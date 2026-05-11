Kiderült, mi lesz az országbérlet sorsa – úgy megdicsérte Vitézy a kormányt, hogy csend lett a teremben

A leendő közlekedési és beruházási miniszter szerint nem kell megszüntetni azt, ami működik. Vitézy Dávid úgy látja, az egységes bérletrendszer fontos lépés volt a közösségi közlekedés fejlesztésében.
VG
2026.05.11., 13:32

„Ami jó azt meg fogjuk tartani, ami rossz, azt pedig meg fogjuk javítani” – fogalmazott Vitézy Dávid az országgyűlés szakbizottsága előtt.

Úgy tűnik eldőlt a kedvezményes országbérlet sorsa – kiderült, mire építene Vitézy Dávid / Fotó: Fehér Gábor

A közlekedési és beruházási miniszterjelölt a meghallgatásán Nagy Bálit leköszönő közlekedési államtitkár kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az országbérlet és a vármegyebérlet megmarad. Úgy fogalmazott:

helyes, hogy a közlekedési integráció már megtörtént, és erre a rendszerre szeretnének tovább építeni. 

A korábbi közlekedési államtitkár kérdésére úgy reagált, hogy: „Hadd mondjak olyat, amit ön nem is említett, csakhogy megdicsérhessem: a GYSEV terén van egy integráció és nagyobb figyelmet kapott a nyugati régió a fejlesztések terén ezt megtartandónak tartom”.

Ahhoz azonban ragaszkodott, hogy vidéki vonalakat bezártak, itt nem csak módváltás történt, ezért ezen nincs mit megtartani. A buszhálózat viszont szerinte is érték, hiszen minden települést elér. A minimális szolgáltatás pedig nem fog csökkenni.

Vitézy arról is beszélt, hogy a rendszerváltozás óta jól kiépített buszközlekedési rendszer van, ez „egy olyan érték, amelyet meg kell tartani” , és amely a környező országokhoz képest is jól működik. 

A vármegyebérletet és országbérletet 2023 május elsején vezette be az Orbán-kormány. A vármegye- és országbérlet lényege, hogy egyetlen bérlettel lehessen 

  • buszos, 
  • vasúti közlekedésben,
  • illetve tömegközlekedésben is

részt venni az országban.

Az országbérlet havi ára felnőtteknek 18 900 forint, a vármegyebérlet 9450 forintba kerül, diákoknak az országbérlet jelenleg havi 1890 forintba kerül. A kedvezményes vármegyebérlet ára pedig 945 forint

A BKK-tól a miskolci buszokig: így terjed el az országbérlet-rendszer

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter 2022 decemberében beszélt arról, hogy a közösségi közlekedést az autózás valódi alternatívájává akarják tenni. Ennek részeként kezdtek dolgozni a MÁV csoporttal egy olyan vármegyebérlet-rendszeren, amely az autópálya-matricákhoz hasonlóan működne.

A bérletek használatát kezdetben csak néhány kisebb városra terjesztették ki, köztük Zalaegerszegre, Esztergomra és Érdre. 

 

A fővárossal való későbbi megegyezésről azt mondta, hogy kezdetben komoly kritikákat kapott, de végül sikerült megállapodni. 

A megállapodás értelmében 

a vármegyebérleteket elfogadják a BKK járatain, míg a Budapest-bérletek érvényesek lettek a MÁV- és Volánjáratokon is. 

Lázár szerint ez több százezer embert – diákokat és felnőtteket egyaránt – érint, akik havonta akár több ezer forintot is megtakaríthatnak.

A volt miniszter korábban arról is beszélt, hogy a megállapodással teljesen új jogviszony jött létre Budapest és a kormány között, világos elszámolási rendszerrel. A bevételeket a szolgáltatások arányában osztják meg a felek között.

Később bejelentették, hogy 2025 végétől Debrecenben is elfogadják a Hajdú-Bihar vármegyebérletet és az országbérletet a helyi DKV-járatokon (buszokon, villamosokon és trolibuszokon) is.

A választások előtt pedig Lázár János Miskolcon beszélt arról, hogy a borsodi megyeszékhelyen is tarifaközösséget vezetnek be, vagyis a helyi és helyközi közlekedési rendszerek összehangolt bérletrendszerben működnek majd.

Ugyanakkor a MÁV szintén elfogadja a DKV Zrt. által kiadott bérleteit a Debrecen területén történő helyközi közösségi közlekedéshez – távolsági busz, vonat –, amelyekre a Hajdú-Bihar vármegyére érvényes vármegyebérlet, vagy az országbérlet érvényes.

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Világgazdaságnak úgy fogalmazott: a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer rengeteg új utast szólított meg, és sokakat csábított át az autózásról a közösségi közlekedésre. 

A vármegye- és országbérlet-rendszer bevezetése óta jelentősen nőtt az utasok száma és a jegyértékesítésből származó bevétel is. 

2026 tavaszáig több mint 11 millió vármegye- és országbérletet adtak el a rendszer 2023-as indulása óta.

A 2024 márciusában bevezetett új tarifarendszer szintén látványos eredményeket hozott. Az első két hónapban – márciusban és áprilisban – a jegy- és bérletértékesítésből származó bevétel elérte a 16 milliárd forintot, ami 25 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

