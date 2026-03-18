Rendkívüli: eddig példátlan dolog történt az iráni háborúban, már célzottan támadják az olajlétesítményeket – kilőttek az árak

Szlovákia drágábban adhatja az üzemanyagot a külföldieknek, nem bírnak a benzinturistákkal – Fico veszélyt jelzett, „a benzinkutak szó szerint kiszáradtak"

A lengyelek manapság átjárnak tankolni Szlovákiába, mert ott olcsóbb az üzemanyag. A benzinturizmus ugyanakkor ellátási problémát okoz a térségben, ami ellen a szlovák kormány fel akar lépni. Robert Fico szerint Szlovákia akár külön, magasabb dízelárat szabhat a külföldi autósoknak, sőt a tankolásukat is korlátozhatják.
Németh Anita
2026.03.18, 10:05
Frissítve: 2026.03.18, 10:17

Szlovákiában egyre nagyobb problémát jelent a benzinturizmus. A kormányfőt a Mol olaj- és gázipari csoport részét képező Slovnaft finomító képviselői arról tájékoztatták, hogy egyes Lengyelországgal határos északi járásokban megugrott a vásárlások száma a szlovák oldalon olcsóbb dízelárak miatt.

Szlovákia egyes benzinkútjain elfogyott az üzemanyag a benzinturizmus miatt: Robert Fico akár korlátozhatja is a tankolást a külföldieknek / Fotó: AFP

A Reuters információja szerint Robert Fico miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy 

egyes esetekben a benzinkutak szó szerint kiszáradtak.

Szlovákia éppen ezért mérlegeli, hogy a külföldi autósok számára magasabb dízelárat állapítson meg a benzinkutakon, sőt, akár korlátozná a tankolásukat is.

Az üzemanyagok drágulása az egész világon fejtörést okoz az országvezetőknek

Magyarország üzemanyagár-plafont, vagyis védett árat vezetett be, míg Lengyelország fő finomítója, az Orlen, csökkentette az árréseit, hogy mérsékelje a drágulást.

Szlovákia eddig elkerülte az intézkedéseket, mivel az eladók önszabályozására támaszkodott, ami ugyanakkor a mennyiségek korlátozásához is vezethet.

Fico azt mondta, a kormány olyan árakat szeretne, amelyek a legtöbb szomszédos országéval összevethetők, valamint olcsóbbak, mint Ausztriában.

A pozsonyi Slovnaft néhány napra vállalta az önkorlátozást az üzemanyagárakra vonatkozóan.

Szlovákia nem akarja a magyar utat választani

Fico korábban hangsúlyozta, az Irán elleni háború óta Szlovákiában a benzin és a gázolaj literje átlagosan 5 centtel drágult, ami kisebb mértékű, mint a környező országokban.

A kormányfő hozzátette, nem akarja a magyar utat választani, azaz nem lesz ársapka az üzemanyagon, felmerült az áfa kulcsának vagy a jövedéki adó nagyságának csökkentése – amihez egyébként szintén hozzányúlt a magyar kormány a védett árak mellett –, ám még nem született döntés.

A szlovák kormány mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben fékezze az üzemanyagárak növekedését, illetve azért, hogy Szlovákiában kevésbé legyen olyan erőteljes az áremelkedés, mint a szomszédos országokban – jelentette be a napokban Peter Pellegrini köztársasági elnök. 

Mindenkit sokkolt az OMV-vezér, kifogyhatnak az üzemanyagból: elmondta, mennyit keresnek egy liter benzinen Ausztriában – „Aki nem akar fizetni, menjen gyalog”

Az iráni háború miatt Ausztriában is meredeken emelkednek az üzemanyagárak: a benzin és a gázolaj régóta nem volt ilyen drága. Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója az „Ö1” déli hírműsorban cáfolta a vádakat, miszerint a vállalat profitál a válságból. Pragmatikus javaslatot is benyújtott az üzemanyaghiány kezelésére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
