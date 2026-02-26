Ukrajna újabb országon keresztül kap amerikai LNG-t, beszálltak a litvánok is

Ukrajna állami olaj- és gázipari vállalata, a Naftogaz első alkalommal szállít amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) Ukrajnába a litvániai Klaipéda kikötőjében található terminálon keresztül – közölte a cég csütörtökön. Mivel Oroszország jelentősen megnövelte az ukrán energiaszektor elleni csapások számát és intenzitását, amelyek mind az erőműveket, mind a gáztermelő létesítményeket célozzák, Kijev arra kényszerült, hogy növelje az importot.

Ukrajna kénytelen növelni az importot az energetikai infrasturktúráját érő folyamatos orosz támadások miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna vezetékes gázt Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból importál, amerikai LNG-t eddig

lengyelországi

és görögországi

terminálokból kapott. Litvánia új importútvonallá vált.

Ukrajna már Litvánián keresztül is kap LNG-t

„A Naftogaz csoport a litván állami tulajdonú Ignitis csoporttal együttműködve 90 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz szállítását biztosította” – közölte közleményében a Naftogaz.

Denis Smihal első miniszterelnök-helyettes, energetikai miniszter az új útvonalról azt írta az X-en, hogy „Ukrajna diverzifikálja az ellátást, mert Oroszország energiaterrorja alatt minden új útvonal biztonsági eszköz”.

Az RBC Ukraine tudósítása szerint

március végére érik el a 90 millió köbmétert.

A portál szerint Smihal arról is beszámolt, hogy a kormányzat dolgozik új szállítási útvonalak megnyitásán is.

Több ország biztosít LNG-t

Idén az első amerikai LNG-szállítmány február elején érkezett Ukrajnába Lengyelországon keresztül, a mennyisége megközelíti a százmillió köbmétert. Ez elég 700 ezer ukrán család ellátására egy hónapon keresztül.

Rügenből érkezik a gáz Ukrajnába / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

2025 eleje óta az Orlennel kötött megállapodások keretében a Naftogaz több mint 400 millió köbméter amerikai LNG-t importált Ukrajnába.

A Naftogaz hivatalos oldalán a hét elején arról is beszámolt, hogy még ebben a hónapban várhatóan kapnak majd amerikai LNG-t Németország segítségével is Lengyelországon keresztül a TotalEnergiestől.

A gázt eszerint

a Deustche ReGas fogja ismét cseppfolyósítani, és vezetéken eljuttatni az országba.

„Az egyetlen magánpénzből finanszírozott és működő német LNG-terminálként különösen büszkék vagy arra, hogy közvetlenül hozzájárulhatunk Ukrajna energiabiztonságához” – idézte az oldal Ingo Wagnert, a Deusche ReGas vezérigazgatóját.