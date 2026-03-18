Szlovákia drágábban adhatja az üzemanyagot a külföldieknek, nem bírnak a benzinturistákkal – Fico veszélyt jelzett, „a benzinkutak szó szerint kiszáradtak"
Szlovákiában egyre nagyobb problémát jelent a benzinturizmus. A kormányfőt a Mol olaj- és gázipari csoport részét képező Slovnaft finomító képviselői arról tájékoztatták, hogy egyes Lengyelországgal határos északi járásokban megugrott a vásárlások száma a szlovák oldalon olcsóbb dízelárak miatt.
A Reuters információja szerint Robert Fico miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy
egyes esetekben a benzinkutak szó szerint kiszáradtak.
Szlovákia éppen ezért mérlegeli, hogy a külföldi autósok számára magasabb dízelárat állapítson meg a benzinkutakon, sőt, akár korlátozná a tankolásukat is.
Az üzemanyagok drágulása az egész világon fejtörést okoz az országvezetőknek
Magyarország üzemanyagár-plafont, vagyis védett árat vezetett be, míg Lengyelország fő finomítója, az Orlen, csökkentette az árréseit, hogy mérsékelje a drágulást.
Szlovákia eddig elkerülte az intézkedéseket, mivel az eladók önszabályozására támaszkodott, ami ugyanakkor a mennyiségek korlátozásához is vezethet.
Fico azt mondta, a kormány olyan árakat szeretne, amelyek a legtöbb szomszédos országéval összevethetők, valamint olcsóbbak, mint Ausztriában.
A pozsonyi Slovnaft néhány napra vállalta az önkorlátozást az üzemanyagárakra vonatkozóan.
Szlovákia nem akarja a magyar utat választani
Fico korábban hangsúlyozta, az Irán elleni háború óta Szlovákiában a benzin és a gázolaj literje átlagosan 5 centtel drágult, ami kisebb mértékű, mint a környező országokban.
A kormányfő hozzátette, nem akarja a magyar utat választani, azaz nem lesz ársapka az üzemanyagon, felmerült az áfa kulcsának vagy a jövedéki adó nagyságának csökkentése – amihez egyébként szintén hozzányúlt a magyar kormány a védett árak mellett –, ám még nem született döntés.
A szlovák kormány mindent megtesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben fékezze az üzemanyagárak növekedését, illetve azért, hogy Szlovákiában kevésbé legyen olyan erőteljes az áremelkedés, mint a szomszédos országokban – jelentette be a napokban Peter Pellegrini köztársasági elnök.
