Deviza
EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27% EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 033,89 +1,02% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 908 +2,51% OTP36 610 +0,98% RICHTER11 670 -0,17% OPUS500 +0,1% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,28 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,92 +0,36% BUX123 033,89 +1,02% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 908 +2,51% OTP36 610 +0,98% RICHTER11 670 -0,17% OPUS500 +0,1% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,28 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,92 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
gáztároló töltöttsége
fűtési idény
Török Áramlat
betárolás

Beindult a jövő téli gáz betárolása: Ukrajna is nagy lendülettel spájzol - Magyarországról is vásárol

Ukrajna már készül a következő fűtési idényre, nagy lendülettel pumpálja a földgázt a föld alatti tárolóiba. Néhány más európai ország gázkészletei is gyarapodnak, de például az Ukrajnába sokat eladó és tranzitáló Magyarországé még apad.
VG
2026.03.20, 09:56
Frissítve: 2026.03.20, 10:36

Napokon belül, április 1-jén kezdődik a földgáz következő fűtési idényre történő betárolásának időszaka, de ez nem kőbe vésett dátum. A műszaki és a piaci lehetőségek fényében ettől el lehet, és gyakran célszerű is eltérni. A területén folyó háború miatt kiélezett helyzetben lévő Ukrajna már hozzákezdett a föld alatti tárolói feltöltéséhez. Erre szorítja az is, hogy azok töltöttsége csupán 16 százalékon áll. Igaz, ezek felltöltéséhez sok gáz kell, mert a legnagyobbak közé tartoznak Európában. A 31 milliárd köbméter a magyarországinak közel az ötszöröse.

gáz
Ukrajna már elkezdte betárolni a következő fűtési idényre a gázt / Fotó: Naftogaz

Ukrajnának azért is sürgős mielőbb gondoskodnia a jövő téli gázellátásáról, mert a háború során nagyjából felerészben károsodott a saját gáztermelő infrastruktúrája, holott az ellene indított orosz katonai agresszió előtt szinte teljesen önellátó volt gázból. Ezért növekvő mértékben szorul rá a más országokból, országokon keresztüli vásárlásokra. 

  • Az orosz–ukrán gáztranzit-megállapodás 2024 utolsó napján lejárt. 
  • Meghosszabbítására Ukrajna nem volt hajlandó. 
  • Nem segíti Ukrajna Magyarországon keresztüli gázvásárlásait a Török Áramlat gázvezeték folyamatos támadása, hiszen részben ezen a csövön érkezik a Magyarországról és Szlovákiából Ukrajnába juttatott földgáz. Ilyen támadásról legutóbb március 19-én érkezett hír. 

Az ukrán gázszállító társaság szerint a tegnapra (csütörtökre) tervezett import mennyiésge 25,2 millió köbméter volt. Ezen belül

  • Lengyelországból 10,2 millió köbmétert,
  • Magyarországról 8,4 millió köbmétert várt.

Szerdán 26,1 millió köbmétert importált.

Március elején Denisz Smihal miniszterelnök ismertette a kormány terveit, miszerint a 2026–2027-es fűtési szezont legalább 13 milliárd köbméteres tartalékkal kezdi az ország. Nagyjából ennyivel kezdte a most záruló fűtési idényt is.

Megsemmisült sok iparvállalat, ez is csökkentette a gázigényt

A kabinet idei tervei között nemcsak a vezetékes gáz importja szerepel (Szlovákiából, Magyarországról és kismértékben Romániából), hanem az Egyesült Államokból történő LNG-vásárlások növelése is (lengyelországi újragázosító terminálokon keresztül, és ha az ár elfogadható, Görögországon keresztül is).

A DiXi Group tanácsadó cég elemzőinek számításai szerint Ukrajna tavaly 4 százalékkal, 21 milliárd köbméterre csökkentette a gázfogyasztást.

  • A háztartások voltak a fő fogyasztók, 7,6 milliárd köbméterrel (36 százalék),
  • az iparvállalatok 5 milliárd köbmétert,
  • a hőerőművek 3,9 milliárd köbmétert,
  • a köz- és önkormányzati intézmények pedig 2,5 milliárd köbmétert fogyasztottak.
  • A technológiai veszteség 2 milliárd köbmétert tett ki.

Összehasonlításképpen, 2021-ben az ország gázfogyasztása 30,3 milliárd köbméter volt, ami 2022-re 20,3 milliárd köbméterre esett. Ezt az is magyarázza, hogy a gáztermelő létesítmények mellett számos ipari vállalkozás is megsemmisült az országban.

Máshol is belendült a gáztárolás

Ukrajna mellett Németország, Lettország, Portugália és az Egyesült Királyság tárolt gázkészletei is nőttek az elmúlt napokban, de ez csak az egyenleg. Valójában majdnem minden európai országban tart a betárolás, csak sok helyen még kisebb a tárolókba juttatott mennyiség az azokból kivettnél. 

Ukrajnánál Németország és Franciaország is sokkal több gázt tárolt be,

az előbbi az ukrajnainál közel 30 százalékkal többet, az utóbbi kétszer annyit a legfrissebb, azaz a szerdai adatok szerint. Magyarország egyelőre a kitárolásban jeleskedik: szerdán több mint háromszor annyi gázt vett ki a tárolóiból, mint amennyit betöltött. A hazai tárolókban tartják a szerbiai készleteket is. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu