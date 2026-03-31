Földgáz: hiába ül gigantikus gázkészleten Ukrajna, mégis Amerikában kell kapálódznia Zelenszkijnek
Oroszország inváziója miatt Ukrajna kénytelen alapvetően átalakítani az Oroszországból érkező energiaimporttól való korábbi függését – mutat rá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). Ukrajna rövid távon energiaellátásának fenntartására, a lakosság áram- és fűtésellátásának helyreállítására összpontosít. Energiastratégiájában továbbra is az európai integrációra alapoz. A fókusz a gázon van.
Teljesen átalakultak Ukrajna gázpozíciói
A gázellátás terén most úgy tűnik, hogy leporoltak egy több mint tízéves, talán ígéretes elképzelést. Míg ugyanis Ukrajna, amely korábban dúskált a földgázban – 1975-ben például önellátó volt –, ma erősen ki van téve az importnak. Lépéskényszerben van, az alaphelyzet pedig a következő:
- Ukrajna nagy gázkészlettel rendelkezik, de a kitermelést nehezíti a területén folyó háború.
- Áramtermelésének körülbelül a negyede gázalapú, eközben nő a megújulók súlya.
- Ukrajna törekszik a gázfelhasználása csökkentésére, de kénytelen is rá.
- A Déli Áramlat üzembe helyezésével az orosz gázszállítások 2021 októbere óta elkerülik Ukrajnát. Azóta Csehország, Szlovákia és Magyarország új importútvonalat használ. A tranzit újraindítását Ukrajna ellehetetlenítette azzal, hogy a háború miatt nem volt hajlandó meghosszabbítani a 2024 végén lejárt orosz–ukrán tranzitmegállapodást.
- Ukrajna gázellátásában sok ország üzleti, sőt geopolitikai előnyt lát.
Ukrajna 1975-ben még 78 milliárd köbméter feletti gáztermelése ma ennek a negyedét sem éri el. Bár a háború lezárultával a termelés nyilván növelhető, az még nem látható, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrán gázmezők, illetve gázinfrastruktúra mekkora hányada kerül vissza – ha visszakerül belőle valamennyi – Ukrajnához.
Előzetes adatok szerint Ukrajna tavaly 21 milliárd köbméter földgázt használt fel. Ebből 17,7 milliárd köbméter volt a saját termelése, és 6,47 milliárd köbméter – az előző évi kilencszerese – az import, vagyis még maradt tartaléka a föld alatti tárolóiban. A behozatal csaknem fele érkezett Magyarország, a harmada Lengyelország, az ötöde Szlovákia irányából, és elenyésző része dél felől. Az eladók nem feltétlenül a felsorolt országokat képviselték, azokon tranzitálhattak is.
Az uniós szigor lehetőséget kínál az USA-nak
Az, hogy az Európai Tanács 2026 elején hivatalosan is jóváhagyta az orosz vezetékes gáz és LNG fokozatos kivezetését, Ukrajna tranzit- és importlehetőségeit is véglegesen korlátozza. Egyúttal felértékeli a kördiagramon szerény másfél százalékos súllyal szereplő, dél felőli importirányt, mindenekelőtt a formálódó Vertikális Gázfolyosót. Az útvonalon elsősorban a cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó görögországi kikötőkből továbbítható a gáz Ukrajnába és más országokba.
Ám mégsem elsősorban ezen, hanem az amerikai LNG-n alapulna Ukrajna gázimportja, illetve akár gázközponti szerepe is egy 2011–2012-es és most újra elővett elgondolás szerint. Az eredeti tanulmány szerint egy közös kelet-európai gázközpontot kellett volna létrehozni Ukrajna területén. Ebből nem lett semmi, de néhány évre rá az ukrán fél és a lengyel Polenergia vállalat már egy olyan koncepciót készített, amellyel az Egyesült Államok földgáztermelői számára kívánták vonzóvá venni a közép- és kelet-európai, különösen ukrajnai eladásaikat, beruházásaikat. Ebben szerepelt egy új lengyel–ukrán összekötő vezeték is, amelynek egy évi 8,7 milliárd köbméteres változatára 2017-ben terv is készült. Állítólag volt is rá amerikai érdeklődés, de ebből sem lett semmi.
Mégsem lehet tovább várni – jöhet az amerikai gázklaszter
A fordulatot mégis kikényszerítheti, ha 2028-tól valóban nem érkezik orosz gáz az Európai Unióba. Ekkortól ukrán várakozások szerint
- az amerikai gáztulajdonosok közvetlenül, a nagykereskedelmi piacok megkerülésével is eladhatnak gázt a térségben.
- Szintén ukrán számítások szerint a szállítási költségek minimálisak lesznek más szállítási módokhoz képest.
- A új helyzetben a nyugat-ukrajnai gáztárolókban tárolható majd a télre szükséges gáz egy része.
- Végül, míg az amerikai LNG közel felét FOB-paritáson vásárolják az európai vevők, és így e gáz mindig megérkezik a vevő által kijelölt európai terminálra, a Hormuzi-szoroson át várt gázt esetenként Ázsiába irányították át.
Lényegében egy amerikai gázklaszter létrehozását javasoljuk a területünkön. Amerikai forrással megbízhatóbb és kiszámíthatóbb lesz Európa gázellátása, nő a gázinfrastruktúránk iránti kereslet, és erősödik Ukrajna energiabiztonsága
– olvasható a tervekről beszámoló Energobizneszben. A projektet már fejlesztik is, de a részletek még nem nyilvánosak.
Annyi viszont leszűrhető a koncepciójából, hogy
- a térség ellátható gázzal a szerint az amerikai modell szerint, amely az amerikai gáz beszerzését, az ukrán gázszállító infrastruktúra használatát és új interkonnektorok lefektetését feltételezi, különösen a lengyel–ukrán útvonalon;
- az ukrán föld alatti gáztárolók használatával jobban megteremthető a kínálat és a kereslet szezonális egyensúlya, a régiós gázpiac pedig rugalmasabbá válhat;
- a javasolt koncepció megvalósításával közvetlen és stabil földgázellátási csatornák jöhetnek létre, javítva a piac átláthatóságát, csökkentve a tranzakciós költségeket és megerősítve a szállítók és a fogyasztók partnerségét;
- az ukrajnai amerikai gázklaszter a régió új energiabiztonságának fontos elemévé válhat.
Egy ilyen amerikai gázklaszter – bár nagy horderejű – csak egy lehet az Egyesült Államok ukrajnai tervei közül. A közel egy éve aláírt amerikai–ukrán ásványkincsegyezmény ugyanis ennél jóval többről szól: amerikai érdekeltségszerzésről az ukrán olaj- és gázágazatban.
A tűzoltás a mielőbbi diverzifikálás
Ukrajnának már most lépnie kell, mert a pillanatnyi állapot szerint a harmadik negyedévtől nem kap Magyarországról földgázt. A szállítási stopot a magyar kormány azért rendelte el, mert január 27. óta nem érkezik meg Magyarországra az Oroszországból megrendelt kőolaj az ukrán területet átszelő Barátság vezetéken. Bár ukrán állítás szerint az olajtranzitot egy orosz támadásra visszavezethető rongálódás okozza. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a vezeték megsemmisült, a helyreállításához tűzszünetre van szükség. A magyar hivatalos vezetés szerint kizárólag politikai oka van annak, hogy nem érkezik a Barátságon az orosz olaj.
Feltételezve, hogy 2026 harmadik negyedévétől valóban nem jut földgáz Magyarországról Ukrajnába, keleti szomszédunknak az éves mennyiség felét kell máshonnan beszereznie. Tavaly közel hárommilliárd köbméter gázt szállítottak Magyarországról Ukrajnába. Ám ebből nem következik, hogy az idei második fél évre éppen másfél milliárd jutna, főleg, mivel jellemzően a harmadik negyedévben tárolják be a fűtési idényre szánt gázt. Egy becslés szerint Ukrajna a Barátság-ügy miatt az éves gázigényének a tizedétől eshet el, ez a tavalyi 21 milliárd köbméteres felhasználást alapul véve 2,1 milliárd köbmétert jelent, ha a gázexportstop kitart az év végéig.
Azonban a július 1-jétől fenyegető magyar exportstopra készülve a folyó negyedévben felgyorsulhat a kiszállítás. Ukrán vélemény szerint Ukrajna képes lesz más országokon keresztül pótolni a Magyarországon kieső kapacitást. (Mellesleg akár szlovákiai kerülővel is hozzájuthat a Magyarországról küldött gázhoz.) Mindazonáltal Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet szakértője nem ilyen derűlátó, és nem nagyon bízik a Szlovákián keresztüli gázimportban sem.