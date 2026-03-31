Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

vám
háború
olaj

Már számolgatják Iránban, hány milliárd dollár folyhat be a hormuzi vámból

Az iráni parlament biztonsági bizottsága az éjszaka jóváhagyta azt a tervet, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra vámot vessenek ki, ez nemzeti valutában, rialban történne – jelentette az IRIB iráni állami rádió- és televízió képviselői beszámolókra hivatkozva. Eközben egyes értesülések szerint Donald Trump már arra készülhet, hogy a Hormuzi-szoros zárva maradása – Irán általi blokádja – mellett fejezi be az iráni háborút.
VG
2026.03.31, 15:13
Frissítve: 2026.03.31, 15:27

Az iráni parlamenti bizottság egyik tagját idézve az IRIB arról számolt be, hogy a terv kifejezetten megtiltja az amerikai és izraeli, illetve az Iránnal szembeni szankciókban részt vevő országok hajóinak az áthaladását a Hormuzi-szoroson. Az intézkedés az Európai Unió hajóira is kiterjed – jegyezte meg. A bizottság által elfogadott tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Amennyiben a parlament elfogadja a Hormuzi-szoros vámjának tervét, az óriási bevételi forrást jelent Iránnak, egyúttal segíthet rendszerbe foglalni az Öböl-államokból olajat és földgázt vásárló, valamint egyéb áruk forgalmát lebonyolító országokkal kapcsolatban azt, hogy most eseti megállapodások keretében engedi át hajóikat – írja az Origo.

Irán, iráni háború, iráni konfliktus Perzsa-öböl, Hormuzi-szoros
Teheránban a Hormuzi-szorosra kivetett vám bevezetésének tervezete kerülhet a parlament elé / Fotó: Shutterstock

Évi hatvanmilliárd dollárt remél egy iráni közgazdász a Hormuzi-szoros vámjából

A lap szerint az, hogy a vám kivetése jogszerű-e, a Hormuzi-szoros státusza alapján vélhetően erősen vitatható még a részletek ismerete nélkül is, de alighanem sokkal fontosabb az, mit fog mutatni a gyakorlat.

„Irán akár évi 60 milliárd dollárt is kereshetne a Hormuzi-szoroson áthaladó energia- és áruszállítási vámok kivetésével”

– állítja egy iráni közgazdász. Hosszein Raghfar egyetemi professzor és gazdasági elemző a Tasnim hírügynökségnek beszélt arról, hogy Irán fegyveres erői stratégiai és gazdasági előnyre tettek szert a szoros ellenőrzésével, amire kevesen számítottak a háború kezdete előtt. Ráadásul az elérhető adatok szerint Teherán már most is sokat keres a helyzeten, mivel lényegében az egyetlen olyan állam a Perzsa-öböl térségében, amely szabadon tudja indítani olajexportját külső piacokra.

„Ma a szankcionáló és a szankcionált helyzete felcserélődött. Egy nagyon erős eszköz került most országunk kezébe, ez pedig a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés” – mondta Raghfar.

Irán jelenlegi olajbevételeinek mértéke ezt önmagában alátámasztja. A TankerTrackers.com exportadatai szerint 

  • Irán a becslések szerint napi 139 millió dollár bevételt termelt a könnyűolaj eladásaiból márciusban, 
  • szemben a februári körülbelül napi 115 millió dollárral.

Az iráni háború kitörése és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatása miatt a konfliktus egyik központi kérdése a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása. Korábban Trump elnök kérte nyugati szövetségeseitől, hogy vállaljanak részt a szoros átjárhatóságának biztosításában, erre azonban inkább elutasító vagy tartózkodó válaszokat kapott, mire a washingtoni reakció az volt, hogy a feladatot az Egyesült Államok egyedül is meg tudja oldani.

Ugyanakkor nehéz pontosan átlátni azt, mi most az amerikai álláspont a Hormuzi-szoros kapcsán, tekintve, hogy a The Wall Street Journal értesülései szerint Trump elnök és tanácsadói hajlanak arra, hogy az iráni háborút a szoros blokádjának fennmaradásával fejezzék be. Emellett az a két fő érv, hogy egyrészt katonai céljaikat akcióikkal teljesítették, azaz komolyan meggyengítették Irán rakétaképességeit és szinte teljesen elpusztították hadihajóit, másrészt a korábban négy-hat hétre tervezett csapássorozat időtartamát nem haladnák meg jelentősen.

Annak ugyanakkor roppant súlyos következményei lehetnének, ha a háború lezárása után Irán háborítatlanul vámot szedne be a hajókra, hiszen annak költségeit meg kell fizetni. Ha a VLCC-kre kivetett 2 millió dolláros eseti díjból indulunk ki, akkor akár önmagában 1 dollárral is megemelheti a hordónkénti olajárat az, ha Teherán a vámot saját szemszögéből nézve ilyen mértékben formalizálja.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
