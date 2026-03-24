Itt a várva várt fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán elkezdi átengedni a hajókat, ezek az új szabályok – az olaj ára azonnal megindult a lejtőn

Kérdés, a fejlemény mit fog hozni a gyakorlatban, de papíron nagy fordulatot jelenthet. A Hormuzi-szoroson megindulhat a hajóforgalom, ha csak korlátozottan is.
VG
2026.03.24, 21:52
Frissítve: 2026.03.25, 08:39

A „nem ellenséges” hajók áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson – közölte egy hivatalos levélben Irán, amelyet a Financial Times hozott nyilvánosságra.

Hormuzi-szoros: itt a várva várt fordulat, Irán elkezdi átengedni a hajókat / Fotó: StockTrek Images via AFP

Teherán ebben ugyanakkor azt is üzente az IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) tagállamainak, hogy a vízi járműveknek egyeztetniük kell vele a létfontosságú útvonalon való áthaladáshoz.

Irán a levélben azt is rögzítette, hogy az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajók, valamint „az agresszió egyéb résztvevői nem jogosultak a békés áthaladásra”.  Ez arra utal, hogy a perzsa állam nem akar lemondani a vízi útvonal feletti befolyásáról, Donald Trump amerikai elnök fenyegetőzései ellenére sem.

Mindenesetre az IMO-tagok között kedden köröztetett levélben az iráni külügyminisztérium kijelentette: „Megtette a szükséges és arányos intézkedéseket annak megakadályozására, hogy az agresszorok és támogatóik kihasználják a Hormuzi-szorost az Irán elleni ellenséges műveletekhez.”

Kérdés, a fejlemény mit fog jelenteni a gyakorlatban, de papíron nagy fordulatot hozhat.

A kritikus fontosságú vízi útvonal ugyanis gyakorlatilag zárva van – néhány kivételtől eltekintve – minden hajó előtt az Irán elleni amerikai-izraeli háború február 28-i kitörése óta. Addig a világ kőolajszállítmányainak mintegy egyötöde haladt át a szoroson, valamint az Öböl menti országokat kiszolgáló teher- és konténerszállító hajók többsége is.

Körülbelül 3200 hajó rekedt a Hormuzi-szorosnál, mivel nem merik kockáztatni az áthaladást a szűk, legkeskenyebb pontján mindössze 21 tengeri mérföld széles területen. A konfliktus kitörése óta Irán legalább 22 vízi járművet talált el.

Az IMO – az ENSZ hajózási szabványokat meghatározó szervezete – a múlt héten rendkívüli ülést hívott össze tagjai számára a válság kezelésére. Tárgyalások folynak például egy humanitárius folyosó kialakításáról, amely lehetővé tenné a készletekkel kritikusan alacsony szinten álló hajók számára a szoros elhagyását.

Az elmúlt napokban a hajókövetési adatok arra utaltak, hogy Irán engedélyezi néhány hajó áthaladását a felségvizein keresztül vezető útvonalon. Elemzők szerint ez az útvonal lehetővé teszi az iráni hatóságok számára, hogy ellenőrizzék a hajók személyazonosságát, mielőtt átengednék őket.

Egyes hajók akár kétmillió dollárt is fizettek Iránnak a biztonságos áthaladásért az öbölben a Lloyd’s List Intelligence és egy a helyzetet ismerő forrás szerint.

„Minden kormánynak előre kellene lépnie, és segítenie kellene a helyzet megoldásában” – mondta S. V. Anchan, az amerikai székhelyű Safesea Group vezérigazgatója, akinek Safesea Vishnu nevű hajóját március 11-én támadás érte, és „javíthatatlanná” vált.

Az olaj ára kedden este fogyasztói szempontból kedvezően alakult: 100 dollár fölötti szintről zuhant be nagyon rövid idő alatt 96 dollár közelébe, ezzel pedig napon belüli mínuszba forult át a korábbi néhány százalékos drágulásból.

