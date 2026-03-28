Trump most fog csak dühbe gurulni: vérszemet kapott Irán a Hormuzi-szoros lezárásával, máris újabb követeléssel állt elő

Amikor egy iráni tisztségviselő ezen a héten listát állított össze az Egyesült Államok és Izrael által indított háború befejezését célzó követelésekről, hozzátett egy olyan tételt, amely korábban nem szerepelt Teherán listáján: Irán Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának elismerése – írja a CNN. A Hormuzi-szoros pont négy hete van lezárva.

Trump most fog csak dühbe gurulni: Irán vérszemet kapott a Hormuzi-szoros lezárásával, máris újabb követeléssel állt elő

A keskeny vízi út, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szállítmányainak egyötöde halad át, az Iráni Iszlám Köztársaság legerősebb fegyverévé vált. Most pedig arra törekszik, hogy több milliárd dolláros éves bevétel forrásává és a globális gazdaságra nehezedő nyomásponttá váljon.

Irán régóta fenyegetőzött azzal, hogy lezárja a szorost támadás esetén, de kevesen számítottak arra, hogy ezt be is váltja, vagy hogy ilyen hatékonynak bizonyul a globális kereskedelmi folyamatok megzavarásában.

A hatás mértéke, úgy tűnik, kiterjesztette Teherán ambícióit, az új követelések pedig arra utalnak, hogy ezt a befolyást valami tartósabbá kívánja alakítani.

Az iráni támadások miatt a szűk keresztmetszetű öbölben szinte teljesen leállt a szállítás, ami globális energiapiaci zűrzavart okozott, és arra kényszerítette a Perzsa-öbölön túli országokat, hogy sürgősségi intézkedéseket hozzanak az üzemanyag-ellátás biztosítása érdekében.

Iránt kissé meglepte, hogy mennyire sikeres volt a (hormuzi) stratégiája, és hogy milyen olcsó és viszonylag könnyű túszul ejteni a globális gazdaságot

– mondta Dina Esfandiary, a Bloomberg Economics közel-keleti vezetője. „A háború egyik tanulsága, hogy felfedezte ezt az új eszközt, és valószínűleg a jövőben is használni fogja. És azt hiszem, hogy ennek a pénzzé tétele is része annak a felfedezésnek, hogy rendelkezik ezzel az eszközzel.”

Rubio: veszélyes a világra

Washington teljes mértékben tisztában van ezzel a kockázattal. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pénteken figyelmeztetett, hogy a háborút követő egyik közvetlen kihívás Teherán azon kísérlete lesz, hogy díjbeszedési rendszert hozzon létre Hormuzban.

Ez nemcsak illegális, de elfogadhatatlan, veszélyes is a világra nézve, és fontos, hogy a világnak legyen terve a szembeszállására

– mondta Rubio a franciaországi G7-csúcstalálkozó után. A csoport külügyminiszterei hangsúlyozták „a biztonságos és díjmentes hajózási szabadság helyreállításának abszolút szükségességét”.