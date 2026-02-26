Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Ukrajna

Ukrajna újabb országon keresztül kap amerikai LNG-t, beszálltak a litvánok is

Új útvonalon érkezik az energiahordozó. Ukrajna energiabiztonságát erősítik a szállítmányok.
VG
2026.02.26, 13:05
Frissítve: 2026.02.26, 13:55

Ukrajna állami olaj- és gázipari vállalata, a Naftogaz első alkalommal szállít amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) Ukrajnába a litvániai Klaipéda kikötőjében található terminálon keresztül – közölte a cég csütörtökön. Mivel Oroszország jelentősen megnövelte az ukrán energiaszektor elleni csapások számát és intenzitását, amelyek mind az erőműveket, mind a gáztermelő létesítményeket célozzák, Kijev arra kényszerült, hogy növelje az importot.

Ukrajna
Ukrajna kénytelen növelni az importot az energetikai infrasturktúráját érő folyamatos orosz támadások miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna vezetékes gázt Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból importál, amerikai LNG-t eddig 

  • lengyelországi 
  • és görögországi 

terminálokból kapott. Litvánia új importútvonallá vált.

Ukrajna már Litvánián keresztül is kap LNG-t

„A Naftogaz csoport a litván állami tulajdonú Ignitis csoporttal együttműködve 90 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz szállítását biztosította” – közölte közleményében a Naftogaz.

Denis Smihal első miniszterelnök-helyettes, energetikai miniszter az új útvonalról azt írta az X-en, hogy „Ukrajna diverzifikálja az ellátást, mert Oroszország energiaterrorja alatt minden új útvonal biztonsági eszköz”.

Az RBC Ukraine tudósítása szerint 

március végére érik el a 90 millió köbmétert.

 A portál szerint Smihal arról is beszámolt, hogy a kormányzat dolgozik új szállítási útvonalak megnyitásán is.

Több ország biztosít LNG-t

Idén az első amerikai LNG-szállítmány február elején érkezett Ukrajnába Lengyelországon keresztül, a mennyisége megközelíti a százmillió köbmétert. Ez elég 700 ezer ukrán család ellátására egy hónapon keresztül.

LNG terminal on Rügen delivers gas to Ukraine for the first time
Rügenből érkezik a gáz Ukrajnába / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

2025 eleje óta az Orlennel kötött megállapodások keretében a Naftogaz több mint 400 millió köbméter amerikai LNG-t importált Ukrajnába.

A Naftogaz hivatalos oldalán a hét elején arról is beszámolt, hogy még ebben a hónapban várhatóan kapnak majd amerikai LNG-t Németország segítségével is Lengyelországon keresztül a TotalEnergiestől.

A gázt eszerint 

a Deustche ReGas fogja ismét cseppfolyósítani, és vezetéken eljuttatni az országba.

„Az egyetlen magánpénzből finanszírozott és működő német LNG-terminálként különösen büszkék vagy arra, hogy közvetlenül hozzájárulhatunk Ukrajna energiabiztonságához” – idézte az oldal Ingo Wagnert, a Deusche ReGas vezérigazgatóját.

A cég terminálja a balti-tengeri Rügen szigetének kikötőjében működik.

Különösen nehéz az idei tél

Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója emlékeztetett, hogy ez a tél a legnehezebb a háború kezdete óta a gázinfrastruktúra folyamatos bombázása és a rendkívül hideg időjárás miatt.

„A Naftogaz csapata szisztematikusan együttműködik nemzetközi partnereivel a források és útvonalak diverzifikálása érdekében, hogy biztosítsa az ukránok stabil ellátását. Ez az új partnerség új, megbízható importútvonalat nyit Ukrajna számára az idei évre, és ez a megállapodás csak az első lépés egy hosszú távú partnerség felé” – mondta a német kapcsolatról.

A Naftogaz beszámolója szerint az idén várhatóan összesen egymilliárd köbméter LNG érkezik majd az országba különböző útvonalakon keresztül.


 

