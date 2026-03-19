Ukrajna megtámadta Magyarország gázvezetékét is, ezzel köszöntik az EU-csúcsot

Az Európai Unió csütörtökön kezdődött csúcstalálkozóját azzal köszöntötte Ukrajna, hogy újabb támadásokat intézett a Magyarországra orosz gázt szállító utolsó megmaradt csővezeték ellen. Támadás érte a Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezetékek kritikus fontosságú infrastruktúra-létesítményeit − számolt be a Gazprom.

Az ukrán hadsereg három kompresszorállomás ellen hajtott végre támadást összesen 26 darab pilóta nélküli légi jármű (UAV) segítségével. A támadásokat az orosz csapatok elhárították, így az energetikai vállalat létesítményeiben nem keletkezett kár.

Az ukrán támadást szenvedett Török Áramlatról

A Török Áramlat egy Oroszországot Törökországgal összekötő gázvezeték, ami a Fekete-tengeren keresztül húzódik, kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter. A vezeték segítségével a Gazprom törökországi tranzittal szállít földgázt Dél- és Kelet-Európa országaiba, beleértve Szlovákiát és Magyarországot is. A vezeték két ágból áll, melyek mindegyike évi 15,75 milliárd köbméter gáz szállítására képes. 2025-ben a vezetéken keresztül 18,1 milliárd köbméter gáz érkezett Európába, és 7,6 milliárd köbmétert Törökországba.

A Kék Áramlatról

A Kék Áramlat gázvezeték, amely kizárólag Törökország ellátását szolgálja, 2003-ban készült el, és 2025-ben 13,6 milliárd köbméter gázt szállított.

Törökország az általa felhasznált gáz túlnyomó részét Oroszországból szerzi be. 2025-ben a Gazprom 21 milliárd köbméter gázt szállított az országba, ami a gázimport 37 százalékát tette ki. Az Irán körüli válság a török import 14 százalékát érintette, ami 8,23 milliárd köbméternek felel meg. Az ország LNG-importja is veszélyben van a közel-keleti háború miatt. 2025-ben a cseppfolyósított földgáz a beszerzések 29 százalékát tette ki.