Figyelmeztet a Slovnaft, kritikussá kezd válni a helyzet, nem indulnak az olajtankerek

A Barátság kőolajvezeték kiesése és a közel-keleti válság miatt félbe törtek az ellátási láncok. A Slovnaft gyorsan tudott reagálni a válságokra, hosszú távon azonban a kontinens teljesen elszigetelődhet, ha nem erősíti meg az energiaszállítási útvonalait.
2026.03.17, 15:50
Frissítve: 2026.03.17, 15:56

Egyre súlyosabb problémák rajzolódnak ki az olajpiacon, miután a Hormuzi-szoros lezárása felborította a globális ellátási láncokat. A szlovák Slovnaft vezetője szerint az Európába tartó tankerek alacsony száma a szűk keresztmetszet, a közel-keleti válság enyhüléséig pedig a blokknak sürgősen útvonalakat kell keresnie, hogy megakadályozzák az energiaválság elharapódzását.

A Slovnaft vezére szerint nem az olaj hiányzik, hanem az, ami elhozza Európába / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyre komolyabb zavarok jelennek meg a globális olajellátásban, és most már nemcsak a nyersanyag, hanem a szállítás is problémává vált. 

Gabriel Szabó, a Mol-leányvállalat vezérigazgatója nyíltan beszélt arról, hogy a helyzet „egyre kritikusabb”, különösen az olajszállító tankerek piacán.

A probléma gyökere a Hormuzi-szoros lezárása, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, így az itt áthaladó forgalom kiesése dominószerű hatást indított el: szűkült a globális kínálat, az árak emelkedtek, és hirtelen mindenki alternatív szállítási megoldásokat keres.

Ennek következtében a tankerpiacon drámai keresletnövekedés alakult ki. Szabó szerint a beszállítók egyre gyakrabban mondják vissza a szállításokat az utolsó pillanatban, ami komoly bizonytalanságot visz a rendszerbe. Ez nemcsak logisztikai kérdés, hanem közvetlenül érinti az üzemanyagárakat és az ellátásbiztonságot is.

A Slovnaft időben reagált, Európa megint lemaradt

A Mol csoporthoz tartozó Slovnaft ugyanakkor egyelőre stabil helyzetben van, mivel a vállalat gyorsan tudott lépni: miután január 27-én leálltak a szállítások a Barátság kőolajvezeték déli ágán, azonnal elkezdtek alternatív útvonalakat keresni.

Így összesen 11 tankert kötöttek le az Adria kőolajvezeték útvonalán keresztül, hogy garantálják a nyersolajellátást. Ez a lépés rövid távon stabilizálta a helyzetet, de a vezérigazgató szavai alapján a piac egészét tekintve korántsem megnyugtató a kép.

A szállítási kapacitások szűkülése ugyanis globális probléma, amely gyorsan továbbgyűrűzhet más régiókba is.

A Slovnaft esete jól mutatja, hogy azok a vállalatok vannak előnyben, amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni és alternatív útvonalakat kiépíteni. Ugyanakkor a kisebb szereplők vagy a kevésbé rugalmas rendszerek könnyen ellátási problémákkal szembesülhetnek.

A jelenlegi folyamatok egyértelműen arra utalnak, hogy az olajpiac újabb feszültségszintre lépett. Ha a Hormuzi-szoros helyzete nem rendeződik gyorsan, a tankerhiány és a szállítási bizonytalanság akár tartósan is velünk maradhat – ami újabb árrobbanást és gazdasági következményeket hozhat Európában.

