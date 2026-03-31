Földgáz: hiába ül gigantikus gázkészleten Ukrajna, mégis Amerikában kell kapálódznia Zelenszkijnek

Oroszország inváziója miatt Ukrajna kénytelen alapvetően átalakítani az Oroszországból érkező energiaimporttól való korábbi függését – mutat rá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). Ukrajna rövid távon energiaellátásának fenntartására, a lakosság áram- és fűtésellátásának helyreállítására összpontosít. Energiastratégiájában továbbra is az európai integrációra alapoz. A fókusz a gázon van.

A belföldi gáztermelés korábban fedezte az ország igényeit / Fotó: Naftogaz

Teljesen átalakultak Ukrajna gázpozíciói

A gázellátás terén most úgy tűnik, hogy leporoltak egy több mint tízéves, talán ígéretes elképzelést. Míg ugyanis Ukrajna, amely korábban dúskált a földgázban – 1975-ben például önellátó volt –, ma erősen ki van téve az importnak. Lépéskényszerben van, az alaphelyzet pedig a következő:

Ukrajna nagy gázkészlettel rendelkezik, de a kitermelést nehezíti a területén folyó háború.

Áramtermelésének körülbelül a negyede gázalapú, eközben nő a megújulók súlya.

Ukrajna törekszik a gázfelhasználása csökkentésére, de kénytelen is rá.

A Déli Áramlat üzembe helyezésével az orosz gázszállítások 2021 októbere óta elkerülik Ukrajnát. Azóta Csehország, Szlovákia és Magyarország új importútvonalat használ. A tranzit újraindítását Ukrajna ellehetetlenítette azzal, hogy a háború miatt nem volt hajlandó meghosszabbítani a 2024 végén lejárt orosz–ukrán tranzitmegállapodást.

Ukrajna gázellátásában sok ország üzleti, sőt geopolitikai előnyt lát.

Ukrajna 1975-ben még 78 milliárd köbméter feletti gáztermelése ma ennek a negyedét sem éri el. Bár a háború lezárultával a termelés nyilván növelhető, az még nem látható, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrán gázmezők, illetve gázinfrastruktúra mekkora hányada kerül vissza – ha visszakerül belőle valamennyi – Ukrajnához.

Előzetes adatok szerint Ukrajna tavaly 21 milliárd köbméter földgázt használt fel. Ebből 17,7 milliárd köbméter volt a saját termelése, és 6,47 milliárd köbméter – az előző évi kilencszerese – az import, vagyis még maradt tartaléka a föld alatti tárolóiban. A behozatal csaknem fele érkezett Magyarország, a harmada Lengyelország, az ötöde Szlovákia irányából, és elenyésző része dél felől. Az eladók nem feltétlenül a felsorolt országokat képviselték, azokon tranzitálhattak is.

Az uniós szigor lehetőséget kínál az USA-nak

Az, hogy az Európai Tanács 2026 elején hivatalosan is jóváhagyta az orosz vezetékes gáz és LNG fokozatos kivezetését, Ukrajna tranzit- és importlehetőségeit is véglegesen korlátozza. Egyúttal felértékeli a kördiagramon szerény másfél százalékos súllyal szereplő, dél felőli importirányt, mindenekelőtt a formálódó Vertikális Gázfolyosót. Az útvonalon elsősorban a cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó görögországi kikötőkből továbbítható a gáz Ukrajnába és más országokba.