse.
Ukrajnának azért is sürgős mielőbb gondoskodnia a jövő téli gázellátásáról, mert a háború során nagyjából felerészben károsodott a saját gáztermelő infrastruktúrája, holott az ellene indított orosz katonai agresszió előtt szinte teljesen önellátó volt gázból. Ezért növekvő mértékben szorul rá a más országokból, országokon keresztüli vásárlásokra.
- Az orosz–ukrán gáztranzit-megállapodás 2024 utolsó napján lejárt.
- Meghosszabbítására Ukrajna nem volt hajlandó.
- Nem segíti Ukrajna Magyarországon keresztüli gázvásárlásait a Török Áramlat gázvezeték folyamatos támadása, hiszen részben ezen a csövön érkezik a Magyarországról és Szlovákiából Ukrajnába juttatott földgáz. Ilyen támadásról legutóbb március 19-én érkezett hír.
Az ukrán gázszállító társaság szerint a tegnapra (csütörtökre) tervezett import mennyiésge 25,2 millió köbméter volt. Ezen belül
- Lengyelországból 10,2 millió köbmétert,
- Magyarországról 8,4 millió köbmétert várt.
Szerdán 26,1 millió köbmétert importált.
Március elején Denisz Smihal miniszterelnök ismertette a kormány terveit, miszerint a 2026–2027-es fűtési szezont legalább 13 milliárd köbméteres tartalékkal kezdi az ország. Nagyjából ennyivel kezdte a most záruló fűtési idényt is.
Megsemmisült sok iparvállalat, ez is csökkentette a gázigényt
A kabinet idei tervei között nemcsak a vezetékes gáz importja szerepel (Szlovákiából, Magyarországról és kismértékben Romániából), hanem az Egyesült Államokból történő LNG-vásárlások növelése is (lengyelországi újragázosító terminálokon keresztül, és ha az ár elfogadható, Görögországon keresztül is).
A DiXi Group tanácsadó cég elemzőinek számításai szerint Ukrajna tavaly 4 százalékkal, 21 milliárd köbméterre csökkentette a gázfogyasztást.
- A háztartások voltak a fő fogyasztók, 7,6 milliárd köbméterrel (36 százalék),
- az iparvállalatok 5 milliárd köbmétert,
- a hőerőművek 3,9 milliárd köbmétert,
- a köz- és önkormányzati intézmények pedig 2,5 milliárd köbmétert fogyasztottak.
- A technológiai veszteség 2 milliárd köbmétert tett ki.
Összehasonlításképpen, 2021-ben az ország gázfogyasztása 30,3 milliárd köbméter volt, ami 2022-re 20,3 milliárd köbméterre esett. Ezt az is magyarázza, hogy a gáztermelő létesítmények mellett számos ipari vállalkozás is megsemmisült az országban.
Máshol is belendült a gáztárolás
Ukrajna mellett Németország, Lettország, Portugália és az Egyesült Királyság tárolt gázkészletei is nőttek az elmúlt napokban, de ez csak az egyenleg. Valójában majdnem minden európai országban tart a betárolás, csak sok helyen még kisebb a tárolókba juttatott mennyiség az azokból kivettnél.
Ukrajnánál Németország és Franciaország is sokkal több gázt tárolt be,
az előbbi az ukrajnainál közel 30 százalékkal többet, az utóbbi kétszer annyit a legfrissebb, azaz a szerdai adatok szerint. Magyarország egyelőre a kitárolásban jeleskedik: szerdán több mint háromszor annyi gázt vett ki a tárolóiból, mint amennyit betöltött. A hazai tárolókban tartják a szerbiai készleteket is.