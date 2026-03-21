Meghökkentő térképet tettek közzé az Izraeli Védelmi Erők (IDF) az X-en. A grafikon ugyanis becslést készít Irán ballisztikus arzenáljának hatótávolságáról, és amely alapján szinte egész Európa, beleértve Magyarországot is, az Iránból kilőtt rakéták hatótávolságán belül van. Az iráni rakéták fenyegetést jelentenek a teljes kontintensre.

Félelmetes térképet tettek közzé: Magyarország is veszélyben, az iráni rakéták hatótávolságán belül van Budapest/ Forrás: X

A grafikont azok után tették közzé, hogy az Indiai-óceánon található Diego Garcia közös amerikai-brit katonai bázis elleni támadási kísérletet hajtott végre Irán. Bár helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért aggodalomra okot adó, mert

a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami jócskán meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres csapásmérő képességét.

Az IDF szerint a hadművelet kezdete óta először indított el egy olyan nagy hatótávolságú rakétát, amely mintegy 4 000 km-es távolságot képes megtenni.

Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent. Most pedig olyan rakétákkal rendelkezik, amelyek eljuthatnak Londonba, Párizsba vagy Berlinbe

– írják az X-en.

Régóta fejleszti a rakétáit Irán

Irán évek óta fejleszt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amelyek katonai stratégiájának kulcsfontosságú elemei. Az olyan rendszerek, mint

a Sajjil,

a Ghadr és az

Emad, lehetővé teszik számára, hogy lefedje a Közel-Kelet és a Földközi-tenger keleti részének nagy részét.

Az Etemad típusú rakéta hatótávolsága 1700 kilométer, ezzel Irán például Izrael bármely részét képes elérni.

A felderítésre és közvetlen csapásokra egyaránt használt támadó drónokkal kombinálva Irán olyan képességekkel rendelkezik, amelyek veszélyeztethetik a katonai bázisokat, az energetikai infrastruktúrát és a tengeri útvonalakat a régióban.