Ennyit kell várnia a friss nyugdíjasnak az első utalásig – rövidebb lett a kifizetési határidő

Magyarországon jelenleg az öregségi nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a 65. életévét, és legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik. A nyugdíj megállapításának folyamata azonban jóval összetettebb annál, mint hogy valaki eléri a korhatárt, majd automatikusan megkapja az ellátást. Akár 70 nap is eltelhet a nyugdíjigénylés benyújtásától számítva az első nyugdíjkifizetés teljesítéséig – írja az Origo.

Nyugdíjba vonulás: már évekkel korábban érdemes ellenőrizni az adatokat

A lap arról ír, hogy célszerű még a nyugdíjkorhatár elérése előtt rendezni és ellenőrizni a szolgálati időre, keresetekre és jogosultsági időkre vonatkozó adatokat, dokumentumokat. Az érintettek bármikor kérhetnek adategyeztetést a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivataltól.

Az eljárás során ellenőrizhető többek között:

a szolgálati idő,

a jogosultsági idő,

a korkedvezményre jogosító időszak,

valamint a korábbi jövedelmek nyilvántartása.

A nyugdíjkorhatár előtt három évvel a kormányhivatal automatikusan is küld egy összesítőt a nyilvántartott adatokról, elektronikusan vagy postai úton.

Amint a kérelmező benyújtja a nyugdíjigénylést, a hivatalos ügyintézési határidők lépnek életbe.

A kormányhivatalnak a hiánytalanul beadott kérelem után legfeljebb hatvan napja van arra, hogy meghozza a nyugdíjmegállapító döntést.

Ha hiányzó dokumentum vagy adat merül fel, az ügyintézés ennél hosszabb ideig is eltarthat, mivel a hatóság ilyenkor kapcsolatba lép az igénylővel.

Az első nyugdíjra akár két hónapot is várni kell

A nyugdíj megállapítása után még nem érkezik meg azonnal az első utalás. A kifizetést a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága végzi,

amely a határozat beérkezését követően, tíz munkanapon belül indítja el az első folyósítást.

Ez azt jelenti, hogy az igénylés beadásától számítva akár 70 napnál is több idő telhet el az első nyugdíj megérkezéséig. A gyakorlatban ugyan sok esetben gyorsabb az ügyintézés, de a nyugdíj előtt állóknak érdemes pénzügyileg felkészülniük arra, hogy akár 2-2,5 hónapos átfutási idővel is számolni kell.