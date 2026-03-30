Itt a meglepetés, az EU megtalálta a válaszcsapást Irán ellen, egyvalakit azonban kihagytak

Még tart az évtized, de a 2020-as évekre jellemző szavak közül egyet már bizonyosan fel fognak jegyezni a történelemkönyvek, különösen Európáról. Az Európai Unió hétfőn csattanós válaszként talált vissza a szóhoz az energiaellátását megcsappantó, árait égbe lökő iráni konfliktusra. Az Európai Tanács közleménye szerint a testület „ma úgy határozott, hogy 2027. április 13-ig meghosszabbítja az Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekre adott uniós korlátozó intézkedéseket”, azaz szankciókat.

Szankciók: az EU megvédi az irániakat, legalábbis ez a szándék / Fotó: AFP

A döntés nélkül a szankciók két hét múlva lejártak volna. A határozat arra utal, az uniós számítások szerint az iráni háború aligha ér véget ennyi idő alatt.

A szankciók meghosszabbítása aligha oldja meg az EU problémáját, amit a Hormuzi-szoros lezárása okoz. Ez hosszú időre elszakította az energiafüggő blokkot egyik fontos földgázforrásától és az európai gáz- és üzemanyagárak felszökéséhez vezetett.

Az Oroszország elleni szankciók szintén nem oldották meg az ukrajnai háború problémáját, ellenben az energiaárakat megemelték, és kiszolgáltatottá tették az uniót a mostani válságnak. Az EU a huszadik szankciócsomagnál tart, ezt azonban blokkolja Magyarország és Szlovákia, mert Ukrajna olajblokád alá vonta őket. Ukrajnát Brüsszel nem szankcionálja, sőt 1500 milliárd eurót adna neki, ha nem blokkolná ezt is Budapest és Pozsony.

Szankciók Irán ellen: egy személyt levettek a listáról

Ami a meghosszabbított szankciókat illeti:

Ezek az intézkedések utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást, valamint az Iránba irányuló export tilalmát foglalják magukban olyan eszközök esetében, amelyek belső elnyomásra vagy a távközlés megfigyelésére használhatók. Emellett az uniós állampolgárok és vállalatok számára tilos pénzügyi forrásokat biztosítani a listán szereplő személyek és szervezetek számára

– írja a közlemény.

A lista összesen 262 személyt és 53 szervezetet tartalmaz. Azért nem 263 személyt, mert egyvalakit levettek a listáról. Nem azért, mert megjavult, hanem mert meghalt. Ezt a személyt nem nevezik meg. Elsőre Ali Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője ugrana be, akit az első támadásban megöltek, de nem róla van szó: hogy, hogy nem, ő eleve nem is szerepelt a listán. Valószínű jelölt Ebrahim Raiszi volt elnök, aki 2024. május 19-én a miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel együtt meghalt egy helikopter-balesetben.