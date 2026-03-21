Félelmetes térképet tettek közzé: Magyarország is veszélyben, az iráni rakéták hatótávolságán belül van Budapest

Az Izraeli Védelmi Erők szombaton megosztottak egy grafikont, ami minden, csak nem megnyugtató. Ugyanis kiszámolták benne, hogy az iráni rakéták hatótávolságuk alapján mekkora veszélyt jelentenek Európa nagyvárosaira. London és Párizs mellett Budapest is veszélyben lehet.
Járdi Roland
2026.03.21, 20:29

Meghökkentő térképet tettek közzé az Izraeli Védelmi Erők (IDF) az X-en. A grafikon ugyanis becslést készít Irán ballisztikus arzenáljának hatótávolságáról, és amely alapján szinte egész Európa, beleértve Magyarországot is, az Iránból kilőtt rakéták hatótávolságán belül van. Az iráni rakéták fenyegetést jelentenek a teljes kontintensre.

Félelmetes térképet tettek közzé: Magyarország is veszélyben, az iráni rakéták hatótávolságán belül van Budapest/ Forrás: X

A grafikont azok után tették közzé, hogy az Indiai-óceánon található Diego Garcia közös amerikai-brit katonai bázis elleni támadási kísérletet hajtott végre Irán. Bár helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért aggodalomra okot adó, mert 

a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami jócskán meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres csapásmérő képességét.

Az IDF szerint a hadművelet kezdete óta először indított el egy olyan nagy hatótávolságú rakétát, amely mintegy 4 000 km-es távolságot képes megtenni.

Már régóta mondjuk: az iráni terrorista rezsim globális fenyegetést jelent. Most pedig olyan rakétákkal rendelkezik, amelyek eljuthatnak Londonba, Párizsba vagy Berlinbe

– írják az X-en.

Régóta fejleszti a rakétáit Irán

Irán évek óta fejleszt közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amelyek katonai stratégiájának kulcsfontosságú elemei. Az olyan rendszerek, mint 

  • a Sajjil, 
  • a Ghadr és az 
  • Emad, lehetővé teszik számára, hogy lefedje a Közel-Kelet és a Földközi-tenger keleti részének nagy részét. 

Az Etemad típusú rakéta hatótávolsága 1700 kilométer, ezzel Irán például Izrael bármely részét képes elérni.

A felderítésre és közvetlen csapásokra egyaránt használt támadó drónokkal kombinálva Irán olyan képességekkel rendelkezik, amelyek veszélyeztethetik a katonai bázisokat, az energetikai infrastruktúrát és a tengeri útvonalakat a régióban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
