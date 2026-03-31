Már számolgatják Iránban, hány milliárd dollár folyhat be a hormuzi vámból

Az iráni parlamenti bizottság egyik tagját idézve az IRIB arról számolt be, hogy a terv kifejezetten megtiltja az amerikai és izraeli, illetve az Iránnal szembeni szankciókban részt vevő országok hajóinak az áthaladását a Hormuzi-szoroson. Az intézkedés az Európai Unió hajóira is kiterjed – jegyezte meg. A bizottság által elfogadott tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Amennyiben a parlament elfogadja a Hormuzi-szoros vámjának tervét, az óriási bevételi forrást jelent Iránnak, egyúttal segíthet rendszerbe foglalni az Öböl-államokból olajat és földgázt vásárló, valamint egyéb áruk forgalmát lebonyolító országokkal kapcsolatban azt, hogy most eseti megállapodások keretében engedi át hajóikat – írja az Origo.

Teheránban a Hormuzi-szorosra kivetett vám bevezetésének tervezete kerülhet a parlament elé / Fotó: Shutterstock

Évi hatvanmilliárd dollárt remél egy iráni közgazdász a Hormuzi-szoros vámjából

A lap szerint az, hogy a vám kivetése jogszerű-e, a Hormuzi-szoros státusza alapján vélhetően erősen vitatható még a részletek ismerete nélkül is, de alighanem sokkal fontosabb az, mit fog mutatni a gyakorlat.

„Irán akár évi 60 milliárd dollárt is kereshetne a Hormuzi-szoroson áthaladó energia- és áruszállítási vámok kivetésével”

– állítja egy iráni közgazdász. Hosszein Raghfar egyetemi professzor és gazdasági elemző a Tasnim hírügynökségnek beszélt arról, hogy Irán fegyveres erői stratégiai és gazdasági előnyre tettek szert a szoros ellenőrzésével, amire kevesen számítottak a háború kezdete előtt. Ráadásul az elérhető adatok szerint Teherán már most is sokat keres a helyzeten, mivel lényegében az egyetlen olyan állam a Perzsa-öböl térségében, amely szabadon tudja indítani olajexportját külső piacokra.

„Ma a szankcionáló és a szankcionált helyzete felcserélődött. Egy nagyon erős eszköz került most országunk kezébe, ez pedig a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés” – mondta Raghfar.

Irán jelenlegi olajbevételeinek mértéke ezt önmagában alátámasztja. A TankerTrackers.com exportadatai szerint

Irán a becslések szerint napi 139 millió dollár bevételt termelt a könnyűolaj eladásaiból márciusban,

szemben a februári körülbelül napi 115 millió dollárral.

Az iráni háború kitörése és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatása miatt a konfliktus egyik központi kérdése a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása. Korábban Trump elnök kérte nyugati szövetségeseitől, hogy vállaljanak részt a szoros átjárhatóságának biztosításában, erre azonban inkább elutasító vagy tartózkodó válaszokat kapott, mire a washingtoni reakció az volt, hogy a feladatot az Egyesült Államok egyedül is meg tudja oldani.