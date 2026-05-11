Ez már nagyon közel van Magyarországhoz: megvan az első eset, felütötte a fejét a hantavírus a visegrádi országban – nyugtatnak a szakértők
Már Lengyelországban is megjelent a hantavírus andoki törzse – írta meg a lengyel média. A hatóságok azonnal egészségügyi intézkedést vezettek be.
Az esetet azért is követi kiemelt érdeklődéssel a közvélemény, mert egy olyan kontaktszemélyt azonosítottak, aki egy azóta a hantavírusba belehalt áldozattal lépett közvetlen kapcsolatba.
Lengyelországon most éppen újra a világjárvány szele söpör végig, miután a hantavírus miatt az első személyt egészségügyi felügyelet alá helyezték. Ő ugyanis érintkezett az MV Hondius üdülőhajó (itt regisztrálták az első megbetegedéseket) utasával, akinél azonosították a veszélyes betegséget.
Ő ráadásul a hírhedt „2-es számú beteg”, aki már a hajóról való leszállás után életét vesztette. A lengyel hatóságok által most felügyelet alá vont személy a vasárnapi állás szerint tünetmentes. „Ő nem beteg, és nem az utasa volt a hajónak” – részletezte Pawel Grzesiowski országos tiszti főorvos.
A hantavírus súlyos félelmet kelt, a szakemberek azonban nyugtatnak és hűtik a kedélyeket. „Ez nem egy új vírus. A hantavírusokat – több verzió is ismert belőlük – megkülönböztetjük aszerint, hogy az úgynevezett régi világ vírusai vagy az újvilágé, azaz Amerika vírusai” – magyarázta Ernest Kuchar, a Varsói Orvostudományi Egyetem virológusa.
Ezek a vírusok rágcsálóktól származnak. A fertőzés forrása a rágcsálók váladékainak párolgása. „A rágcsálók ürülékével vagy váladékaival, azaz nyállal, vizelettel és széklettel terjednek át az emberre” – tette hozzá Marek Posobkiewicz korábbi országos tiszti főorvos. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig azt hangsúlyozza,
a hantavírus Andok-törzse nem egy második Covid–19.
Ez az egyetlen hantavírus viszont, amely a fertőző anyagokon keresztül közvetlenül emberről emberre is terjed. Azonban a fertőzés kockázata egyáltalán nem nagy – teszi hozzá Ernest Kuchar.
Csakhogy az aggodalmak nem csökkennek, a hantavírus pedig a luxusüdülést rettegéssé változtatta. Az MV Hondius kikötött Tenerife partjainál, a varsói utazási irodákban pedig nagy a fejetlenség: a telefonok megállás nélkül csöngenek. A Kanári-szigetek eddig igen népszerű úti célnak számítottak, kérdés, hogyan reagálnak a fejleményekre a fogyasztók.
Egyelőre nem látni, hogy közvetlen veszély fenyegetne, és az utak lemondása sem jellemző – árulta el Marek Kamienski turisztikai szakértő. A szakértők véleménye szerint nem fenyeget a világjárvány megismétlődése, de félválról sem lehet venni a hantavírust.
Sokan félnek tőle, pedig nem beszélhetünk járványkitörésről, miközben rengeteg olyan vírusról tudunk, amelyek viszont halálosak is lehetnek – hívta fel a figyelmet Marek Posobkiewicz.
A WHO ugyanakkor a veszély kezelésére és nemzetközi együttműködésre szólít fel a helyzet nyomon követése érdekében. A félelmeket tovább táplálja az a hír is, miszerint egy másik, a Karib-tengeren hajózó üdülőhajón norovírust mutattak ki.
Több mint száz embernél igazolták a fertőzést. Ez a kórokozó nem életveszélyes, de emésztőrendszeri panaszokat okoz.
A hantavírus után újabb járvány fertőzött egy hajón: ezúttal egy ritka, de gyorsan terjedő vírus okozta a bajt
A járványt csütörtökön jelentették a hajó április 28. és május 11. közötti karibi útja során. A norovírus rendkívül gyorsan terjed, és főként az emésztőrendszert támadja meg.