Deviza
EUR/HUF359,97 -0,5% USD/HUF309,6 -0,53% GBP/HUF412,71 -0,5% CHF/HUF393,39 -0,51% PLN/HUF84,84 -0,5% RON/HUF69,8 -0,5% CZK/HUF14,8 -0,5% EUR/HUF359,97 -0,5% USD/HUF309,6 -0,53% GBP/HUF412,71 -0,5% CHF/HUF393,39 -0,51% PLN/HUF84,84 -0,5% RON/HUF69,8 -0,5% CZK/HUF14,8 -0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olaj
ukrán drón
Moszkva

Elsötétült az ég, akkora drónrajt küldött Ukrajna Moszkvára: Putyinék gyilkos fegyverének esélye sem volt, ez már másik szint

Moszkva térségét nagyszabású ukrán dróntámadás érte szombatról vasárnapra virradó éjszaka, a csapások pedig a beszámoló szerint olajipari és elektronikai létesítményeket is elértek. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a légvédelem 556 pilóta nélküli eszközt semmisített meg 14 régió felett, ennek ellenére több drón átjutott a fővárosi térség védelmi rendszerén.
Csókási Annamária
2026.05.17., 12:08

A támadás a jelentés alapján Ukrajna egyik legnagyobb, Oroszország belső területei ellen végrehajtott összehangolt drónművelete volt a háború során. A drónrajok több irányból közelítették meg Moszkvát, miközben Nyugat- és Közép-Oroszországban légiriadót rendeltek el. A felvételek szerint alacsonyan repülő drónokat láttak Himki, Lobnya és Naro-Fominszk térségében is, mielőtt több eszköz elérte volna a főváros környéki célpontokat.

Oil,Refinery,Burning,, moszkva drón orosz olaj Oil,Depot,Fire,,Drone,Attack.
Dróntámadás történt Moszkvában / Fotó: Anelo

Határmenti térségek energiaközpontjait támadták

Az orosz fél szerint a légvédelmi rakétarendszerek és az elektronikai hadviselési egységek százával fogták el a támadó eszközöket. A közlésben Belgorod, Kurszk és Brjanszk határ menti térségei, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger feletti légtér is szerepelt. A Kyiv Independent állítása szerint, hogy geolokációs adatok és szemtanúi felvételek alapján több csapásmérő drón átjutott a Moszkvát védő 

  • Pancir 
  • és Sz–400-as 

rendszerek rétegein.

A támadás egyik kiemelt célpontja a moszkvai olajfinomító volt a Kapotnya városrészben. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester megerősítette, hogy a létesítményt találat érte, a robbanásban pedig 12 munkás megsérült. A beszámoló szerint a csapások célja Moszkva helyi energiatartalékainak és üzemanyag-ellátási infrastruktúrájának meggyengítése lehetett.

Olajtárolókat ért a dróntámadás

A fővárostól északnyugatra a Solnyecsnogorszk közelében, Durykino falunál található olajtároló állomást is találat érte. Az Astra nevű független forrás nyílt forrású elemzése szerint a létesítmény óriási dróncsapást szenvedett el. A terminál a Moszkvát körülvevő fontos vezetékgyűrűkhöz kapcsolódik, és kereskedelmi benzin, valamint katonai felhasználású 

dízel tárolására és elosztására szolgál.

Az energetikai infrastruktúra mellett az ukrán drónok a zelenográdi Elma Technológiai Parkot is elérték. A zárt közigazgatási övezetben fekvő létesítményt a beszámoló Oroszország hazai mikroelektronikai iparának egyik központjaként írja le. A Szosznovaja fasorról készült, összevetett videófelvételek alapján nagy tűz ütött ki a védett területen belül.

Több mint száz vállalatot ért találat egyszerre

Az Elma-komplexumban több mint 150 vállalati szereplő működik, összesen 60 ezer négyzetméteren. A beszámoló szerint a parkban elektronikai alkatrészek, mérő- és vezérlőberendezések, informatikai útvonalválasztó rendszerek, valamint fejlett katonai optikai eszközök gyártásával foglalkoznak. A létesítményt 2025 májusában már támadás érte, de azóta helyreállította gyártási kapacitását.

A műveletekkel párhuzamosan dróntámadások állították le a Gazprom asztraháni gázfeldolgozó egységének motorüzemanyag-gyártó sorait, míg a Rosznyefty rjazanyi olajfinomítóját ért találat után a beszámoló szerint mérgező, „fekete esőként” leírt csapadék hullott a városra.

A moszkvai célpontok elleni támadás azt jelzi, hogy Ukrajna továbbra is az orosz háborús gazdaság ipari és energetikai hátországát próbálja nyomás alatt tartani. A csapások katonai jelentősége mellett gazdasági üzenete is erős: a beszámoló alapján Kijev azt kívánja demonstrálni, hogy még a kiemelten védett moszkvai ipari övezet sem tekinthető teljesen biztonságosnak a nagy hatótávolságú drónműveletekkel szemben.

4 perc
ukrán drón

Elsötétült az ég, akkora drónrajt küldött Ukrajna Moszkvára: Putyinék gyilkos fegyverének esélye sem volt, ez már másik szint

Dróntámadás történt Moszkvában.
5 perc
elektromos autók

Váratlant húzott a Tesla-verő BYD, nem elég neki a szegedi gyár: bedobja a nagyágyút, mindenki Magyarországra figyel – elárasztják hazánkat a csúcstechnikával

A BYD kínai autómárka robbanásszerű növekedést produkált az elmúlt időszakban Európában.
12 perc
Andrij Jermak

„Soha nem hordtam koronát, csak felhívtam őket" – így vitetik el a balhét Zelenszkij kebelbarátjával, a vudubabás óriással

Volodimir Zelenszkij kisasszézott a tavaly tömegtüntetésekhez vezető korrupciós botrányból, egykori jobbkeze azonban csütörtökön rács mögé került.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu