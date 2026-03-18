Deviza
EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93% EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
gazdasági növekedés
szlovák kormány
Szlovákia
Szlovák Nemzeti Bank

Idén behúzza a kéziféket a szlovák gazdaság, alig nő a GDP

Minden korábbinál komorabb előrejelzést adott ki, csupán 0,5 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Közgazdaságtudományi Intézete. Eddig a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) 2026-ban 0,6 százalék, a pénzügyminisztérium pedig 1 százalék gazdasági növekedéssel számolt.
Sidó Zoltán
2026.03.18, 20:20

Szlovákia idei gazdasági növekedése csupán 0,5 százalékos lesz, a növekedést fékezi a kisebb külföldi kereslet, a pénzügyi konszolidáció (az idei zsinórban már a harmadik, mindeddig gyakorlatilag hatástalan takarékossági csomag), valamint az erősödő bizonytalansági kockázatok a globális gazdaságban – ez derül ki a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Közgazdaságtudományi Intézetének legfrissebb prognózisából. 

Gazdasági növekedés: behúzza a kéziféket a szlovák gazdaság

Ez minden korábbinál komorabb előrejelzés, eddig a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) 2026-ban 0,6 százalékkal, a pénzügyminisztérium pedig 1 százalékkal számolt. Az akadémia úgy látja, hogy Szlovákia idei gazdasági növekménye a legalacsonyabb lesz a visegrádi négyeket és Ausztriát magába foglaló csoportban. 

Az éves infláció újra eléri a 4 százalékot, köszönhetően a magasabb adókat bevezető konszolidációnak és a vállalkozói szférára nehezedő nagyobb terheknek, emiatt a reálbérek csak minimális mértékben nőnek 

– közölte Tomás Miklosovic, az SAV elemzője. Ráadásul a munkanélküliség az elkövetkező időszakban 5,8-5,9 százalékra nőhet a mostani 5 százalék körüli szintről. 

Csak lassan javul a gazdasági helyzet

Mérsékelt javulást csak 2027-től várnak, amikor is a Közgazdaságtudományi Intézet prognózisa 1,3 százalékos növekményt vetít előre, a 2028 és 2030 közötti időszakban pedig évente mintegy 2 százalékosat. 

Az akadémia arra figyelmeztet, hogy átfogó gazdasági reformok nélkül Szlovákia felzárkózása az uniós átlaghoz tartósan leállhat. 

Sajnálatos módon a Fico-kormány voltaképpen folyamatosan önmagával foglalkozik, érdemi gazdasági kérdések nem kerülnek napirendre, még a konszolidációs csomag nyilvánvaló hibáit se küszöbölték ki eddig. Például a napokban derült ki, hogy a takarékosság jegyében idén átmenetileg megszüntetett két, péntekre eső államünnep (május 8. és szeptember 15.) során a kormány elfelejtette törölni az ünnepnapokra vonatkozó 100 százalékos bérpótlékot.

A kabinet köldöknézése, vélt sérelmeinek orvoslása nem csupán ellenzéki észrevétel. Andrej Danko, a nemzeti SNS elnöke, a kormánykoalíció tagja éppen a hétvégén nyilatkozta: az ország stagnál, a kormány működése nem felel meg a választók várakozásainak. Szerinte a 2,5 éve hivatalban lévő kormány tevékenységét az jellemzi, hogy érdektelen problémákat old meg, és miközben a választók a konszolidációk okozta nehézségekre megoldásokat várnak, addig Robert Fico kormányfő elsősorban politikai vitákkal és bosszúállással foglalkozik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
