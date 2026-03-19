Ukrajna megtámadta Magyarország gázvezetékét is, ezzel köszöntik az EU-csúcsot
Az Európai Unió csütörtökön kezdődött csúcstalálkozóját azzal köszöntötte Ukrajna, hogy újabb támadásokat intézett a Magyarországra orosz gázt szállító utolsó megmaradt csővezeték ellen. Támadás érte a Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezetékek kritikus fontosságú infrastruktúra-létesítményeit − számolt be a Gazprom.
Az ukrán hadsereg három kompresszorállomás ellen hajtott végre támadást összesen 26 darab pilóta nélküli légi jármű (UAV) segítségével. A támadásokat az orosz csapatok elhárították, így az energetikai vállalat létesítményeiben nem keletkezett kár.
Előre megüzenték Brüsszelből: ma leszámolnak Orbán Viktorral, nem akarják, hogy Zelenszkij dühös legyen – erre készülnek Ursula von der Leyenék a sorsdöntő EU-csúcson
Az Európai Unió állam és kormányfői Brüsszelben találkoznak. Orbán Viktor kemény csatára számít a csütörtöki EU-csúcson. Több unió vezető kemény fellépést szeretne a magyar miniszterelnökkel szemben Ukrajna érdekében.
Az ukrán támadást szenvedett Török Áramlatról
A Török Áramlat egy Oroszországot Törökországgal összekötő gázvezeték, ami a Fekete-tengeren keresztül húzódik, kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter. A vezeték segítségével a Gazprom törökországi tranzittal szállít földgázt Dél- és Kelet-Európa országaiba, beleértve Szlovákiát és Magyarországot is. A vezeték két ágból áll, melyek mindegyike évi 15,75 milliárd köbméter gáz szállítására képes. 2025-ben a vezetéken keresztül 18,1 milliárd köbméter gáz érkezett Európába, és 7,6 milliárd köbmétert Törökországba.
A Kék Áramlatról
A Kék Áramlat gázvezeték, amely kizárólag Törökország ellátását szolgálja, 2003-ban készült el, és 2025-ben 13,6 milliárd köbméter gázt szállított.
Törökország az általa felhasznált gáz túlnyomó részét Oroszországból szerzi be. 2025-ben a Gazprom 21 milliárd köbméter gázt szállított az országba, ami a gázimport 37 százalékát tette ki. Az Irán körüli válság a török import 14 százalékát érintette, ami 8,23 milliárd köbméternek felel meg. Az ország LNG-importja is veszélyben van a közel-keleti háború miatt. 2025-ben a cseppfolyósított földgáz a beszerzések 29 százalékát tette ki.
Hallatlan dolog történt a Barátság-vizsgálóbizottsággal, Magyarország és Szlovákia azonnal tiltakozott – ez így semmire se vezet
A magyar és a szlovák külügyminiszter Ursula von der Leyennek írt levelükben kifogásolják, hogy az EU szakértői az országaik nélkül mérik fel az Ukrajnában megrongálódott Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarország és Szlovákia szerint ezért bármilyen megállapítás hitelessége és objektivitása kérdéses, így azt kérik, hogy a vizsgálatban saját szakértőik is részt vehessenek. Magyarország és Szlovákia január vége óta nem tud orosz olajat szállítani a Barátság kőolajvezetéken keresztül.